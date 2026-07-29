遭警方查水表 「油不得你」製作人：科普片危害誰？

台北市長蔣萬安。（記者蘇健忠／攝影）

「萊爾校長」製作團隊製作人韋淳祐發布「油不得你」影片，引發警方「查水表」風波。韋淳祐昨天表示，團隊受託無償製作影片，不理解一支用來科普苯駢芘的影片，對誰造成危害？總統府發言人郭雅慧表示，民主社會保障言論自由，但不代表可以冒用任何人的聲音。

本報系聯合報報導，台北市長蔣萬安 昨表示，嚴正告訴賴政府，「有事衝著我來，不要針對小編查水表」，這就是國家暴力，就是要製造寒蟬效應。新北市長侯友宜 也說，司法偵辦過程不要受政治干預。

韋淳祐昨接受廣播專訪表示，「油不得你」是他做過最無關政黨的影片，完全跳脫藍綠，是基於公共評論而來的創作，目的是科普苯駢芘的危害，並讓朝野都知道「食安制度需要修改了」。他指出，油品把關機制13年未變，從馬政府時期延續至今，是藍綠都要面對的問題，卻被民進黨歸咎於政黨攻防。

韋淳祐強調，他具名製作這支影片就是願意負責任，影片中沒有提到賴清德總統，甚至連民進黨都沒有提到，只強調現在的制度有問題，他不解，科普一件事怎麼會變成危害，因而構成偽造文書？事發至今，對造成家人緊張感到不好意思，也很感動蔣萬安為他發聲。

韋淳祐說，制定「人工智慧基本法」時，司法院曾提醒，網路上以深偽等手法或基於搞笑、時事評論，原因不一而足，均涉及憲法保障言論自由範圍，並提及可能造成寒蟬效應，現在真的發生在他身上，讓他覺得「魔幻寫實」，沒想到有一天真的面臨這樣的問題。

郭雅慧則表示，用總統的聲音去變造，刻意混淆民眾，會導致國人誤認；警方是因接獲檢舉依法查證，這是警方分內的工作。