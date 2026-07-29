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新聞評論／蔣萬安再拋倒閣 民進黨的霸氣勳章不見了

聯合新聞網「重磅快評」
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台北市長蔣萬安表示，近來不少立委私下向他提倒閣構想；如果在野有一致立場，他樂觀其...
台北市長蔣萬安表示，近來不少立委私下向他提倒閣構想；如果在野有一致立場，他樂觀其成。（記者曾吉松／攝影）

台北市長蔣萬安拋出倒閣讓行政院長卓榮泰為毒油事件下台負責，綠營一片撻伐，稱蔣意圖撕裂社會，反問蔣有先問過黨主席鄭麗文、黨團總召傅崐萁嗎？綠營的反擊何其滑稽，要論撕裂社會，當今還有人勝過推動大罷免的賴清德總統嗎？賴決心要與罷團同行之前有先問過黨內要角嗎？大罷免大失敗之後說要休養生息，結果連KUSO影片都要查水表，算那門子的休養生息？  

蔣萬安兩度提出倒閣構想，民進黨前後的反應很微妙。去年4月蔣首度拋出倒閣主張，背景是民進黨對藍營發動全台大罷免及檢警大動作偵辦國民黨基層的幽靈連署案，當時權傾一時的黨團總召柯建銘回嗆「歡迎來倒，不要縮了」，黨團展開雙臂歡迎，綠委群起圍攻反諷藍白立委「敢不敢賭上烏紗帽？」；後來朝野因財劃法覆議案與法案不副署爆發衝突，倒閣聲浪再起，卓榮泰還霸氣回應「若被倒閣將是我的民主勳章」。

這次蔣萬安再提閣自有其戰略盤算，但民進黨陣營不見昔日柯總召「展臂歡迎」的霸氣，也未聞卓榮泰重提「民主勳章」的壯烈，僅冷處理提醒蔣「地方市政屬地方首長職責」；民進黨中央則大批蔣意圖撕裂社會，有沒有先問過鄭麗文、傅崐萁？還想挑撥藍營天王們心結，不僅低估藍營人士的智商，也讓人懷疑綠營人士的記性是否嚴重衰退？

去年，賴清德聯手柯建銘推動兩波大罷免，當時黨內有反對及質疑的聲音。第一波罷免失利後，儘管王世堅在中常會前喊話，希望賴能以國家領導人的高度站出來，拜託公民團體撤回第二波罷免案，避免社會繼續撕裂。可惜的是，賴一個字也聽不進去，反而強化「堅持與罷團同行、全力支援」的強硬對抗立場，直到最終罷免投票結果以「32比0」慘敗，賴才放軟致歉，表示「會承擔所有批評與結果」，啟動內閣改組，喊話「朝野休養生息」，回歸民生政治。

但事與願違，賴清德並未落實朝野休養生息，反而更加激化朝野對立，透過不副署、不執行立法院三讀通過的法案，行政權凌駕於立法權之上，直接「忽視國會」，朝野領袖持續零對話，爆發毒油食安風暴也只會推責地方，朝野政治互信降至冰點；昔日賴清德字字千金的「休養生息」，如今看來只不過是浮光掠影的鏡花水月而已。 

精華 FAQ

  • 文章認為，蔣萬安是藉倒閣議題逼行政院長卓榮泰為毒油風波負責，也順勢放大朝野對立與執政失能的焦點，迫使民進黨正面回應政治責任問題。

  • 作者指出，過去綠營曾對倒閣展現強硬迎戰姿態，甚至喊出歡迎來倒；但這次卻改為冷處理，改口指蔣萬安撕裂社會，顯得前後反差很大。

  • 文章批評賴清德先強力推動大罷免，最後又在失敗後喊休養生息，卻沒有真正降低對立，反而持續加深朝野衝突，讓承諾顯得空洞而矛盾。

蔣萬安 民進黨 罷免

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