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被蔣萬安點名適合接閣揆 陳其邁：做好本分就好

記者郭韋綺／高雄即時報導
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高雄市長陳其邁回應台北市長蔣萬安是適合組閣的人選議題。(記者郭韋綺／攝影)
高雄市長陳其邁回應台北市長蔣萬安是適合組閣的人選議題。(記者郭韋綺／攝影)

毒油事件風暴延燒，台北市長蔣萬安今拋出倒閣，要求行政院長卓榮泰應下台，負起政治責任，點名高雄市長陳其邁是很適合組閣的人選；陳其邁對此回應，會做好市長工作，蔣萬安也應該如此，市長就是要顧食安，否則「請問，食安的工作誰管？」他呼籲朝野合作聚焦修法，而非政治處理。

陳其邁表示，正如昨天新北市長侯友宜所說的，每個人都要把工作做好，高雄市長的工作，目前最重要就是要把食安工作做好，替市民把關，高雄市長是如此，台北市長也應該是如此。

他對市民有所承諾，必須把高雄市的工作、建設以及招商等工作，把它做好，做到任期的最後一天。

陳其邁強調，每個人都要把工作做好。市長的工作就是顧食安，在地方，地方政府在食安就是要負責查驗，這是地方政府的工作；中央則負責政策規劃、制定以及協調，中央地方合作才能夠把工作做好。

陳其邁認為，如果大家都做政治處理、動不動提倒閣，「請問，食安的工作誰管？」食安才是中央、地方、朝野都必須共同關心的。

陳其邁表示，出席行政院食安會議時，只有一個想法，就是依據專業意見，把修法工作做好，他說，這次事件發生後，也認為應成立食安委員會負責風險評估，行政管理工作則由食藥署與地方政府共同協調合作，把權責分得更清楚，才能夠為以後的食安工作把關。

他說，結果不處理修法工作，不提出制度上的改革，而做政治處理，這不是人民所樂意見到的。

精華 FAQ

  • 因毒油事件延燒，蔣萬安要求卓榮泰下台並拋出倒閣，同時點名陳其邁是很適合組閣的人選。不過陳其邁沒有正面接話，而是強調應先把市長工作做好。

  • 陳其邁表示，自己對市民有承諾，必須把高雄市的市政、建設與招商等工作做到任期最後一天。他認為市長最重要的工作就是顧好食安，不能偏離本分。

  • 陳其邁主張中央與地方要分工合作，地方負責查驗，中央負責政策規劃、制定與協調，並應成立食安委員會做風險評估，透過修法與制度改革釐清權責。

陳其邁 蔣萬安 卓榮泰

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