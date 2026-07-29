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熊本縣知事地震前剛從台中搭上回日本飛機 盧秀燕：隨時支援

記者陳敬丰／台中即時報導
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台中市長盧秀燕（中）表示，台中與熊本關係密切，熊本縣知事昨天上午還在台中參訪，剛...
台中市長盧秀燕（中）表示，台中與熊本關係密切，熊本縣知事昨天上午還在台中參訪，剛搭上飛回日本的班機不久，熊本就發生地震；台中會做好準備，可以隨時支援。(記者陳敬丰／攝影)

日本熊本縣昨天發生芮氏規模7.1大地震，造成多人傷亡和大量損失，震驚全球。熊本縣知事木村敬昨天上午還在訪問台中市，台中市長盧秀燕今天表示，台灣和台中都與熊本關係密切，日本唯一一座台積電就在熊本，台中市已經做好準備，如果熊本有需要，可以立刻出動。

盧秀燕今天上午赴市議會備詢前受訪表示，台積電唯一的廠房在熊本，台中市與熊本的往來也非常密切，今年3月開始台中與熊本開啟直航；熊本縣知事木村敬前幾天專程拜訪台中，也有來參訪台中的供應鏈和廠家，昨天中午市政府還有設宴款待木村，由副市長鄭照新作東。

盧秀燕指出，木村敬在午宴過後搭乘班機返回熊本，在飛機上就收到地震的消息，也導致降落不順利，熊本的機場已經關閉，還得繞道福岡降落；她收到消息後，立刻指示消防局做好準備，目前星宇航空的航線還算正常，若熊本有需要，台中市團隊可以立刻出動。

盧秀燕也指示經濟發展局盤點，台中市在地廠商在熊本設廠的狀況，是否有受到地震影響。

至於是否啟動募款或募資，盧秀燕表示，目前還在等消息，不過已經有很多市民表達關心，熊本過去發生地震、或台灣發生921大地震的時候，都有幫忙彼此，台灣與日本都是地震頻繁的國家，長期以來互相關心，台中市會做好準備，若熊本有需要就會立刻啟動。

盧秀燕說，木村敬本身就是救災專家，他擔任過熊本的救災指揮官，指揮得宜，才獲得執政黨提名競選熊本縣知事並當選；昨天真的相當巧，剛好就是木村在台中最後一天行程，搭下午3點的班機回去，相信他趕回熊本對救災會有非常大的幫助。

精華 FAQ

  • 木村敬是在結束台中行程、搭乘返日班機途中得知熊本發生強震，飛機降落時也因此不順利，最後改繞道福岡降落，顯示災情對空運已造成影響。

  • 盧秀燕表示，市府已請消防局做好待命準備，也要求經發局盤點台中在熊本設廠的廠商是否受影響；若熊本有需要，台中團隊可立即出動支援。

  • 因為台中與熊本往來密切，今年3月還開通直航，且台積電在日本唯一的廠房就在熊本；加上雙方過去都曾在地震災害中互相協助，因此台中對此次災情格外關心。

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