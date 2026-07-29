新聞評論／「盲腸高鐵」還沒動工 預算已翻倍

北宜高鐵正式拍板，但爭議仍餘波盪漾。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 文章批評民進黨推動北宜高鐵有選舉與政治算計，且經費自201%，易引發預算失控與建設失焦的質疑。

卓榮泰 上周拍板「高鐵北延宜蘭計畫」，曾處理該案多年的前政委張景森痛批，這是沒有效益的「盲腸高鐵」，並憤而宣布退出民進黨 ，還揚言不排除參選宜蘭縣長。誰料，張景森昨天大轉彎，聲稱自己說的是「氣話」，不會真的去宜蘭參選，會「留黨察看」當烏鴉。

張景森顯然是被勸退了。卓榮泰拍板興建北宜高鐵，擺明就是要拿3500多億（台幣，下同）公帑去收買宜蘭人心，以便年底選舉一舉奪回宜蘭的執政權。豈料，這樣的「雄心壯志」，卻被黨內同志譏為「盲腸」；若張景森再跳出來參選攪局，豈非所有心機全都白費？所幸張景森的叛逆性格不過爾爾，一把怒火只燒了三天，被人一勸就熄了。如此急轉彎，未來還能當什麼「烏鴉」，恐怕也會被看扁。

卓榮泰和張景森同齡，今年都67歲，而卓的黨齡則更長。卓榮泰曾選過議員、立委，當過黨主席，政治性格較強。張景森則長期擔任幕僚和政務官，未曾參選，其強項則在城鄉規畫。若論交通建設規畫，張景森的專業能力，無疑強過卓榮泰甚多。問題是，在凡事講究政治掛帥的民進黨，「專業」往往被擠到次要位置上。

張景森之所以極力反對高鐵北延宜蘭，因為從他在扁政府任經建會副主委起，即傾向推動「北宜直鐵」。到了蔡政府時代，交通部長林佳龍突然拋出「捨直鐵、改建北宜高鐵」之議，打亂了這一盤棋。值得注意的是，2021年林佳龍向閣揆蘇貞昌簡報時，稱高鐵北延宜蘭預估只要1764億元經費。當時張景森即批評，交通部是用粗糙的簡報誤導，讓蘇揆相信「高鐵很便宜」；他並警告，高鐵工法複雜，預算絕對會大幅失控。

證諸最近卓揆拍板的3521億元經費，北宜高鐵根本還未動工，僅短短5年，預算已經暴增翻倍；對比「北宜直鐵」所需的955億，則超過了三倍半。這就是民進黨政府的「建設魔法」：官員先拋出一些奇想誘餌，讓民眾誤以為社會有那樣的需求；再用低估的經費，讓決策者誤信這項政策「好便宜」、「付得起」；然後國家就一頭栽進泥淖，無法自拔。

再看，林佳龍正是「北宜高鐵」的始作俑者；但在他眼裡，兩年多的交長任期，只是其政治生涯的一段意外。問題是，他不經意間種下的這個北宜高鐵夢，就算全民花上3000多億公帑來澆灌，恐怕都未必能完成，卻一步步被推向險路，最後要叫誰來收拾？倒楣的高鐵公司嗎？還是下一代子孫？面對張景森的「盲腸」之譏，林佳龍這回顯得格外沉默，從未公開辯駁；他是自覺心虛嗎？或者想要外界早日忘卻他和這項建設有關？

當年蔣經國推動「十大建設」，官方統計總經費是2094億元；換算為今天的幣值，約在10到12兆之間。當時，政府是靠著向海外借貸、發行建設公債和愛國獎券、並動用外匯存底，才籌措到足夠經費。而這十項建設，無論高速公路、鐵路電氣化、國際機場，或煉鋼、煉油、核電廠，每一項都為台灣的現代化奠下堅實基礎，帶台灣走出通膨及石油危機，締造了小龍的經濟奇蹟。

對比之下，卓榮泰拍板的北宜高鐵耗資逾3500億元，除了滿足掌權者的支配欲，和少數地方人士炒地皮的貪念，卻說不出對國土規畫或地方繁榮有什麼特殊意義，豈不令人唏噓！張景森在一陣大鳴大放後，卻臨陣退縮，其實也不必對他太過苛責。重點是，所謂的「史詩級錯誤」與「盲腸高鐵」要如何回到正軌，台灣絕不能只靠一隻烏鴉吧！