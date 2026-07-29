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反北宜高鐵 張景森：退黨是氣話 李鴻源：換藍執政撤核定

記者黃婉婷／台北29日電
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前行政院政務委員張景森（右）28日表示，不退黨也不參選宜蘭縣長。（記者陳煜彬／攝...
前行政院政務委員張景森（右）28日表示，不退黨也不參選宜蘭縣長。（記者陳煜彬／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

張景森因反對高鐵延伸宜蘭一度喊退黨，後改口稱是氣話並留在黨內發聲；李鴻源則主張若2028年藍營執政，可重新撤銷核定並回歸專業評估。

行政院前政務委員張景森因不滿行政院核定高鐵延伸宜蘭計畫，宣布退出參加32年的民進黨，更稱不排除選宜蘭縣長。張景森昨天態度大轉彎，指退黨是氣話，會繼續留黨察看，當民進黨的烏鴉；內政部前部長李鴻源則喊話，若2028年國民黨拿回執政權，「我們來撤核定」，邀請專家與地方花上百小時對話溝通，回歸專業治理。

對於退黨一事，張景森昨日接受廣播節目POP撞新聞專訪時指出，這個形式不是很合理，他太太說，他是反對高鐵不是反對民進黨，但退黨不是否定高鐵，而是否定民進黨，這樣不合邏輯，也有很多朋友勸說他留在民進黨當烏鴉，既然愛民進黨，留在民進黨當烏鴉也很好。

張景森坦言，退黨是氣話，他會「留黨察看」，繼續當烏鴉，如果他跑掉後，黨內就沒有不一樣的聲音；主持人黃暐瀚追問，所以是收回退黨的聲明？張景森說，會留下來繼續觀察，如果真的很失望，就去辦理退黨手續。

至於是否確定參選宜蘭縣長，張景森坦言，他根本不喜歡選舉，他也不會遷戶籍選縣長，若要選也該找當地人，而非他這個外地人，「找我的話，我跟吳宗憲就沒有什麼差別，為了選縣長跑去那裡」。

對於擔任政務委員期間為何沒提出反對，張景森說，高鐵延伸宜蘭時經費原為1000億元（台幣，下同），前院長蘇貞昌實地現勘時為1800億元，蘇指示交通部兼顧民意和專業，若有效益且可行都樂觀其成，他當然不反對，如今經費增加4倍，效益有增加4倍嗎？既然評估後沒效益，為什麼繼續往前推？最後就沒辦法回頭。

行政院長卓榮泰曾對外指出，期盼張景森未來能持續協助政府，與工程團隊共同推動高鐵延伸宜蘭。張景森說，行政院、民進黨有任何需要他幫忙都沒問題，但大船很難轉彎，政策已經開到那裡，若要喊停難度很大，還是會想辦法兼顧民意和專業，如同蘇貞昌指示，要是有效益的方案。

李鴻源昨接受「中午來開匯」網路專訪指出，高鐵不是不能延伸宜蘭、屏東，「去宜蘭、屏東做什麼才是重點，」高鐵到宜蘭要花4000億天文數字。過去雪隧開挖時，他曾建言要做「景觀生態決策支援系統」，把要蓋別墅的土地釋出、生態保留地保留起來，這就是生態補償，但當時的建言沒被採納。

李鴻源說，最後結果就是宜蘭長出8000棟別墅，變成「宜蘭桃園化」，宜蘭鄉親周末不敢出門，雪隧交通非常擁擠，房價、地價都漲。他提到，高鐵要經過宜蘭，生態會破壞，那生態要不要修復，過去台中、台南高鐵站選址偏遠，「講難聽一點，就是想炒地皮，」但會發現炒不起來了，因為第一手、第二手的人早已把紅利拿走。

「2028年國民黨贏了我們就來撤掉核定的政策。」李鴻源說，2028年首先要先拿回執政權，他自己在政府工作也能講上話，他一定會很專業且清楚的說明，並邀請許多專家，像張景森，大家一起負起責任，並到宜蘭跟各行各業花100小時跟他們談，「蓋高鐵單價是多少我們沒蓋過嗎？絕對不會是4000億元。」

精華 FAQ

  • 他因不滿行政院核定高鐵延伸宜蘭計畫而宣布退黨，但受家人與友人勸說後，認為退黨不合邏輯，改稱只是氣話，決定留在黨內繼續當烏鴉。

  • 張景森表示自己其實不喜歡選舉，也不會遷戶籍去選縣長；他認為若真要參選，應該找在地人，而不是他這種外地人，因此態度相當保留。

  • 李鴻源認為高鐵不是不能做，但重點是要先釐清去宜蘭要做什麼；他主張若2028年國民黨執政，可撤回核定，並邀專家到地方長時間溝通。

高鐵 內政部 民進黨

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