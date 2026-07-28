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拋出倒閣讓卓榮泰下台 蔣萬安：陳其邁是很適合組閣的人選

記者楊正海／台北即時報導
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台北市長蔣萬安。(記者蘇健忠／攝影)
台北市長蔣萬安。(記者蘇健忠／攝影)

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文章重點整理：

  • 重點一：蔣萬安主張卓榮泰應為毒油事件下台負責。
  • 重點二：他認為換閣揆可落實責任政治並化解僵局。
  • 重點三：蔣萬安還點名陳其邁是適合組閣的人選。

台北市長蔣萬安今天(29)接受「嗆新聞」黃揚明專訪，針對拋出倒閣讓行政院長卓榮泰為毒油事件下台負責，他說，卓榮泰下台為毒油事件負責，落實責任政治，也可以化解政治的僵局，如果撤換閣揆，高雄市長陳其邁是一個很適合組閣的人選。

蔣萬安昨爆料，高雄市長陳其邁上周在行政院食安法修法會議時，質疑20%下架標準誰訂的？當場無人敢回。蔣萬安今受訪指出，毒油事件到底誰要負責任？當然是卓榮泰院長要負起最大的政治責任，應該要下台負責，來落實責任政治。

蔣萬安指出，坦白講，現在行政立法之間，其實對很多事情都是對立，而且基本上是空轉的政治僵局。卓榮泰其實對於行政立法之間的關係，破罐子破摔的態度，其實讓政府空轉，當然人民受害，首當其衝，對賴政府整體來講也是一個不利的形勢。

他說，如果賴清德總統可以藉由這個機會來撤換閣揆，他覺得第一個，卓榮泰下台為毒油事件負責，落實責任政治；第二個也可以化解政治的僵局，蔣萬安也說，「不覺得陳其邁市長是一個很好的閣揆人選嗎？」

高雄市長陳其邁。(記者劉學聖／攝影)
高雄市長陳其邁。(記者劉學聖／攝影)

蔣萬安接著說，陳其邁施政滿意度很高，這次毒油事件看到，包括參加食安法的修法會議，他在政府堅持要下架商品或上架的時候，願意站在高雄市民的立場，以他們的健康跟食安為優先，堅持在沒有釐清事實真相之前拒絕上架。他的堅定立場「我其實很佩服，我覺得非常不容易」，所以如果撤換閣揆，陳其邁市長是一個很適合組閣的人選。

針對倒閣，蔣萬安說，這件事情當然尊重國民黨團、民眾黨團的討論以及他們的決定，但不管是不是透過倒閣，或直接落實責任政治以及化解政治僵局，這個時候換一個新的閣揆重新組閣，也是代表一個新的民意、新的氣象的時候，相信在很多政務推動上，才能夠有所作為。

精華 FAQ

  • 他認為毒油事件屬於重大食安爭議，卓榮泰身為行政院長應負最大政治責任，透過下台才能落實責任政治，也能回應社會對政府處置的質疑。

  • 他表示無論是透過倒閣，或直接由總統撤換閣揆重新組閣，都有助於打破行政立法對立的政治僵局，讓政府換新氣象後更能推動政務。

  • 蔣萬安稱陳其邁施政滿意度高，且在食安法修法會議上能堅持高雄市民健康優先、拒絕未釐清就上架商品，展現他重視食安與民意的態度。

卓榮泰 陳其邁 蔣萬安

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