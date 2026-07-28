沈伯洋返台 盼將美國城市治理經驗帶回台北

民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）則表示，此行除國會交流外，也藉由拜會美方政府官員、地方政府、智庫、企業及僑界，建立「無限城」國際合作網絡，希望把世界各城市治理經驗帶回台北，作為未來市政規畫的重要參考。(記者季相儒／攝影)

民進黨立法院黨團總召蔡其昌日前率團訪問美國，代表民進黨中央及立法院黨團拜會美國行政部門、國會及智庫，針對台海安全、國防合作、台美經貿及印太區域情勢等議題交換意見。訪團今天(29)清晨返抵國門，民進黨台北市長參選人沈伯洋 表示，此行除完成國會外交工作，也帶回不少城市治理經驗，希望作為未來台北施政的重要參考。

蔡其昌表示，此次訪美歷時8天，由他率領民進黨台北市長參選人沈伯洋、民進黨立委吳思瑤、陳培瑜及王定宇同行，行程涵蓋洛杉磯 、紐約及華府 ，其中主要工作集中在華府。除與僑界交流外，訪團依原定規畫拜會美國國會、白宮及行政部門官員，所有預定拜會對象均順利完成會談。

蔡其昌說，訪團拜會美國眾議院現任及前任議長，以及多位重量級國會議員，雙方就台海和平穩定、維持現狀、國防、兩岸情勢、軍購及台美經貿合作等議題交換意見；此外，也與白宮及行政部門官員會晤，傳達總統兼民進黨主席賴清德對深化台美合作及維護區域和平穩定的理念與看法，順利完成此次任務。

沈伯洋表示，這趟訪美除了隨團進行國會外交外，也藉由拜會美方政府官員、地方政府、智庫、企業及僑界，建立「無限城」國際合作網絡。他表示，此行最大的目的就是「把問題帶出去，把答案帶回來」，希望替台北尋找更多城市治理的解方。

沈伯洋指出，此次交流內容涵蓋可負擔住宅、都市植樹降溫、人才培育與留才、交通零死亡願景及通學安全等議題，不只是科技治理。他說，美方許多城市在交通、都市發展及產業政策上，往往以10年、20年，甚至50年為期規畫，不因政黨輪替而改變方向，這些都是台北值得借鏡的經驗。

沈伯洋表示，此行建立的交流網絡橫跨中央政府、州政府、郡、市政府，以及議員、智庫、企業與僑界，希望未來讓台北與更多國際城市建立合作關係，提升城市治理能量。他預告，將在後續記者會完整說明「台北治理的答案」，以及此次訪美帶回的具體成果。

針對媒體詢問近期台北市政議題，沈伯洋批評，近期兒虐案件及多起遭監察院糾正的案件，都反映台北市府往往在事件曝光、家長反映或遭監察院糾正後才開始處理，缺乏主動作為。他表示，希望市府將重心放回食安、兒虐、交通及城市治理等市政議題，而非持續聚焦全國性的政治攻防，並以10年、20年的長期視野規畫台北未來發展。

民進黨立法院黨團總召蔡其昌（右二）日前率團訪問美國，蔡其昌表示，此行成果豐碩，不僅完成預定拜會行程，也順利向美方傳達總統兼民進黨主席賴清德對深化台美合作及維護區域和平穩定的立場。(記者季相儒／攝影)

針對媒體詢問近期台北市政議題，民進黨台北市長參選人沈伯洋（左一）也批評，無論兒虐案件或遭監察院糾正的多項案件，都反映市府往往在事件曝光後才開始處理，缺乏主動作為。他表示，希望台北市長蔣萬安應將重心放回市政，包括食安、兒虐、交通及城市治理等議題，而非持續聚焦全國性的政治議題。(記者季相儒／攝影)