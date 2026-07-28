我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

熊本強震增至13死 永旺翻新開幕才1個月爆炸化瓦礫

熊本7.1強震是「前菜」？恐由10年前斷裂斷層位移引起 不排除更強主震

沈伯洋返台 盼將美國城市治理經驗帶回台北

記者季相儒／桃園機場即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）則表示，此行除國會交流外，也藉由拜會美方政府官員...
民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）則表示，此行除國會交流外，也藉由拜會美方政府官員、地方政府、智庫、企業及僑界，建立「無限城」國際合作網絡，希望把世界各城市治理經驗帶回台北，作為未來市政規畫的重要參考。(記者季相儒／攝影)

民進黨立法院黨團總召蔡其昌日前率團訪問美國，代表民進黨中央及立法院黨團拜會美國行政部門、國會及智庫，針對台海安全、國防合作、台美經貿及印太區域情勢等議題交換意見。訪團今天(29)清晨返抵國門，民進黨台北市長參選人沈伯洋表示，此行除完成國會外交工作，也帶回不少城市治理經驗，希望作為未來台北施政的重要參考。

蔡其昌表示，此次訪美歷時8天，由他率領民進黨台北市長參選人沈伯洋、民進黨立委吳思瑤、陳培瑜及王定宇同行，行程涵蓋洛杉磯、紐約及華府，其中主要工作集中在華府。除與僑界交流外，訪團依原定規畫拜會美國國會、白宮及行政部門官員，所有預定拜會對象均順利完成會談。

蔡其昌說，訪團拜會美國眾議院現任及前任議長，以及多位重量級國會議員，雙方就台海和平穩定、維持現狀、國防、兩岸情勢、軍購及台美經貿合作等議題交換意見；此外，也與白宮及行政部門官員會晤，傳達總統兼民進黨主席賴清德對深化台美合作及維護區域和平穩定的理念與看法，順利完成此次任務。

沈伯洋表示，這趟訪美除了隨團進行國會外交外，也藉由拜會美方政府官員、地方政府、智庫、企業及僑界，建立「無限城」國際合作網絡。他表示，此行最大的目的就是「把問題帶出去，把答案帶回來」，希望替台北尋找更多城市治理的解方。

沈伯洋指出，此次交流內容涵蓋可負擔住宅、都市植樹降溫、人才培育與留才、交通零死亡願景及通學安全等議題，不只是科技治理。他說，美方許多城市在交通、都市發展及產業政策上，往往以10年、20年，甚至50年為期規畫，不因政黨輪替而改變方向，這些都是台北值得借鏡的經驗。

沈伯洋表示，此行建立的交流網絡橫跨中央政府、州政府、郡、市政府，以及議員、智庫、企業與僑界，希望未來讓台北與更多國際城市建立合作關係，提升城市治理能量。他預告，將在後續記者會完整說明「台北治理的答案」，以及此次訪美帶回的具體成果。

針對媒體詢問近期台北市政議題，沈伯洋批評，近期兒虐案件及多起遭監察院糾正的案件，都反映台北市府往往在事件曝光、家長反映或遭監察院糾正後才開始處理，缺乏主動作為。他表示，希望市府將重心放回食安、兒虐、交通及城市治理等市政議題，而非持續聚焦全國性的政治攻防，並以10年、20年的長期視野規畫台北未來發展。

民進黨立法院黨團總召蔡其昌（右二）日前率團訪問美國，蔡其昌表示，此行成果豐碩，不...
民進黨立法院黨團總召蔡其昌（右二）日前率團訪問美國，蔡其昌表示，此行成果豐碩，不僅完成預定拜會行程，也順利向美方傳達總統兼民進黨主席賴清德對深化台美合作及維護區域和平穩定的立場。(記者季相儒／攝影)

針對媒體詢問近期台北市政議題，民進黨台北市長參選人沈伯洋（左一）也批評，無論兒虐...
針對媒體詢問近期台北市政議題，民進黨台北市長參選人沈伯洋（左一）也批評，無論兒虐案件或遭監察院糾正的多項案件，都反映市府往往在事件曝光後才開始處理，缺乏主動作為。他表示，希望台北市長蔣萬安應將重心放回市政，包括食安、兒虐、交通及城市治理等議題，而非持續聚焦全國性的政治議題。(記者季相儒／攝影)

精華 FAQ

  • 訪團歷時8天，走訪洛杉磯、紐約及華府，主要工作集中在華府，並拜會美國國會、白宮及行政部門官員，也與僑界交流，完成原定會談安排。

  • 他表示接觸可負擔住宅、都市植樹降溫、人才培育、留才、交通零死亡願景與通學安全等議題，認為美國城市常以10年、20年甚至50年規劃治理方向。

  • 他批評北市府常在事件曝光、家長反映或遭監察院糾正後才處理兒虐等問題，認為市政應回到食安、交通與城市治理，並以更長遠的視野規劃未來。

沈伯洋 洛杉磯 華府

上一則

AIT公開台美海巡合作 管碧玲：美方了解台灣海巡是台海唯一執法機關

延伸閱讀

民進黨立委訪美 聚焦台美合作

民進黨立委訪美 聚焦台美合作
沈伯洋7/20訪美8天 將串連各地後援會、擴大城市交流

沈伯洋7/20訪美8天 將串連各地後援會、擴大城市交流
沈伯洋首個後援會成立 全美多地支持者齊聚南加

沈伯洋首個後援會成立 全美多地支持者齊聚南加
沈伯洋紐約海外後援會成立 逾百僑胞到場力挺

沈伯洋紐約海外後援會成立 逾百僑胞到場力挺

熱門新聞

移民署國境事務大隊查獲涉嫌變造幾內亞比索護照，依法查扣送辦。(移民署國境事務大隊提供)

買假外國護照送子女讀台灣外僑學校 家長桃機補章被識破

2026-07-23 23:11
陶朱隱園。(記者游智文／攝影)

32歲男無貸款買陶朱隱園 身分曝光「真正頂級富豪」

2026-07-22 21:50
王文洋。（本報資料照片）

女控王文洋包養生子不認帳 求償10億一審敗訴再上訴

2026-07-23 20:18
新北市一名母親為滿足簡姓男友（圖）的癖好，先後幫三名就讀國中、高中的兒子打手槍、口交，再拍性愛影片傳給男友觀看。（記者林孟潔／攝影）

他叫女友替3兒自慰再拍成性愛片 性侵還要求「3P」

2026-07-01 02:24
空軍F-16戰機今年1月於花蓮外海失事，飛行員辛柏毅少校失聯至今。辛的妻子25日在社群平台分享一組婚紗照，身穿白紗的她懷抱丈夫生前燦笑照片，寫下「辛太太準備畢業了」，深情告白感動大批網友。（reeeee2812授權提供）

「辛太太準備畢業了」 台F-16失聯飛官辛柏毅妻拍婚紗照惹淚崩

2026-07-26 05:13
台灣立法院28日三讀通過修正民法第1223條，正式刪除兄弟姊妹特留分。台灣遺囑協會副秘書長王敏華提醒，預立有效遺囑未來會愈來愈重要。（本報資料照片）

台遺產刪除手足特留分 專家示警：未來爭點在遺囑 4關鍵要掌握

2026-07-28 03:10

超人氣

更多 >
住了才懂 華人媽媽列5個留美理由：孩子真的不一樣了

住了才懂 華人媽媽列5個留美理由：孩子真的不一樣了
退休族逛好市多 7招守住荷包、會員費不白繳

退休族逛好市多 7招守住荷包、會員費不白繳
誰說他們不用帶孫？110萬美國老人想退休 卻變全職育兒

誰說他們不用帶孫？110萬美國老人想退休 卻變全職育兒
台遺產刪除手足特留分 專家示警：未來爭點在遺囑 4關鍵要掌握

台遺產刪除手足特留分 專家示警：未來爭點在遺囑 4關鍵要掌握
美鷹派USCC代表團訪中被冷遇 科企集體拒見

美鷹派USCC代表團訪中被冷遇 科企集體拒見