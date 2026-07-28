新聞眼／毒駕到毒油 盡顯政府輕人命、治理失能

從毒駕、毒油到有毒產品，盡顯當今政府對人命價值的不在乎。圖為國民黨7月25日在凱道發起反毒油集會，群眾聚集在總統府前表達對政府處理食安問題的不滿。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 本文抨擊政府在毒油與毒駕問題上甩鍋地方、政策失靈，既未有效補強食安與稽查量能，也未能提出治本的反毒與校園防制方案。

前陣子毒駕事件頻傳，民怨還未化解；最近致癌油事件，中央一方面要求地方政府負起稽查責任，一方面又放寬進口農產品用藥標準，就是無從因應民眾對食安的疑慮。從毒駕、毒油到有毒產品，盡顯當今政府對人命價值的不在乎。

或許民進黨 內評估對選情衝擊有限，畢竟中研院院長陳建仁 都說了：多喝水就能代謝苯駢芘。台灣訂定標準又比對岸嚴格，只要讓民眾感受到政府積極修食安法、補破網，民怨會指向地方政府不盡責。即使相關說法禁不起科學驗證，也無法解除此次問題油的相關疑點。但居高位者顯然無法理解民眾的憂心。

儘管中央極力把責任指向地方政府，問題是，查廠雖然地方有責，但掌管全國食安的食藥署同樣難以迴避，更何況相關安全標準訂定、原物料進口檢驗，都是中央責任。而涉及跨部會的協調整合，這些都不是地方政府能夠解決。更不用說，行政院自106年度（2017年）起連年將食品安全相關工作列為年度施政方針項目，近幾年配置於食安五環的預算更呈現逐年增加趨勢。

但致癌毒油事件，中央至今查不出問題所在，國家級實驗室喊了多少年，如今依舊量能不足；中央想甩鍋給地方，但地方稽查人力不足的根本問題，中央也始終未曾想要投注資源解決；如同花十億建置的食品雲，還在靠業者自主揭露，或靠主管機關派出大量人力，逐一致電業者釐清下游產品。種種作法，都看不到政府重視食安的態度。

毒油問題執政黨至今束手無策，毒駕問題同樣難以止血。政府宣稱強力取締、全面性修法嚇阻，從拉高刑度、查扣車輛到校園反毒，看似面面俱到，但欠缺細緻及長期的政策規畫，所謂毒駕零容忍，不僅流於口號，還沒看到治本可能，連治標都有問題。

看看警方強力掃蕩毒駕、查扣車輛後的現況，不僅許多地方的公有拖吊保管場滿載，光靠員警強勢執法、後續處理問題卻一堆沒解決，也就難怪毒駕肇事仍持續上演。

再看看教育部校園反毒，九月就要把唾液快篩引進校園，但法源依據爭議還沒解決，實務執行，不光是教師人力，校園中老師被投訴的案件之多，不管是輔導教師或導師，真有能力負責此業務？更何況，引進快篩就能解決校園毒品問題？

從審計部最新報告就可看出，教育部去年度就編列一點四一億元推動防制學生藥物濫用計畫，但學生藥物濫用人數卻逐年增加，顯示校園反毒宣導成效有待提升。

不管是毒油或毒駕，賴政府的回應，都一再凸顯在國家治理能力上的不足，只有一個失能、失格的政府，才會任由人民活在毒油與毒駕的陰影下。