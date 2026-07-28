我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2個原因 紐約華人司機大老遠跑到維吉尼亞考駕照

紐約影展資安爆漏洞 裘莉、莎朗史東等大明星聯絡方式恐外流

反宜蘭高鐵 張景森再拋震撼彈：不排除選縣長

台灣新聞組／台北28日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
前政委張景森希望藍綠兩黨宜蘭縣長參選人，對宜蘭高鐵改為直鐵給合理回應，否則他不排...
前政委張景森希望藍綠兩黨宜蘭縣長參選人，對宜蘭高鐵改為直鐵給合理回應，否則他不排除登記參選。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

張景森因反對高鐵延伸宜蘭，公開表示若藍綠縣長參選人未正面回應改直鐵方案，不排除遷戶口參選；地方與交通部則持續爭論高鐵效益與替代方案。

行政院前政務委員張景森為反宜蘭高鐵案槓上中央，昨天更拋出震撼彈表示，希望藍綠兩黨宜蘭縣長參選人對宜蘭高鐵改為直鐵這個方案，給一個合理的回應，否則他不排除遷戶口到宜蘭礁溪，隨時準備登記參選。

本報系聯合報報導，立法院交通委員會昨安排交通部官員到宜蘭考察交通建設，國民黨宜蘭縣長參選人、立委吳宗憲表示，為了回應地方疑慮，建請中央加開高鐵說明會，並且備妥行政訴訟因應；並認為坊間擔憂「高鐵經行政院核定後，恐有心人士透過行政訴訟等手段阻擋執行」，交通部是否已預先完成法制與行政因應準備？

交通部政務次長伍勝園表示，高鐵延伸宜蘭計畫已經拍板定案，行政團隊一定會往前走；若有訴訟，等結果出爐再處理。鐵道局長楊正君指出，高鐵延伸宜蘭計畫未來如何發展，尊重法律程序，鐵道局也會做好準備；訴願或行政訴訟是環境部要去面對，這部分鐵道局會與環境部溝通。

吳宗憲表示，高鐵是帶動宜蘭都市轉型重要契機，桃園高鐵站周邊有Outlet（暢貨中心）、南港高鐵站有南港展覽館與大型商場，未來宜蘭高鐵站與鐵路高架化車站，也不能只有車站功能，應提前納入都市計畫及招商，打造宜蘭新產業與商業核心。

民進黨宜蘭縣長參選人、行政院政務顧問林國漳說，民眾對於未來高鐵車站設於宜蘭市的距離疑慮，當務之急應妥善規畫公共運輸接駁系統，讓高鐵的便利效益擴散到全縣各角落。

連日對宜蘭高鐵提出反對意見的張景森，昨在臉書發布影片表示，他宜蘭一些好友，都是從宜蘭縣前縣長陳定南時代就參與宜蘭縣整體發展計畫的人，他們覺得執政當局漠視他們聲音，因此「把我推火坑去選縣長」，希望他代表北宜直鐵發聲，雖然選舉會很累，但他不排除參選。

張景森希望藍綠兩黨宜蘭縣長參選人研究看看，把已規畫好的高鐵路廊，改成台鐵急速系統，然後把省下來的1500億元經費，將宜蘭鐵路高架化，並在每一個站做接駁轉乘系統，讓宜蘭交通更為方便；他希望兩黨參選人給一個合理的回應，否則自己不排除登記參選。值得注意的是，選舉投票日11月28日，今天是參選縣長遷戶口最後一天。

民進黨宜縣議會黨團總召陳文昌昨砲轟張景森，指政院推動高鐵延伸宜蘭計畫過程中，張是政委、完全沒意見，如今卻說「盲腸高鐵」，讓人相當不以為然，簡直「換了位子、換了腦袋」。

台北中國時報報導，高鐵宜蘭案引發正反意見辯論，高鐵延伸宜蘭監督聯盟召集人康芳銘27日指出，只要把3521億元（台幣，下同）工程經費的三分之一拿來優化既有大眾運輸系統，整體效益絕對遠勝單一重大工程，若未把資源花在最有效益的交通改善上，不如直接把錢發給宜蘭人，以宜蘭45萬人口計算，平均每位縣民可分得約78萬元。

精華 FAQ

  • 他因反對高鐵延伸宜蘭案，主張改走北宜直鐵，認為執政當局忽視地方意見；若藍綠參選人不回應，他就考慮遷戶口到礁溪登記參選。

  • 吳宗憲支持高鐵作為都市轉型契機，並建議提前做都市計畫與招商；林國漳則認為應先強化公共運輸接駁，讓高鐵效益擴散到全縣。

  • 張景森與監督聯盟主張把高鐵預算轉為台鐵急速系統與鐵路高架化，強調可省下大筆經費改善整體運輸，效益可能比單一重大工程更高。

國民黨 高鐵

上一則

3度赴台偷信用卡 港男遠端盜刷2百萬 遭求刑9年

下一則

無照酒駕撞死學生 雲林男肇逃還拆車牌報失竊 2小時後落網

延伸閱讀

環評訴願仍在進行… 高鐵延伸宜蘭 政院爭議聲中拍板

環評訴願仍在進行… 高鐵延伸宜蘭 政院爭議聲中拍板
「誰在操作政院？」張景森：民進黨內很多人不贊同宜蘭高鐵

「誰在操作政院？」張景森：民進黨內很多人不贊同宜蘭高鐵
張景森退出民進黨 轟4000億宜蘭高鐵「盲腸」

張景森退出民進黨 轟4000億宜蘭高鐵「盲腸」
選前強推宜蘭高鐵 前交通部長：政院有何權謀考慮

選前強推宜蘭高鐵 前交通部長：政院有何權謀考慮

熱門新聞

移民署國境事務大隊查獲涉嫌變造幾內亞比索護照，依法查扣送辦。(移民署國境事務大隊提供)

買假外國護照送子女讀台灣外僑學校 家長桃機補章被識破

2026-07-23 23:11
陶朱隱園。(記者游智文／攝影)

32歲男無貸款買陶朱隱園 身分曝光「真正頂級富豪」

2026-07-22 21:50
王文洋。（本報資料照片）

女控王文洋包養生子不認帳 求償10億一審敗訴再上訴

2026-07-23 20:18
新北市一名母親為滿足簡姓男友（圖）的癖好，先後幫三名就讀國中、高中的兒子打手槍、口交，再拍性愛影片傳給男友觀看。（記者林孟潔／攝影）

他叫女友替3兒自慰再拍成性愛片 性侵還要求「3P」

2026-07-01 02:24
不少旅行社、飯店業者會提供旅客接機服務，在接機大廳旅客出口處矮牆，手舉牌子讓旅客下機入境後，一眼就能認出報名的旅行社接機人員，以便直奔飯店或開始行程。圖為讀賣巨人來台時粉絲接機的情況。(本報資料照片)

桃機8月起禁接機立牌、行李占位 最高罰2.5萬台幣

2026-07-20 02:21
空軍F-16戰機今年1月於花蓮外海失事，飛行員辛柏毅少校失聯至今。辛的妻子25日在社群平台分享一組婚紗照，身穿白紗的她懷抱丈夫生前燦笑照片，寫下「辛太太準備畢業了」，深情告白感動大批網友。（reeeee2812授權提供）

「辛太太準備畢業了」 台F-16失聯飛官辛柏毅妻拍婚紗照惹淚崩

2026-07-26 05:13

超人氣

更多 >
自家後院蓋ADU照料年邁雙親 她花了40萬：很值得

自家後院蓋ADU照料年邁雙親 她花了40萬：很值得
科技大廠下一波裁員將從自願離職的員工開始下手

科技大廠下一波裁員將從自願離職的員工開始下手
手上有10萬閒錢？這樣放一年多賺數千元 還能隨時取

手上有10萬閒錢？這樣放一年多賺數千元 還能隨時取
通膨逼出消費「新習慣 」 美國人現在連買菜房租都靠它

通膨逼出消費「新習慣 」 美國人現在連買菜房租都靠它
父債子還 哪些債務會繼承？

父債子還 哪些債務會繼承？