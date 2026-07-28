黑白集／失能還堵人民嘴巴 誰該被下架？

致癌油延燒，「萊爾校長製作團隊」製作班底日前發布「油不得你」影片，遭刑事局關切，藍營質疑「查水表」 。（取材自「油不得你」影片）

AI摘要 文章摘要整理： 本文批評刑事局因檢舉登門要求下架反毒油短片，認為政府藉查察之名壓制言論，與其先前聲援香港言論自由的立場形成強烈反差。

七二五「反毒油」遊行當天，曾製作「萊爾校長」系列文宣的藍營青年韋淳祐因「油不得你」之短片，遭刑事局登門查水表，要帶他去做筆錄，還要求他是否自行下架影片。政府赤裸裸濫用公權力，令人嘆為觀止。

警方說，因為接到檢舉，認為該影片合成賴清德 總統聲音，可能導致誤解，為釐清事實、保全證據才前往查察。但過去利用合成影像、聲音嘲諷政治人物的例子甚多，何時看過警方如此殷勤登門拜訪製作者，建議下架影片？

儘管影片旁白與賴總統聲音類似，但開頭即說「我叫苯駢芘」，且內容多為科普苯駢芘之危害。警方若認為其內容不實，汙損賴總統名譽，不就意味民進黨 認為苯駢芘沒有危害，或賴總統就等於苯駢芘？事實很清楚，刑事局就是在恫嚇人民：誰和賴政府唱反調，誰就隨時等著被查水表！

諷刺的是，不久前香港獨立書店店員因涉嫌「販售煽動刊物」被捕，賴總統和民進黨皆大力聲援，還拿「我是書店店員」手牌開記者會。政府聲援香港言論自由，自己卻迫害言論自由，令人作噁。

警方要影片作者「評估是否下架」，但賴政府食安管理失能，拒不道歉，迄今無人下台，還將人民在凱道「反毒油」遊行說成是「鬧劇」。如今更濫用公權力，企圖堵人民的嘴巴。更該下架的，不是影片，而是賴政府自己。（轉載自聯合報）