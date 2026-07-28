綠控「油不得你」觸法 萊爾校長再推影片酸「查水表」

「油不得你」影片製作人韋淳祐日前遭刑事警察局「查水表」關切。韋淳祐27日再推出「油萊油去查水錶遊戲」影片。（取材自風向123事臉書）

AI摘要 文章摘要整理： 「油不得你」AI反毒影片引發警方調查與藍綠交鋒，製作人反推諷刺片回擊，朝野與法界也對言論自由、深偽技術及是否構成違法展開爭論。

「萊爾校長製作團隊」製作人韋淳祐發布「油不得你」反毒油影片，引發警方「查水表」。民進黨 說，用AI或深偽假冒他人聲音、影像都可能觸法；刑事局檢測影片確認是AI生成聲音，近日報請檢方偵辦，並函食藥署查證是否假訊息，不排除通知韋說明。韋淳祐昨再推「油萊油去查水錶遊戲」Kuso影片，註明「AI製作，勿對號入座玻璃心」。

本報系聯合報報導，韋淳祐昨天指出指出，因「油不得你」他認識了什麼叫國家機器，「片子沒嚇到誰，倒是有人被嚇到了」；言論自由不是誰賜的，是用出來的——用一次多一分，不用，就慢慢沒有了。

韋淳祐表示，司法應該是天平，不該是誰手上的工具；接下來，跟大家玩一場「查水表」遊戲，「玩完之後，希望被查的還是水表，不是你」。

國民黨立法院黨團昨接續聲援韋淳祐，強調政府不應動用警察打壓言論，當警察的目標從犯罪者轉向批評政府的人民時，中華民國難道已變成警察國家？；立法院內政委員會也變更議程，邀內政部長劉世芳、警政署長張榮興明天專案報告，「檢視警察執法標準與行政中立」。

刑事局昨天表示，本月25日接獲民眾檢舉，指「油不得你」影片以深偽技術生成賴清德總統聲音，可能使民眾誤認為是總統本人發言。刑事局偵3大隊赴製作人韋淳祐桃園住處查訪未遇，透過其父親與韋取得聯繫，確認影片是由韋的團隊製作上傳，未被盜用相關網路帳號。

刑事局以兩套深偽影音軟體檢測，確認是AI生成聲音，將出具檢測報告，檢視影片內未註明「AI生成」，但有在「資訊欄」說明「註：本片聲音及部分畫面使用AI製作，請不要對號入座」，預計報請檢方指揮偵辦，釐清是否涉及屬公訴罪的刑法第210、216及220條第2項，並函文食藥署確認影片所述內容是否構成假訊息，不排除通知韋說明。

台北中國時報報導，韋淳祐製作「油不得你」被「查水表」，並報請台北地檢署指揮，擬朝偽造文書罪嫌偵辦。法界人士指出，根據憲法法庭判決，就算是單純不滿施政口出惡言，也屬於受保護的政治性言論範疇，如果以此追殺小編，豈不是違憲的司法手段，難道不是政治迫害？

據報導，有科偵單位警官直言，仔細聽完該段聲音與總統聲音比對，仍有部分不同，這是AI生成的特性，波長與頻率不會完全一樣，加上開頭就說：「我是苯駢芘」，不太可能誤認是總統真實的發言，與所謂AI詐騙，根本兩碼子事，不應混為一談。

報導說，律師張宸浩援引憲判意旨認為，人民的言論自由特別是政治言論，衡量政治人物的個人隱私資料，言論自由需受更大尺度保障。他說，單純使用AI變聲技術本身並不違法，如果是自製原創聲音或合法授權使用，沒有惡意的娛樂或個人研究或進行商業行為，並沒有犯法，更何況是否為賴總統的聲音，還有待科學證明。

法界人士也指出，個人資料保護法沒有明確提到聲音，且就算屬個資，也是合法公開資料，蒐集、處理及利用，沒有違法問題，何況經AI深偽後已非真實個資，加上未損害公眾，很難認為構成犯罪。