我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2個原因 紐約華人司機大老遠跑到維吉尼亞考駕照

紐約影展資安爆漏洞 裘莉、莎朗史東等大明星聯絡方式恐外流

毒油調查報告：來自巴西黃豆 立委：「油」講像沒講

台灣新聞組／台北28日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
行政院政委陳時中（中）、衛福部長石崇良（左）、食藥署長姜至剛（右）出席「中聯油脂...
行政院政委陳時中（中）、衛福部長石崇良（左）、食藥署長姜至剛（右）出席「中聯油脂苯駢芘超標事件調查報告」記者會，陳時中表示，中央與地方為此事忙得人仰馬翻，食藥署絕無行政怠惰。（記者曾吉松／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

衛福部公布中聯油脂毒油調查，指問題原料來自巴西黃豆特定船批，業者管理失當致苯駢芘超標；在野與地方則批評政府卸責、要求公開真相。

致癌油引發民怨，七二五凱道大遊行後，衛福部昨公布第三方獨立調查中聯油脂報告。對於台北市長蔣萬安再提倒閣，行政院政務委員陳時中昨天表示，「政治歸政治、專業歸專業」，無論中央食藥署、地方相關單位都忙得人仰馬翻，「如果說行政上有怠惰，我並不認同」。

衛福部昨公布專家調查報告，指出七批問題油品皆來自特定船批的巴西黃豆原料，且業者自行放寬黃豆熱損率允收標準，卻未調整相應製程，導致苯駢芘超標。食藥署長姜至剛表示，中聯油脂現行食品安全管理系統存在重大缺口，形成食品安全管理漏洞。衛福部長石崇良說，中聯油脂若想復工，需向台中市政府提交復工計畫。中聯昨表示，尊重調查結果。

陳時中昨天坐鎮主持記者會，石崇良和姜至剛分坐左右兩旁，頗有穩定軍心之意。對於七二五凱道遊行訴求「賴清德總統道歉、行政院長卓榮泰下台」，陳時中說，政治責任應該建立在是否出現決策錯誤、行政怠惰，就整個事件處理過程來看，相關決策清楚，依照程序行事。至於外界質疑政府「蓋牌」，陳時中表示，食藥署最近天天向媒體說明處理進度，讓社會大眾瞭解現況，資訊公開透明，並無「蓋牌」一事。

陳時中強調，食安是複雜且科學性的問題，不能發現一項產品有問題就全面封殺，應依風險程度精準下架、科學管理，將風險控制在合理可接受範圍。至於一刀切、全部禁止的做法，無論台灣或世界各國都不會採取這樣管理方式。

國民黨立委陳菁徽表示，一級致癌毒油事件爆發一個月，衛福部公布的調查報告，看完讓人感覺「『油』講等於沒講」，責任全部都推給業者；民眾黨立委陳昭姿表示，調查報告姍姍來遲，毒油早就被民眾吞下肚，更可笑的是居然只會叫業者改進。

陳菁徽批評，民進黨執政10年來，花在食安相關預算700多億台幣，這次發生重大食安風暴，幾千噸致癌毒油進入國人身體後，卻想用一份調查報告把主管機關責任推得一乾二淨，如何讓人民安心？

陳昭姿表示，民眾黨將要求公開完整調查小組會議紀錄，到底是調查小組成為主管機關的遮羞布，還是衛福部刻意隱瞞真相？

民進黨立委林淑芬指出，中聯案暴露事前監控沒有發揮作用，她點名食藥署管理食用油系統中危害分析重要管制點（HACCP），合格率低於6成，主管機關稽查不能只看檢驗報告是否合格，要看歷年趨勢、產地批次差異、各管制點監測數據、原料到成品各階段變化、檢驗結果出來前是否已經出貨，以及下游檢驗是否與上游留樣一致，否則HACCP就只是文件查核，不是真正的風險查核。

食安攻防從中央燒到地方，台中市議會新會期昨天開議，藍綠吵成一團。民進黨議員衝上備詢台，批評中市府沒有作為，要求台中市長盧秀燕道歉、衛生局長曾梓展下台；國民黨議員也衝上前高喊賴清德總統道歉、行政院長卓榮泰下台。場面混亂，議長張清照一度宣布暫停，盧秀燕則未回應。

精華 FAQ

  • 調查報告指出，7批問題油品都來自特定船批的巴西黃豆原料，且業者在原料管理與製程控制上出現失誤，才讓苯駢芘超標，形成食安風險。

  • 陳時中表示，中央與地方都在密集處理，行政程序清楚，並不認為有行政怠惰；他也強調食藥署天天對外說明進度，資訊公開透明，沒有蓋牌。

  • 陳菁徽認為報告像是「油講等於沒講」，只把責任推給業者；陳昭姿則批評調查來得太慢，並要求公開完整會議紀錄，釐清是否有隱瞞真相。

巴西 蔣萬安 陳時中

上一則

無照酒駕撞死學生 雲林男肇逃還拆車牌報失竊 2小時後落網

下一則

疑教養衝突 公公百刀刺媳「頭頸幾分離」 還辯「別人殺的」

延伸閱讀

毒油究責「下台就認輸」 衛福部未現換人氛圍

毒油究責「下台就認輸」 衛福部未現換人氛圍
問題油重新上架 盧秀燕喊話「萬萬不可」

問題油重新上架 盧秀燕喊話「萬萬不可」
油品急上架 藍營疑中央有門神 「有些人是癌細胞」

油品急上架 藍營疑中央有門神 「有些人是癌細胞」
毒油風暴/府回應抗議：速回崗位 盧秀燕喊話：總統上班處理食安

毒油風暴/府回應抗議：速回崗位 盧秀燕喊話：總統上班處理食安

熱門新聞

移民署國境事務大隊查獲涉嫌變造幾內亞比索護照，依法查扣送辦。(移民署國境事務大隊提供)

買假外國護照送子女讀台灣外僑學校 家長桃機補章被識破

2026-07-23 23:11
陶朱隱園。(記者游智文／攝影)

32歲男無貸款買陶朱隱園 身分曝光「真正頂級富豪」

2026-07-22 21:50
王文洋。（本報資料照片）

女控王文洋包養生子不認帳 求償10億一審敗訴再上訴

2026-07-23 20:18
新北市一名母親為滿足簡姓男友（圖）的癖好，先後幫三名就讀國中、高中的兒子打手槍、口交，再拍性愛影片傳給男友觀看。（記者林孟潔／攝影）

他叫女友替3兒自慰再拍成性愛片 性侵還要求「3P」

2026-07-01 02:24
不少旅行社、飯店業者會提供旅客接機服務，在接機大廳旅客出口處矮牆，手舉牌子讓旅客下機入境後，一眼就能認出報名的旅行社接機人員，以便直奔飯店或開始行程。圖為讀賣巨人來台時粉絲接機的情況。(本報資料照片)

桃機8月起禁接機立牌、行李占位 最高罰2.5萬台幣

2026-07-20 02:21
空軍F-16戰機今年1月於花蓮外海失事，飛行員辛柏毅少校失聯至今。辛的妻子25日在社群平台分享一組婚紗照，身穿白紗的她懷抱丈夫生前燦笑照片，寫下「辛太太準備畢業了」，深情告白感動大批網友。（reeeee2812授權提供）

「辛太太準備畢業了」 台F-16失聯飛官辛柏毅妻拍婚紗照惹淚崩

2026-07-26 05:13

超人氣

更多 >
自家後院蓋ADU照料年邁雙親 她花了40萬：很值得

自家後院蓋ADU照料年邁雙親 她花了40萬：很值得
科技大廠下一波裁員將從自願離職的員工開始下手

科技大廠下一波裁員將從自願離職的員工開始下手
手上有10萬閒錢？這樣放一年多賺數千元 還能隨時取

手上有10萬閒錢？這樣放一年多賺數千元 還能隨時取
通膨逼出消費「新習慣 」 美國人現在連買菜房租都靠它

通膨逼出消費「新習慣 」 美國人現在連買菜房租都靠它
父債子還 哪些債務會繼承？

父債子還 哪些債務會繼承？