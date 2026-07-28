毒油調查報告：來自巴西黃豆 立委：「油」講像沒講

行政院政委陳時中（中）、衛福部長石崇良（左）、食藥署長姜至剛（右）出席「中聯油脂苯駢芘超標事件調查報告」記者會，陳時中表示，中央與地方為此事忙得人仰馬翻，食藥署絕無行政怠惰。（記者曾吉松／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 衛福部公布中聯油脂毒油調查，指問題原料來自巴西黃豆特定船批，業者管理失當致苯駢芘超標；在野與地方則批評政府卸責、要求公開真相。

致癌油引發民怨，七二五凱道大遊行後，衛福部昨公布第三方獨立調查中聯油脂報告。對於台北市長蔣萬安 再提倒閣，行政院政務委員陳時中 昨天表示，「政治歸政治、專業歸專業」，無論中央食藥署、地方相關單位都忙得人仰馬翻，「如果說行政上有怠惰，我並不認同」。

衛福部昨公布專家調查報告，指出七批問題油品皆來自特定船批的巴西 黃豆原料，且業者自行放寬黃豆熱損率允收標準，卻未調整相應製程，導致苯駢芘超標。食藥署長姜至剛表示，中聯油脂現行食品安全管理系統存在重大缺口，形成食品安全管理漏洞。衛福部長石崇良說，中聯油脂若想復工，需向台中市政府提交復工計畫。中聯昨表示，尊重調查結果。

陳時中昨天坐鎮主持記者會，石崇良和姜至剛分坐左右兩旁，頗有穩定軍心之意。對於七二五凱道遊行訴求「賴清德總統道歉、行政院長卓榮泰下台」，陳時中說，政治責任應該建立在是否出現決策錯誤、行政怠惰，就整個事件處理過程來看，相關決策清楚，依照程序行事。至於外界質疑政府「蓋牌」，陳時中表示，食藥署最近天天向媒體說明處理進度，讓社會大眾瞭解現況，資訊公開透明，並無「蓋牌」一事。

陳時中強調，食安是複雜且科學性的問題，不能發現一項產品有問題就全面封殺，應依風險程度精準下架、科學管理，將風險控制在合理可接受範圍。至於一刀切、全部禁止的做法，無論台灣或世界各國都不會採取這樣管理方式。

國民黨立委陳菁徽表示，一級致癌毒油事件爆發一個月，衛福部公布的調查報告，看完讓人感覺「『油』講等於沒講」，責任全部都推給業者；民眾黨立委陳昭姿表示，調查報告姍姍來遲，毒油早就被民眾吞下肚，更可笑的是居然只會叫業者改進。

陳菁徽批評，民進黨執政10年來，花在食安相關預算700多億台幣，這次發生重大食安風暴，幾千噸致癌毒油進入國人身體後，卻想用一份調查報告把主管機關責任推得一乾二淨，如何讓人民安心？

陳昭姿表示，民眾黨將要求公開完整調查小組會議紀錄，到底是調查小組成為主管機關的遮羞布，還是衛福部刻意隱瞞真相？

民進黨立委林淑芬指出，中聯案暴露事前監控沒有發揮作用，她點名食藥署管理食用油系統中危害分析重要管制點（HACCP），合格率低於6成，主管機關稽查不能只看檢驗報告是否合格，要看歷年趨勢、產地批次差異、各管制點監測數據、原料到成品各階段變化、檢驗結果出來前是否已經出貨，以及下游檢驗是否與上游留樣一致，否則HACCP就只是文件查核，不是真正的風險查核。

食安攻防從中央燒到地方，台中市議會新會期昨天開議，藍綠吵成一團。民進黨議員衝上備詢台，批評中市府沒有作為，要求台中市長盧秀燕道歉、衛生局長曾梓展下台；國民黨議員也衝上前高喊賴清德總統道歉、行政院長卓榮泰下台。場面混亂，議長張清照一度宣布暫停，盧秀燕則未回應。