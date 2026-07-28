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毒油究責 蔣萬安拋倒閣：立委選舉脫鉤、制衡總統

台灣新聞組／台北28日電
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台北市長蔣萬安27日透露，近期不少立委私下向他提倒閣構想；如果在野有一致立場，他...
台北市長蔣萬安27日透露，近期不少立委私下向他提倒閣構想；如果在野有一致立場，他樂觀其成。（記者曾吉松／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

蔣萬安因毒油事件主張倒閣追究行政責任，並分析解散國會後對選舉與憲政制衡的影響；藍白有人支持，綠營則批評他操作政治。

台北市長蔣萬安昨接受媒體人黃光芹網路節目專訪，蔣透露，近期不少立委私下向他提倒閣構想，如果能透過倒閣，讓行政院長卓榮泰為毒油事件下台、負起政治責任，當然是最好方式。如果國民黨有共識、民眾黨也支持，在野有一致立場，他樂觀其成。

不過蔣也提到，若倒閣成案，總統要宣布解散國會，對今年地方選舉會有巨大影響。依據憲法倒閣後60天內要重選，最快可能9月、最慢大概10月；第二，立委與總統選舉脫鉤，未來每一次立委選舉，也相當於總統任期內的期中選舉，也會加大國會對總統力量的制衡，這些影響都必須好好討論、認真思考。

蔣萬安說，提出倒閣是要讓行政院長負起責任。中央政府標準就是「大事化小」、「小事化無」，只想趕快翻頁，這是最令人無法接受的態度。

蔣萬安號召七二五上凱道，有綠委酸蔣把食安當遊行、通往2028的伸展台？蔣反擊說「勇敢站出來的民眾，才是站C位的主人。」他強調，七二五當天真正主角是冒著酷暑、攜家帶眷站出來的台灣人民。

台中市長盧秀燕昨未受訪。台中市副市長鄭照新說，倒閣是民怨長久累積，此議題值得徵求更多意見。

國民黨立委李彥秀昨表態支持倒閣，指民進黨上任兩年多以來，法案不副署、預算不編足、法律不執行、食安不負責，根本就是「毀憲內閣」，她支持蔣萬安說法，但在野黨也需要凝聚共識，「如果是國民黨執政，行政院長卓榮泰不知道已下台N次了」。李彥秀表示，賴清德總統道歉、卓榮泰下台為毒油負責政治責任，才是責任政治起點，才是民主監督常軌。

國民黨立法院黨團書記長林沛祥表示，待黨團大會充分討論後決定；民眾黨立法院黨團總召陳清龍表示，立意良善但須謹慎評估，將會與國民黨團就討論。

陳清龍表示，賴政府對毒油事件的處理荒腔走板，卓榮泰應該立即下台，內閣也必須全面改組，回應人民的期待；此外，2028年用選票下架賴總統，更是在野黨共同的目標。

民進黨發言人吳崢說，蔣萬安無心市政，連日埋首政治操作，兩度提出倒閣都是在上街、挺違法後，且倒閣權在國會，蔣是否有先問過國民黨主席鄭麗文、國民黨立法院黨團總召傅崐萁？「請蔣萬安回到市府好好上班」。行政院發言人李慧芝指出，地方市政屬地方首長職責，提出不信任案是立法院依憲政機制行使的職權。總統府昨沒有回應。

精華 FAQ

  • 他認為中央政府面對毒油事件採取大事化小、急著翻頁的態度，無法接受，因此主張以倒閣方式要求行政院長卓榮泰下台，為事件負起政治責任。

  • 他指出，倒閣後總統可能解散國會，60天內重選會衝擊今年地方選舉；此外，立委與總統選舉脫鉤後，未來立委選舉也將成為總統任期中的期中選舉。

  • 國民黨內有人表態支持，但仍待黨團討論；民眾黨認為立意良善但要謹慎評估；民進黨則批評蔣萬安無心市政、操作政治，行政院也強調倒閣屬立法院憲政職權。

蔣萬安 卓榮泰 民眾黨

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