我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

手上有10萬美元閒錢？這樣放一年多賺數千元

「許多同學像喪屍般在學校走路」 電子煙毒大舉滲透台灣校園

張景森才稱「不排除選宜縣長」 隔天就改口：不選、暫不退黨

台灣新聞組／台北28日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
前政委張景森日前把高鐵延伸宜蘭，說成是沒用的「盲腸高鐵」。（本報資料照片）
前政委張景森日前把高鐵延伸宜蘭，說成是沒用的「盲腸高鐵」。（本報資料照片）

台灣行政院前政務委員張景森為反宜蘭高鐵案槓上中央，27日更拋出震撼彈表示，希望藍綠兩黨宜蘭縣長參選人對宜蘭高鐵改為直鐵這個方案，給一個合理的回應，否則他不排除遷戶口到宜蘭礁溪，隨時準備登記參選。不過，28日他又改口，稱日前宣布退出民進黨只是「氣話」，要「留黨察看」，並說沒有要遷戶口，也不用選宜蘭縣長，「那是害我」。

本報系聯合報報導，立法院交通委員會昨安排交通部官員到宜蘭考察交通建設，國民黨宜蘭縣長參選人、立委吳宗憲表示，為了回應地方疑慮，建請中央加開高鐵說明會，並且備妥行政訴訟因應；並認為坊間擔憂「高鐵經行政院核定後，恐有心人士透過行政訴訟等手段阻擋執行」，交通部是否已預先完成法制與行政因應準備？

交通部政務次長伍勝園表示，高鐵延伸宜蘭計畫已經拍板定案，行政團隊一定會往前走；若有訴訟，等結果出爐再處理。鐵道局長楊正君指出，高鐵延伸宜蘭計畫未來如何發展，尊重法律程序，鐵道局也會做好準備；訴願或行政訴訟是環境部要去面對，這部分鐵道局會與環境部溝通。

吳宗憲表示，高鐵是帶動宜蘭都市轉型重要契機，桃園高鐵站周邊有Outlet（暢貨中心）、南港高鐵站有南港展覽館與大型商場，未來宜蘭高鐵站與鐵路高架化車站，也不能只有車站功能，應提前納入都市計畫及招商，打造宜蘭新產業與商業核心。

民進黨宜蘭縣長參選人、行政院政務顧問林國漳說，民眾對於未來高鐵車站設於宜蘭市的距離疑慮，當務之急應妥善規畫公共運輸接駁系統，讓高鐵的便利效益擴散到全縣各角落。

連日對宜蘭高鐵提出反對意見的張景森，昨在臉書發布影片表示，他宜蘭一些好友，都是從宜蘭縣前縣長陳定南時代就參與宜蘭縣整體發展計畫的人，他們覺得執政當局漠視他們聲音，因此「把我推火坑去選縣長」，希望他代表北宜直鐵發聲，雖然選舉會很累，但他不排除參選。

張景森希望藍綠兩黨宜蘭縣長參選人研究看看，把已規畫好的高鐵路廊，改成台鐵急速系統，然後把省下來的1500億元經費，將宜蘭鐵路高架化，並在每一個站做接駁轉乘系統，讓宜蘭交通更為方便；他希望兩黨參選人給一個合理的回應，否則自己不排除登記參選。值得注意的是，選舉投票日11月28日，今天是參選縣長遷戶口最後一天。

民進黨宜縣議會黨團總召陳文昌昨砲轟張景森，指政院推動高鐵延伸宜蘭計畫過程中，張是政委、完全沒意見，如今卻說「盲腸高鐵」，讓人相當不以為然，簡直「換了位子、換了腦袋」。

台北中國時報報導，高鐵宜蘭案引發正反意見辯論，高鐵延伸宜蘭監督聯盟召集人康芳銘27日指出，只要把3521億元（台幣，下同）工程經費的三分之一拿來優化既有大眾運輸系統，整體效益絕對遠勝單一重大工程，若未把資源花在最有效益的交通改善上，不如直接把錢發給宜蘭人，以宜蘭45萬人口計算，平均每位縣民可分得約78萬元。

不過，28日又有報導指，張景森當天接受電台主持人黃暐瀚專訪時表示，經過妻子和朋友勸告後，決定暫時不退黨，稱要留黨察看，「繼續當烏鴉」，要成為黨內不一樣的聲音。至於是否參選宜蘭縣長，他稱不喜歡選舉，跑去選什麼縣長，「那是害我」。

精華 FAQ

  • 他認為宜蘭高鐵案未充分回應地方疑慮，並主張改走直鐵方案；若藍綠參選人都無法提出合理答覆，他便不排除遷戶口到礁溪，登記參選縣長。

  • 吳宗憲主張中央應加開說明會，並預先準備行政訴訟因應；林國漳則認為應先做好公共運輸接駁，讓高鐵便利效益擴散到全縣各地。

  • 反對者認為這筆數千億元工程效益未必最高，應優先優化既有大眾運輸與鐵路高架化；有人甚至主張把部分預算改投入接駁系統，提升整體交通效果。

民進黨 國民黨

上一則

台學者：煙毒氾濫已成國安危機 現行防毒體系面臨3大困境

延伸閱讀

環評訴願仍在進行… 高鐵延伸宜蘭 政院爭議聲中拍板

環評訴願仍在進行… 高鐵延伸宜蘭 政院爭議聲中拍板
「誰在操作政院？」張景森：民進黨內很多人不贊同宜蘭高鐵

「誰在操作政院？」張景森：民進黨內很多人不贊同宜蘭高鐵
張景森退出民進黨 轟4000億宜蘭高鐵「盲腸」

張景森退出民進黨 轟4000億宜蘭高鐵「盲腸」
選前強推宜蘭高鐵 前交通部長：政院有何權謀考慮

選前強推宜蘭高鐵 前交通部長：政院有何權謀考慮

熱門新聞

移民署國境事務大隊查獲涉嫌變造幾內亞比索護照，依法查扣送辦。(移民署國境事務大隊提供)

買假外國護照送子女讀台灣外僑學校 家長桃機補章被識破

2026-07-23 23:11
陶朱隱園。(記者游智文／攝影)

32歲男無貸款買陶朱隱園 身分曝光「真正頂級富豪」

2026-07-22 21:50
王文洋。（本報資料照片）

女控王文洋包養生子不認帳 求償10億一審敗訴再上訴

2026-07-23 20:18
新北市一名母親為滿足簡姓男友（圖）的癖好，先後幫三名就讀國中、高中的兒子打手槍、口交，再拍性愛影片傳給男友觀看。（記者林孟潔／攝影）

他叫女友替3兒自慰再拍成性愛片 性侵還要求「3P」

2026-07-01 02:24
不少旅行社、飯店業者會提供旅客接機服務，在接機大廳旅客出口處矮牆，手舉牌子讓旅客下機入境後，一眼就能認出報名的旅行社接機人員，以便直奔飯店或開始行程。圖為讀賣巨人來台時粉絲接機的情況。(本報資料照片)

桃機8月起禁接機立牌、行李占位 最高罰2.5萬台幣

2026-07-20 02:21
空軍F-16戰機今年1月於花蓮外海失事，飛行員辛柏毅少校失聯至今。辛的妻子25日在社群平台分享一組婚紗照，身穿白紗的她懷抱丈夫生前燦笑照片，寫下「辛太太準備畢業了」，深情告白感動大批網友。（reeeee2812授權提供）

「辛太太準備畢業了」 台F-16失聯飛官辛柏毅妻拍婚紗照惹淚崩

2026-07-26 05:13

超人氣

更多 >
自家後院蓋ADU照料年邁雙親 她花了40萬：很值得

自家後院蓋ADU照料年邁雙親 她花了40萬：很值得
科技大廠下一波裁員將從自願離職的員工開始下手

科技大廠下一波裁員將從自願離職的員工開始下手
父債子還 哪些債務會繼承？

父債子還 哪些債務會繼承？
3星座愈有本事愈容易招小人 太善良反而吃虧

3星座愈有本事愈容易招小人 太善良反而吃虧
麥康諾密集復健未獲准返工 趙小蘭現身華府消瘦引關注

麥康諾密集復健未獲准返工 趙小蘭現身華府消瘦引關注