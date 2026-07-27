重磅快評／馬、蔡都被惡整過 賴清德只是玻璃心？

致癌油延燒，「萊爾校長製作團隊」製作班底日前發布「油不得你」影片，遭刑事局關切，藍營質疑「查水表」 。（取材自「油不得你」影片）

國民黨725上凱道前夕製作《油不得你》影片，未料遭刑事局查辦，綠營強調重點不是總統，而是任何人的聲音都不該被「盜用」，製作者以相近聲音或影像搭配AI技術讓人誤以為真恐涉偽造文書罪嫌；只是元首聲音、影像遭合成KUSO，並非賴獨有，馬英九 、蔡英文 習以為常，川普更是家常便飯，賴動作如此大，恐怕是來自對「萊爾校長」的長期積怨。

要論點閱熱度，這次油不得你影片其實還差去年大罷免期間推出的「萊爾校長」一截。去年萊爾校長系列一推出點閱熱烈，光是單支影片即創下逾40萬次觀看紀錄；但油不得你影片已推出數日，據網路社群數據紀錄，大約累積12萬觀看次數，雖然還在持續增加中，但顯然不如萊爾校長，如果後勢續漲，恐怕也是得力於綠營的炒作。

綠營為刑事局查水表的行動提出說詞，民進黨發言人吳崢指用AI或深偽方式假冒他人聲音、影像都可能觸法，有必要請司法單位調查；兼任民進黨發言人的綠委林楚茵指詐騙集團最愛假冒親友聲音騙錢，國民黨現在假冒別人聲音欺騙大眾，「果然跟深偽一家親」；立法院民進黨團副幹事長陳培瑜更說，在野黨喊出「查水表」，根本是為了年底大選。

不過，刑事局也不是傻瓜，如果油不得你影片真的觸法了，怎會百般客氣表示警方只是「依法查證」保全證據，過程中有建議創作者自行評估是否先行調整或下架影片，但並未強迫下架或限制人身自由。刑事局保留執法彈性，其實為避免落入「查水表」的指控，算是明智之舉。

不過，元首的聲音影像被拿來合成，以KUSO形式進行進行政治諷刺或迷因惡搞，如果要由警方第一線進行認定，本來就是強人所難；但換個角度來看，如果合成賴清德 的聲音影像進行政治諷刺就要被法辦，過去馬英九、蔡英文被惡整案例也不少，為什麼沒人被查辦？難道是賴清德比較玻璃心？還是這次合成真的會被誤認？

綠營所持的論調是，油不得你短片缺乏明確標示這是「AI 合成聲音」才會被認為越界。但如果看過影片，一開始就表明「我就是苯駢芘」，旁白是以第一人稱設定是這桶油在說話，何來誤認？賴清德難道要對號入座？政治迷因與諷刺劇的看點就在於荒謬及戲謔，只要看完影片都能意會是政治幽默或諷刺，民進黨人會看不懂？

至於綠營爭執影片有沒有加上AI標示，其實並非重點，因為現行法令並無強制規定；人工智慧基本法雖已三讀通過並施行，但法條屬指導性質的框架母法，現階段未對單純未標示者直接開罰的規定。

就常理而言，這支影片主角既設定是「苯駢芘」，全片是在對食安議題進行政治諷刺與公共評論，並非要冒充賴清德，自屬言論自由保障，任何具備基本辨識能力的網友看完影片後都能輕易理解這是政治惡搞，而非賴總統的真實表態。

去年大罷免大失敗傷了賴清德，各家民調滿意度落在28~33%之間，即使親綠機構也跌至36%，大罷免行動還為賴留下難以抹滅的萊爾校長印記；這次致癌油風暴，親綠機構最新民調顯示滿意度仍有56.3%，民進黨評估風險仍在可控範圍，以致至今仍不輕言換掉政務官以示負責，對在野黨走上凱道更以「快回去上班」輕佻回應。

賴清德本人從未在公開場合針對「萊爾校長」這個稱呼發表過評論或表達不悅，但以賴行事風格顯示，賴清德的痛點仍停留在去年的萊爾校長，油不得你和萊爾校長創作者是同一班底的創作，此刻賴清德找到情緒出口，又可以轉移毒油焦點，大動作查辦的動機就不難理解了。