製造輿論爭取預算？台漢光演習將安排賴清德視導實彈 挨批作秀
漢光42號演習傳將安排賴清德視導實彈科目，遭批藉國安議題爭取預算與作秀；國防部則強調演訓重點應回歸實戰訓練。
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漢光42號演習傳將安排賴清德視導實彈科目，遭批藉國安議題爭取預算與作秀；國防部則強調演訓重點應回歸實戰訓練。
漢光42號演習實兵科目將於8月5日開始，連續10天9夜；軍方官員透露，本次演習期間，賴清德總統將視導兩場大規模的國土防衛操演，以強調國防與國軍的重要性，並藉此爭取輿論支持，盡速通過被立法院阻擋的相關預算。賴總統此舉被質疑重蹈前幾年漢光必安排火力展演「主秀」的覆轍，違背訓練部隊的本意。
國民黨立法院黨團書記長林沛祥說，如果漢光演習真又恢復「實彈秀」，就與國防部先前的宣示矛盾，更讓人覺得賴政府意圖轉移焦點，藉著炒作國安議題來規避食安。
民進黨立委林楚茵則指出，漢光是國軍年度最大演習，總統出席視導，有助強調政府對國防安全的重視，在提振民心士氣與維持國軍訓練效果之間，相信總統府與國防部會做最好的安排。
據了解，今年漢光演習科目尚未定案，但軍方已做好排入實彈反登陸射擊的準備，並安排總統視導與媒體採訪。地點以剛試射過海馬士與雷霆2000火箭的台中甲南為首選。確實的時、地、科目，仍須配合總統行程。
漢光演習於1984年由時任參謀總長郝柏村創立，逐步發展成國軍每年最大規模演習。由於外界高度關注，漢光演習規模，往往配合政治情勢增減，無法單純考量三軍聯合作戰訓練，近年甚至成為歷任總統表現「重視國防」的舞台。
近年總統視導漢光演習，儼然成為常態，早年情況大相逕庭：前總統李登輝並非每年蒞臨，也未必安排媒體隨行。前總統陳水扁8年任內，視導漢光演習5次。前總統馬英九上任初期，數度臨時取消視導漢光的行程，被批評不重視國防；第二任期為扭轉形象，軍方多次安排參加漢光的「主秀」。前總統蔡英文與賴清德總統時期，不僅每次漢光必出席，甚至換上迷彩野戰服亮相。
前些年漢光演習，必有由總統視導的「主秀」，科目通常是反登陸、反空降操演，前者為各式火砲對外海轟擊，後者則圍殲扮演假想敵的傘兵。2018年的漢光34號演習，當時總統蔡英文還邀請來訪的史瓦帝尼國王一起參加。
2024年，當時新上任的國防部長顧立雄利用媒體餐敘機會說明，未來漢光演習仍會邀請總統與媒體，但沒有特別配合來賓的「大」科目；除了金馬澎外島結合例行實彈射擊訓練，本島演練科目實兵不實彈。官員解釋，漢光的重點不是展示火力，而是訓練各單位因應戰場狀況的指管能力；展示性科目受限場地與時間，往往使想定偏離現實，而且必須事先預演，部隊「被剝好幾次皮」，反而耽誤本務。
去年漢光41號演習，總統南下左營視導海軍布雷，隔日到八里視導陸軍城鎮作戰，現場也首度曝光增程雄三反艦飛彈。當時外界即質疑，總統行程和國防部公布的演習進度搭不上：例如視導布雷當天，已進入濱海灘岸戰鬥，早就過了布放水雷時機；視導八里時已到陸上縱深防禦階段，卻把反艦飛彈車拉到敵軍已登陸的前線。另外，漢光演習本身雖仍維持不實彈，但總統另外到新竹湖口，視導剛返國的M1A2T戰車實彈射擊。
消息指出，漢光42號演習實兵科目將於8月5日展開，軍方擬安排賴清德總統視導2場大規模國土防衛操演，並配合媒體採訪，地點優先考慮台中甲南等可進行實彈科目的場域。 批評者認為，若再安排實彈「主秀」，將與國防部先前強調的訓練導向矛盾，也可能被解讀為藉國安議題轉移焦點、爭取被立法院卡住的預算，因此有作秀之嫌。 國防部先前表示，漢光演習仍會邀請總統與媒體，但不會特別為來賓安排大型科目；本島以實兵不實彈為主，重點在訓練各單位指管與應變能力，而非展示火力。
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消息指出，漢光42號演習實兵科目將於8月5日展開，軍方擬安排賴清德總統視導2場大規模國土防衛操演，並配合媒體採訪，地點優先考慮台中甲南等可進行實彈科目的場域。
批評者認為，若再安排實彈「主秀」，將與國防部先前強調的訓練導向矛盾，也可能被解讀為藉國安議題轉移焦點、爭取被立法院卡住的預算，因此有作秀之嫌。
國防部先前表示，漢光演習仍會邀請總統與媒體，但不會特別為來賓安排大型科目；本島以實兵不實彈為主，重點在訓練各單位指管與應變能力，而非展示火力。
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