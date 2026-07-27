我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／詹姆斯領銜東區來勢洶洶 唐斯：尼克只需要專注自己

西雅圖美食節槍響 至少2死5傷 單軌列車全面停駛

製造輿論爭取預算？台漢光演習將安排賴清德視導實彈 挨批作秀

記者程嘉文李人岳／台北27日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
今年8月登場的漢光42號演習，傳出安排賴清德總統視導兩場大規模的國土防衛操演，引...
今年8月登場的漢光42號演習，傳出安排賴清德總統視導兩場大規模的國土防衛操演，引發在野質疑。圖為去年賴總統（中）和國防部長顧立雄（左）視導漢光41號演習。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

漢光42號演習傳將安排賴清德視導實彈科目，遭批藉國安議題爭取預算與作秀；國防部則強調演訓重點應回歸實戰訓練。

漢光42號演習實兵科目將於8月5日開始，連續10天9夜；軍方官員透露，本次演習期間，賴清德總統將視導兩場大規模的國土防衛操演，以強調國防與國軍的重要性，並藉此爭取輿論支持，盡速通過被立法院阻擋的相關預算。賴總統此舉被質疑重蹈前幾年漢光必安排火力展演「主秀」的覆轍，違背訓練部隊的本意。

國民黨立法院黨團書記長林沛祥說，如果漢光演習真又恢復「實彈秀」，就與國防部先前的宣示矛盾，更讓人覺得賴政府意圖轉移焦點，藉著炒作國安議題來規避食安。

民進黨立委林楚茵則指出，漢光是國軍年度最大演習，總統出席視導，有助強調政府對國防安全的重視，在提振民心士氣與維持國軍訓練效果之間，相信總統府與國防部會做最好的安排。

據了解，今年漢光演習科目尚未定案，但軍方已做好排入實彈反登陸射擊的準備，並安排總統視導與媒體採訪。地點以剛試射過海馬士與雷霆2000火箭的台中甲南為首選。確實的時、地、科目，仍須配合總統行程。

漢光演習於1984年由時任參謀總長郝柏村創立，逐步發展成國軍每年最大規模演習。由於外界高度關注，漢光演習規模，往往配合政治情勢增減，無法單純考量三軍聯合作戰訓練，近年甚至成為歷任總統表現「重視國防」的舞台。

近年總統視導漢光演習，儼然成為常態，早年情況大相逕庭：前總統李登輝並非每年蒞臨，也未必安排媒體隨行。前總統陳水扁8年任內，視導漢光演習5次。前總統馬英九上任初期，數度臨時取消視導漢光的行程，被批評不重視國防；第二任期為扭轉形象，軍方多次安排參加漢光的「主秀」。前總統蔡英文與賴清德總統時期，不僅每次漢光必出席，甚至換上迷彩野戰服亮相。

前些年漢光演習，必有由總統視導的「主秀」，科目通常是反登陸、反空降操演，前者為各式火砲對外海轟擊，後者則圍殲扮演假想敵的傘兵。2018年的漢光34號演習，當時總統蔡英文還邀請來訪的史瓦帝尼國王一起參加。

2024年，當時新上任的國防部長顧立雄利用媒體餐敘機會說明，未來漢光演習仍會邀請總統與媒體，但沒有特別配合來賓的「大」科目；除了金馬澎外島結合例行實彈射擊訓練，本島演練科目實兵不實彈。官員解釋，漢光的重點不是展示火力，而是訓練各單位因應戰場狀況的指管能力；展示性科目受限場地與時間，往往使想定偏離現實，而且必須事先預演，部隊「被剝好幾次皮」，反而耽誤本務。

去年漢光41號演習，總統南下左營視導海軍布雷，隔日到八里視導陸軍城鎮作戰，現場也首度曝光增程雄三反艦飛彈。當時外界即質疑，總統行程和國防部公布的演習進度搭不上：例如視導布雷當天，已進入濱海灘岸戰鬥，早就過了布放水雷時機；視導八里時已到陸上縱深防禦階段，卻把反艦飛彈車拉到敵軍已登陸的前線。另外，漢光演習本身雖仍維持不實彈，但總統另外到新竹湖口，視導剛返國的M1A2T戰車實彈射擊。

精華 FAQ

  • 消息指出，漢光42號演習實兵科目將於8月5日展開，軍方擬安排賴清德總統視導2場大規模國土防衛操演，並配合媒體採訪，地點優先考慮台中甲南等可進行實彈科目的場域。

  • 批評者認為，若再安排實彈「主秀」，將與國防部先前強調的訓練導向矛盾，也可能被解讀為藉國安議題轉移焦點、爭取被立法院卡住的預算，因此有作秀之嫌。

  • 國防部先前表示，漢光演習仍會邀請總統與媒體，但不會特別為來賓安排大型科目；本島以實兵不實彈為主，重點在訓練各單位指管與應變能力，而非展示火力。

賴清德 民進黨 國防部

上一則

賴政府查影片「比查毒油急」國民黨聲援「油不得你」

下一則

毒油究責「下台就認輸」 衛福部未現換人氛圍

延伸閱讀

漢光首度演練「斷網」 挨批製造戰爭恐懼

漢光首度演練「斷網」 挨批製造戰爭恐懼
連2天台海實彈射擊 東部戰區釋出兩棲戰車海上開火畫面

連2天台海實彈射擊 東部戰區釋出兩棲戰車海上開火畫面
政府斷網錯過求救誰負責？ 藍白憂「先例一開後患無窮」

政府斷網錯過求救誰負責？ 藍白憂「先例一開後患無窮」
台「航母殺手」丹江軍艦成軍 賴清德：和平靠實力

台「航母殺手」丹江軍艦成軍 賴清德：和平靠實力

熱門新聞

移民署國境事務大隊查獲涉嫌變造幾內亞比索護照，依法查扣送辦。(移民署國境事務大隊提供)

買假外國護照送子女讀台灣外僑學校 家長桃機補章被識破

2026-07-23 23:11
陶朱隱園。(記者游智文／攝影)

32歲男無貸款買陶朱隱園 身分曝光「真正頂級富豪」

2026-07-22 21:50
新北市一名母親為滿足簡姓男友（圖）的癖好，先後幫三名就讀國中、高中的兒子打手槍、口交，再拍性愛影片傳給男友觀看。（記者林孟潔／攝影）

他叫女友替3兒自慰再拍成性愛片 性侵還要求「3P」

2026-07-01 02:24
王文洋。（本報資料照片）

女控王文洋包養生子不認帳 求償10億一審敗訴再上訴

2026-07-23 20:18
不少旅行社、飯店業者會提供旅客接機服務，在接機大廳旅客出口處矮牆，手舉牌子讓旅客下機入境後，一眼就能認出報名的旅行社接機人員，以便直奔飯店或開始行程。圖為讀賣巨人來台時粉絲接機的情況。(本報資料照片)

桃機8月起禁接機立牌、行李占位 最高罰2.5萬台幣

2026-07-20 02:21
不少旅行社、飯店業者會提供旅客接機服務，在接機大廳旅客出口處矮牆，手舉牌子讓旅客下機入境後，一眼就能認出報名的旅行社接機人員，以便直奔飯店或開始行程。圖為讀賣巨人來台時粉絲接機的情況。(本報資料照片)

接機立牌、行李占位 桃園機場8月起開罰

2026-07-19 20:12

超人氣

更多 >
王凱猝逝 璟宣淚曝「前天才說身體不適」不敢跟劇組說

王凱猝逝 璟宣淚曝「前天才說身體不適」不敢跟劇組說
福州男用餐時「肚子突變大」餐廳員工勸3次搶回一條命

福州男用餐時「肚子突變大」餐廳員工勸3次搶回一條命
菲爾茲獎美國得主 中文流利暴紅 兒曾問：爸出生中國？

菲爾茲獎美國得主 中文流利暴紅 兒曾問：爸出生中國？
好市多8月折扣本出爐 這些家用必需品最值得囤貨

好市多8月折扣本出爐 這些家用必需品最值得囤貨
王凱租屋處暴斃 曾陷低潮轉戰夜店公關 月領最低薪求生

王凱租屋處暴斃 曾陷低潮轉戰夜店公關 月領最低薪求生