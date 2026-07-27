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新聞評論／綠餵人民吃毒蘋果 犧牲食安也難遏止外交挫敗

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賴清德總統(中)與行政院長卓榮泰（後右一）。(本報資料照片)
賴清德總統(中)與行政院長卓榮泰（後右一）。(本報資料照片)

毒油風暴延燒，國民黨號召全民上凱道抗議，20萬民眾握拳向總統府怒吼，要求賴政府正視食安危機，更不時高喊「賴清德道歉，卓榮泰下台」。總統府則敦促上街的縣市首長和公職人員盡速回到工作崗位，與中央攜手合作，這才是回應民意之道；但這個政府眼裡有食安、心裡有民意嗎？民進黨就稱「如同鬧劇般的遊行已經結束」，完全不改權力傲慢嘴臉。

事實上，除了引爆凱道抗爭的中聯致癌油案，民進黨政府也陸續開放或放寬美國萊豬萊牛、日本核食、發芽馬鈴薯、蘋果農藥殘留等，台灣早已陷入內外食安危機。

最近就有頗耐人尋味的案例。食藥署四月大幅放寬進口蘋果芬普寧農藥殘留標準達六倍之多，竟是應「日本農藥公司委託顧問公司」提出申請，引發軒然大波。除官員公然說謊，更令人質疑，賴政府是否用人民健康換外交，以犧牲食安的方式達到外交目的？

衛福部長石崇良曾明確表示，蘋果芬普寧農藥殘留從原本0.5ＰＰＭ大幅放寬到3ＰＰＭ，是因應「農民或者業者的需要」而提出；他又說，美國標準是5ＰＰＭ，新標準則是3ＰＰＭ，顯見並非受美國壓力。但數日後被爆提出申請的是日本農藥公司委託顧問公司；而且日本的標準僅2ＰＰＭ，食藥署的新標準甚至比日本還寬鬆。

雖然決定放寬的專家會議是在去年底召開，但距離申請提出時間已長達四年；而在專家會議時就有專家持不同看法，今年初公布審查結果後，外界批評也始終不斷。但食藥署還是堅持放寬，背後動機，令人玩味。

巧合的是，3月初行政院長卓榮泰「自費赴日看球」事件，許多報導指出，日方對於卓榮泰高調作法大為不滿，認為賴政府破壞台日互信。後來傳出外交部長林佳龍過境日本，原欲拜會日本政界人士卻被拒絕，只能在機場過夜。雖然林佳龍澄清是行程安排緊湊所致，但未能入境、拜會日本官員均是事實。從公布時機點看，賴政府欲藉放寬蘋果殘留農藥標準討好日方，是合理懷疑。

民進黨犧牲農民權益與食安，希望換取國際支持案例，屢見不鮮。從美牛美豬、日本草莓，福島農產品、美國馬鈴薯到日本蘋果的標準，都有濃厚的「拿食安當作外交籌碼」意味。每次事件都引發民怨，但民進黨都拿「科學證據」壓制民眾的食安恐懼。

問題是，討好花招百出、食安步步撤守，外交仍節節敗退。賴政府就是連非邦交國和吹噓的「民主友邦」關係，也守不住。賴清德總統任期已經過半，卻仍未能過境美國本土；甚至連訪問友邦史瓦帝尼，也成為「外交成功」案例，令人唏噓。

如今，立陶宛後悔讓代表處更名為「台灣」，捷克拒絕提供參議院議長專機訪台，駐南非代表處遭強制改名和遷館、駐巴紐代表處更被無預警關閉。外交挫敗亦延伸到民間交流。免簽國家與地區從最多時的135個降為128個，排名則從最高的第27名降至最新的第36名，每況愈下。近日摩洛哥也暫停受理台灣前往觀光簽證申請。賴政府的外交挫敗，已經外溢到幾乎所有國際場域。

犧牲食安進行討好外交，不能解釋所有的外交挫折，人民卻可從中看到外交究竟是怎樣失敗的。台灣外交落到如此境地，固與國際大環境有關，但主要原因仍在賴政府。民進黨的國際戰略，始終只有「仰美日鼻息」一招，不惜犧牲人民健康、農民權益，也要千方百計討好。如此自失國格，如何得到真正的尊重？就算讓人民吃毒蘋果，也難以突破外交困境與挫敗。(轉載自聯合報社論)

精華 FAQ

  • 文章主要批評賴政府放寬蘋果芬普寧農藥殘留標準，並將此解讀為可能以人民健康與食安作為外交交換籌碼，同時認為政府面對民怨與外交挫敗時仍維持傲慢態度。

  • 因為食藥署先稱是因應農民或業者需求，後又被揭露申請者是日本農藥公司委託顧問公司，且新標準比日本還寬鬆，讓作者懷疑背後可能有討好日方的外交考量。

  • 作者認為即使民進黨長期以食安讓步來爭取國際支持，外交仍然節節敗退，包括過境、簽證、代表處與免簽排名等問題持續惡化，因此這種策略並未真正改善台灣外交處境。

卓榮泰 賴清德 國民黨

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