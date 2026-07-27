毒油究責「下台就認輸」 衛福部未現換人氛圍

衛福部長石崇良（左）、食藥署署長姜至剛（右）。(本報資料照片)

中聯油脂爆發致癌油事件，至今延燒近一個月，台北市長蔣萬安 號召七二五凱道大遊行，執政黨似乎不為所動。據了解，賴清德 總統雖提出「該究責就要究責，絕不寬貸」，但總統府在遊行結束後拋出一句「盡速回工作崗位」，似乎透露弦外之音，衛福部不動如山，部內高層聯絡群組也異常平靜，毫無人事異動氛圍。

面對藍營點名行政院長卓榮泰 、衛福部長石崇良等人下台，知情人士坦言，當議題被推向「藍綠對決」的生死鬥，執政黨若在壓力下配合撤換首長，形同自打臉，還有人笑稱是「蔣萬安救了石崇良」。

衛福部預計今天下午將公布中聯案進廠稽查及苦茶油調查報告。據了解，府院黨態度一致，定調是在野黨政治性動員，黨內評估對2026選情衝擊有限，最終效果僅止於鞏固基本盤；目前執政高層將事件歸因於業者惡意隱匿，訴求中央地方合作查處食安問題，並推動食安法修正。民進黨立法院黨團也喊話，「上街遊行抓不到毒油」，應回到議場審查預算，落實地方查驗責任。

民進黨人士分析，食安事件對政府一定扣分，但此次事件與過往地溝油不同，現在是「殘留量超標」的科學認定問題，且台灣標準相對嚴格，民眾的直接感受與反應相對較小，加上政府積極補破網，日前行政院推出食安法修法，「球已在立法院」。

去年八二三大罷免失利，內閣改組，據傳時任衛福部長邱泰源拒絕請辭，導致人事布局受阻。邱泰源當時私下動員，眾多醫事法律團體表態力挺留任，但當時衛福部早有「易主」風聲，內部人事都明顯感受到邱泰源下台只是早晚問題。

反觀這次致癌油品風暴，儘管總統府、行政院均要求究責，民眾黨主席黃國昌更公開點名食藥署長姜至剛將在凱道遊行前下台走人，以平息眾怒，甚至石崇良也頻傳異動，醫界一度盛傳，行政院政委陳時中可能回鍋，重掌衛福部。

原以為凱道遊行後，賴政府應有所動作，但總統府回應「盡速回工作崗位」，行政院仍主打「中央與地方應各司其職」等論調，衛福部更顯低調，處於火線的石崇良、姜至剛這兩天幾乎不對外發言，希望透過修正食安法，重拾民眾信賴。

衛福部內部並未出現下台換人氛圍，連部內高層聯絡群組也異常平靜，與前任部長邱泰源下台前的肅殺之氣截然不同。外界研判，層峰應不會在此關鍵時刻讓官員下台，一旦有人下台，就代表執政失敗，後續政治風暴恐如海嘯般襲來。

相關人士指出，就目前風向來看，石崇良、姜至剛應可保住官位，但短期內應拿出政績，才能讓賴政府止血。若年底選戰一敗塗地，屆時不只是二、三人的烏紗帽掉地，行政團隊勢必大改組，以迎接2028硬仗。