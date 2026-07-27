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蔣萬安：大罷免失敗後 賴政府變本加厲撕裂社會

台灣新聞組╱綜合27日電
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台北市長蔣萬安（前排右三）與新北市長參選人李四川（前排中）26日與國民黨立委出席...
台北市長蔣萬安（前排右三）與新北市長參選人李四川（前排中）26日與國民黨立委出席大罷免大失敗感謝祭。（圖／截自「不演了新聞台」直播）

去年7月26日大罷免首波投票已滿周年，對於賴清德總統在大罷免失敗後曾喊話朝野「休養生息」，國民黨昨批評，一年過去，賴政府依然顢頇、傲慢、冥頑不靈。民眾黨也說，賴政府沒有放下對抗，反變本加厲，傲慢心態完全沒改。

台北市長蔣萬安昨與多位藍委出席在北市議會舉辦的「大罷免大失敗感謝祭」，蔣萬安指出，大罷免大失敗一周年後，政府沒有檢討，民進黨不懂得謙卑面對人民，反而變本加厲撕裂社會。

蔣萬安提到，一年前，民進黨政府因「選輸翻桌」，發動全世界從沒有過的無差別式大罷免，理由是立法院藍白刪預算，沒有錢請手語老師、監察院沒有衛生紙。七二六過了之後，有錢請手語老師、有衛生紙了，1萬元也發了。

蔣痛批，這個政府就是一直在欺騙人民、做政治追殺，連五月天粉絲去自強隧道拍照都要被出征，被質疑是不是中共同路人？

國民黨北市黨部主委、議長戴錫欽說，民進黨找大罷免首惡分子之一的沈伯洋來選台北市長，是不是對台北市民的汙辱？

國民黨考紀會主委張雅屏說，一年來，大家看到的不是檢討，而是一連串更傲慢的權力操作，大罷免失敗後沒有民主反省，只有更精緻的政治恐嚇。

立委賴士葆提到，經歷大罷免一輩子難忘，「但我們挺過來了。」他也批評，賴總統說一套做一套，至今仍無時無刻與在野黨鬥爭，更濫用副署權，讓台灣逐漸走向獨裁，大開民主倒車。

國民黨立委洪孟楷也說，民進黨一年來始終言行不一、雙重標準，當時聲稱要尊重更大的民意，但經歷31比0後卻依然故我，完全沒打算與在野黨溝通，行政院甚至五度違法不副署三讀法案，將行政權凌駕於立法權與民意之上。加上致癌油事件至今，府院無人承擔政治責任，這種卸責態度只會讓人民更憤怒，並反映在年底選票。

民眾黨立法院黨團總召陳清龍認為，放下對抗、尊重民意，才是大罷免周年最該記取的教訓；但現在又傳出「台灣兒少成長及未來帳戶條例」，府院打算不副署、不執行，只因由在野黨推動就要卡到底，難道這叫「休養生息」？

民眾黨發言人張彤更大酸，一年過去沒有感受到「休養生息」，而是民進黨一次又一次地製造紛亂讓台灣「休想生息」沒有團結台灣，而是無休止的對立與動盪，毒油風暴更讓國人徹底看清民進黨政府的荒腔走板。

精華 FAQ

  • 蔣萬安認為，賴政府在大罷免失敗後沒有檢討，民進黨也不懂得謙卑面對人民，反而變本加厲撕裂社會，還持續以政治手段對待在野陣營。

  • 兩黨都說，賴清德曾喊話朝野休養生息，但一年過去，府院仍未放下對抗，反而在副署、法案執行與政治攻防上更強硬，顯示傲慢心態未改。

  • 現場除批評副署爭議與毒油風暴外，藍營也質疑民進黨提沈伯洋選台北市長是在羞辱市民，並認為府院言行不一、卸責失當，恐反映到年底選票。

罷免 蔣萬安 賴清德

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