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賴政府查影片「比查毒油急」國民黨聲援「油不得你」

台灣新聞組╱綜合27日電
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「油不得你」網路影片遭刑事局關切，藍營質疑「查水表」 。（圖／截自「油不得你」影...
「油不得你」網路影片遭刑事局關切，藍營質疑「查水表」 。（圖／截自「油不得你」影片）

「萊爾校長」創作人韋淳祐發布「油不得你」影片，遭刑事局關切。國民黨昨聲援力挺，韋淳祐說，原來在賴政府眼裡，一支影片對玻璃心的威脅，比一級致癌物對人民威脅還緊急，「查毒油的速度和查我的速度，差很多」。民進黨秘書長徐國勇說，深偽就是用ＡＩ製造錯假訊息，影響人民對政府施政的正確認識；何況假冒人家的聲音、身分、沒講過的話，可能涉及法律問題。

韋淳祐發文指出，七二五上凱道反毒油當天下午，兩位警察站在他家門口，說不是要求下架影片，是「建議我自行評估」。對於刑事局稱可能造成民眾誤認，韋淳祐反問，能誤認什麼？是誤認苯駢芘是致癌物嗎？影片開頭就說，主角是「苯駢芘」，不是任何一個政治人物，什麼時候開始，一個基於公共評論的創作，要出動警察來釐清？

韋淳祐表示，中聯六月底通報，油下架了，但那批油做出去的加工食品，至今未全面回收，1300多家下游業者的名單，是被一路追著才擠出來；一支講苯駢芘的影片，警察隔天就站在他家門口。

「油不得你」製作人韋淳祐（右）揶揄，「查毒油的速度和查我的速度，差很多」。（本報...
「油不得你」製作人韋淳祐（右）揶揄，「查毒油的速度和查我的速度，差很多」。（本報資料照片）

台北市長蔣萬安昨表示，他無法理解，這政府不去解決問題，卻去解決提出問題的人；不去查毒油卻查水表；不去下架毒油，卻是下架提出質疑影片。

民眾黨主席黃國昌也批，賴總統動用國家機器、司法檢調如此得心應手，就是要恐嚇所有的台灣人，只要敢KUSO，刑事局馬上上門，讓台灣倒退到威權時代。

國民黨文傳會主委陳以信說，刑事局登門「建議調整下架」的法律授權依據何在？警察恣意上門恫嚇，這不叫警察國家，什麼才叫警察國家？

民進黨團副幹事長陳培瑜說，製作者刻意以非常相近的聲音或影像搭配ＡＩ技術讓人誤以為真，恐有涉及偽造文書，偽造文書是公訴罪；針對有人檢舉的影片，警方請製作者說明，本來就是法律賦予的權力。

陳培瑜也舉例，台北市議員柳采葳曾被惡意製作與台北市前市長郝龍斌擁吻，當時柳采葳報案，不就是一樣的事嗎？她質疑，國民黨立委徐巧芯指控查水表，這是在轉移焦點，目的是累積對賴總統和民進黨的仇恨。

「油不得你」製作人韋淳祐（右）揶揄，「查毒油的速度和查我的速度，差很多」。（本報...
「油不得你」製作人韋淳祐（右）揶揄，「查毒油的速度和查我的速度，差很多」。（本報資料照片）

精華 FAQ

  • 他發布「油不得你」影片後，遭刑事局認為可能讓民眾誤認而關切。韋淳祐則表示，影片明確是公共評論創作，質疑警方對影片的處理速度遠快於毒油事件。

  • 國民黨與民眾黨都認為政府是在查水表、壓制創作與質疑聲音，批評賴政府動用國家機器處理影片，卻未優先解決毒油與下游回收問題。

  • 民進黨表示，若影片以相近聲音或影像搭配AI技術製作，可能形成深偽與誤導，甚至涉及偽造文書；警方接獲檢舉後請製作者說明，屬於依法行使權力。

民進黨 國民黨

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