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柯文哲改戴「電子手環」監控 法院：3800筆告警 98%系統異常

記者林孟潔／台北即時報導
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民眾黨前主席柯文哲。(本報資料照片)
民眾黨前主席柯文哲。(本報資料照片)

台灣民眾黨前主席柯文哲因京華城案一審判刑17年，並從今年5月15日延長科技監控8個月，柯提抗告，台灣高等法院認為柯仍有限制出境、出海及科控的必要，但審酌他監控期間「告警」3803筆，其中98%皆為系統異常，為減輕轄區警員工作量，自8月5日起到明年1月14日改以電子手環科技監控，可抗告。

柯文哲設京華城容積率弊案，今年3月26日被台北地方法院一審判處17年重刑，案件上訴二審審理中。柯自去年交保後，被裁定限制出境、出海、施以電子腳環科技監控，而台北地院裁定今年5月15日起延長限制出境、出海及科控8個月。

柯文哲提抗告主張，身為民眾黨創黨主席，對第三勢力的延續與台灣政治的未來更負有不可推卸的責任，當前台灣正面臨內外挑戰、公共政治信任低落之際，絕無可能為了個人處境，拋下年邁且病中的母親、長期並肩作戰的夥伴與一路支持的人民，背離從政以來一路堅持的價值與信念，背棄這片養育生長、深愛的土地。

柯文哲指出，他有前往近海地區或外島如金門、馬祖、澎湖等地，宣揚政治理念及從事政治活動的必要，這也屬於保障人民參政權，況且他長年投身公共事務，身處高度公共監督之下，社會識別度極高，行蹤幾無隱匿可能，他也已經提出業已提出7000萬元保證金，希望法院准予解除限制出海處分。

柯也表示，他因科技監控，每隔數小時搭配手機回報位置，且需隨時注意是否電池減弱，前往鄰近海邊即會發出警報，導致需與科控中心、法警室頻繁回報，耗費人力甚矩，此種設備對人無疑是一種屈辱，對一個不會逃亡的第三大黨精神領袖施以如此桎梏，超越公共利益的維護，致使朝野益加對立，手段與必要性已不相當，違反比例原則，也請法院准予撤銷科技監控處分。

高院認為，柯文哲涉犯是最輕本刑5年以上的重罪，且一審判處17年徒刑，且他身為民眾黨創黨主席，國內外具有深厚政治及經濟實力，並對證人及共同被告有相當影響力，柯具有在境外生活的資力與能力。

再者，柯文哲監控期間曾觸發三級告警，包括接近苗栗縣通霄鎮海岸、高雄市苓雅區、台中市梧棲區、桃園市大園區、嘉義縣東石鄉等海岸線地區，或是因載具離線超過30分鐘等，共53次。

高院認為依實務經驗，在國內有家人、有固定住居所及資產，仍有棄保潛逃出境的情形發生，對柯文哲限制出境、出海、科技監控，是現時能立即掌握行蹤，有效防免柯偷渡出海潛逃的方法，裁定駁回解除限制出境、出海或科控。

不過，高院指出，柯文哲2025年9月15日至今年6月16日監控期間，雖曾有觸發三級告警資料多達3803筆，但除了53筆比較接近海岸之外，其他皆發生於各縣市市區或住宅內，且事由多為「載具離線時間超過30分鐘」、「載具異常（銅片異常）」等，確實有可能因訊號不良、收訊不佳導致，難認柯試圖逃亡。

裁定指出，電子手環重量較輕，對柯身體造成的負擔較小，且3000餘筆告警中98％均為系統異常，為減省轄區警員需經常確認警報真假的工作量，減輕監管成本，裁定自8月5日起科技監控變更為電子手環。

精華 FAQ

  • 高院指出，柯文哲涉犯重罪且一審遭判17年，仍有影響證人與共同被告的可能，也具境外生活資力，因此維持限制出境、出海與科技監控，以防止潛逃。

  • 高院審酌柯文哲監控期間有3803筆告警，但98%屬系統異常，常讓警員反覆確認真偽，增加監管成本，因此改採重量較輕、負擔較小的電子手環。

  • 柯文哲主張自己不可能逃亡，且作為民眾黨創黨主席有參政與宣揚理念的需要；他也表示科技監控造成生活不便與屈辱，並已提出7000萬元保證金，請求解除限制。

柯文哲 民眾黨

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