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重磅快評／模仿賴總統聲音就查水表 果然「油不得你」

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「萊爾校長製作團隊」與「風向株式會社」日前發布反毒油前導影片，引發熱議，製作人韋...
「萊爾校長製作團隊」與「風向株式會社」日前發布反毒油前導影片，引發熱議，製作人韋淳祐卻傳遭刑事警察局「查水表」關切。（取自風向123事臉書）

「油不得你」短片近期在網路發燒，這不只是一支諧音梗影片，更像當前政治氛圍的寫照。

「萊爾校長」創作人韋淳祐日前發布反毒油網路影片，卻遭刑事警察局登門關切，被外界視為「查水表」。刑事局表示，有人檢舉是AI深度偽造，一般民眾恐誤認是總統本人發言。國民黨桃園市議員凌濤反酸，難道「萊爾校長」賴清德看到凱道氣勢後，直接指揮辦案，準備清算人民？

毒油風暴延燒，先有民進黨發言人吳崢嗆聲「又不是我逼你吃」，引爆民眾怒火；725遊行落幕，再有民進黨立委林楚茵開酸「鬧劇般的遊行」。一手將問題推給人民，另一手又動用公權力，民進黨不是解決問題，而是設法解決發現問題的人。

立法院2023年曾針對AI深偽犯罪行為修訂刑法與公職人員選罷法，主要是限制利用深偽技術從事詐欺、散布不實資訊等行為，並非單純禁止模仿他人聲音。何況該影片開宗明義已明確聲明「我就是苯駢芘」，顯屬諷刺時政的網路創作，若僅因借用聲音監督政府便遭認定犯罪，許多模仿秀或脫口秀藝人恐將首當其衝，形同公權力對言論自由的寒蟬效應。

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觀察725凱道遊行，現場除了傳統藍營支持者，許多老人家拄著柺杖也要到現場，更有不少年輕面孔也現身聲援，為了自己、為了孩子、甚至為了孫子，許多人選擇站出來。雖然毒油事件不像洪仲丘案有人犧牲，但食安問題不分藍綠，無論沙拉油、苦茶油或毒蘋果，都是民眾日常可能吃進肚的食品。「執政者的傲慢與怠惰」，正是激發民眾走上街頭的最大動力。

不過，許多挺遊行的貼文一出，留言區便湧入大量同質性高的青鳥出征，不是罵台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕，就是企圖將責任甩鍋給地方政府。這些人似乎忘了，現在執政黨是民進黨、國家元首是賴清德總統；因為過去太習慣批判在野黨、監督媒體，如今反過來檢討人民，也是剛好而已。

黨同伐異並非首次發生，就算同屬綠營，只要是不同意見，也可能成箭靶。前總統陳水扁表示，民主社會不應將意見不同者打成「○○同路人」，一度慘遭青鳥圍剿；中選會主委游盈隆曾表示，綠營支持者對陳水扁無情與無理撻伐，簡直到了抓狂的地步。

民進黨公職即便口頭稱尊重人民遊行權利，仍不忘酸言酸語，藝人陶晶瑩僅因按了一個讚，就遭到綠營側翼圍剿。民進黨立委王世堅說，「我們是一個自由民主的社會，每個人都有自己的主張和看法，都應該尊重。」放眼如今的綠營，似乎只剩王世堅還記得民進黨初衷與創黨精神。

民進黨在野時，街頭民意是監督執政者的重要力量，如今執政十年後，民意似乎成為洪水猛獸。民進黨常自詡「人民作主」，人民如今卻是感受「油不得你」；當年靠著反威權從街頭起家的民進黨，如今卻漸漸變成自己當年最討厭的模樣。

「油不得你」原本只是一支諧音梗影片，卻意外成為人民情緒的出口；政府真正害怕的不是AI模仿的聲音，而是成千上萬民意發出的真實怒吼。

精華 FAQ

  • 因為創作者發布反毒油諧音影片後，遭檢舉涉及AI深度偽造，刑事局認為可能讓民眾誤認是總統本人發言，因此上門了解情況。

  • 文章認為民進黨面對毒油風暴與街頭抗議時，常把問題推回人民，甚至以酸言或公權力回應批評，未能真正解決食安與民怨。

  • 作者指出，2023年修法主要是防詐與防散布不實資訊，並非禁止模仿聲音；若把諷刺時政影片也當犯罪，將對模仿秀與脫口秀形成寒蟬效應。

賴清德 民進黨 國民黨

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