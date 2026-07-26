國民黨去年支出5.1億 負債逾21億 228億黨產面臨移轉危機

國民黨副主席兼秘書長李乾龍。(本報資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 國民黨公布去年度決算，支出高於收入、負債逾21億元，且228億元黨產正面臨移轉國有的司法風險，黨內則強調將全力備戰年底選舉。

國民黨 全代會昨登場，根據去年度決算書，國民黨實質支出5.1億元（台幣，下同，約 1576 萬美元），負債總額逾21億元，而截至7月，有1萬人加入國民黨。秘書長李乾龍表示，年底地方選舉是國民黨不退讓的戰場，大家以具體行動擦亮招牌，贏回人民的信賴，共同開創勝利與榮耀。

全代會昨通過去年度決算書表案及財產目錄追認案。國民黨負債總額21億4000萬元，含短期借款2000萬元。實質收入約5億元，實質支出5.1億元，餘絀為負902萬元，期末累積餘絀為負18億8000多萬元。國民黨基金淨值雖為234億元；但因黨營事業基金228億元受黨產會處分命所有權移轉國有的司法訴訟案，國民黨上訴三審敗訴，倘確定移轉將遭受重大損失。

李乾龍在黨務報告指出，截至7月，約有10150人申請入黨或回復黨籍，代表人民沒有放棄國民黨。回首過去這段時間，他引用唐代詩人劉禹錫的「千淘萬漉雖辛苦，吹盡狂沙始到金」表示，面對年底九合一選舉，國民黨沒有退縮空間，只有必勝決心；黨務工作即刻起進入備戰狀態。

李乾龍說，國民黨要贏得2026，不是為了政黨的權位，而是因為台灣需要和平，人民需要安定，地方需要善治，中華民國需要一個負責任、有能力、有方向的政治力量；未來幾個月，中央要支援地方，地方要深入基層；在黨主席鄭麗文領導下，和平興台、改革強黨、團結勝選，共同贏得2026，為2028重返中央執政奠定基礎。