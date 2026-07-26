「誰在操作政院？」張景森：民進黨內很多人不贊同宜蘭高鐵

行政院前政務委員張景森。(本報資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 張景森因反對高鐵延伸宜蘭退黨，痛批此案難解雪隧塞車且投資龐大；王婉諭則要求賴清德與陳金德出面說明，質疑決策草率且有政治買票之嫌。

為抗議行政院拍板高鐵 延伸宜蘭計畫而宣布退出民進黨 的行政前政務委員張景森，昨天再發表影片說明，高鐵無法解決雪隧塞車，是錯誤的龐大投資。他更質疑，「黨內有非常多人不贊同，卻仍做出這種決策，到底誰在操作行政院？」時代力量黨主席王婉諭也點名賴清德 總統和政務委員陳金德，對北宜高鐵的決策握有決定權，賴陳兩人不要躲在鐵道局後面，站出來正面回答社會質疑。

張景森指出，他宣布退黨引發很多黨內外人士關心，顯示高鐵延伸宜蘭的決定，黨內有非常多人不贊同，但為什麼大家都不敢講話，民進黨不應該變成這樣子。他說，攸關國家發展的重大政策，人人都應該勇於發表意見，當局者也應傾聽意見。

張景森說，高鐵延伸宜蘭計畫本意是解決雪隧塞車的問題，但台北到宜蘭只有40公里到60公里，高鐵競爭不過小汽車，民眾還是會繼續開車，雪隧也還會一樣塞車。連交通部也不敢再強調，高鐵能解決宜蘭的交通問題，因此他認為不要異想天開再搞一個東部高鐵。

張景森說，這是投資龐大的錯誤投資，很多人心裡都知道，他也建議過閣揆卓榮泰，應該私下探詢閣員意見，若閣員私下都不贊成，為何最後這樣決策？到底誰在操作行政院？張景森說，民進黨現在都怪怪的，錯的事情連私下也不敢講，到底在幹什麼。

王婉諭前天在臉書貼文表示，一項耗費全民超過6000億台幣的交通建設，如今被當成選舉灑幣的支票，不只可能破壞宜蘭的長遠發展，更將徵收大片特定農業區的農地。

王婉諭昨接受本報訪問進一步質疑，到底為什麼要在選前非常草率地、沒有回答問題和完整程序的情況下就拍板通過，賴總統和陳金德要說清楚；據她所知，陳金德其實很積極希望通過高鐵延伸方案，但到迄今，為什麼通過、通過的理由、無論民間或專業團體的質疑、監委提出的問題，都沒有看到陳金德回應。

王婉諭說，宜蘭人有地方發展和交通需求，但是高鐵或台鐵直鐵兩種方案必須務實評估；長期以來各界都有非常多反對的聲音，也已經提出很多可替代的方案，但是完全沒有回應、沒有評估結果就直接草率通過，當然會高度懷疑這就是政治買票。