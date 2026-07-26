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縣市長選舉/藍估新北高雄為決戰點 宜彰嘉市陷苦戰

台灣新聞組／台北26日電
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立法院長韓國瑜（左）、新北市長侯友宜（中）、台中市長盧秀燕（右）三人合體重現「禿...
立法院長韓國瑜（左）、新北市長侯友宜（中）、台中市長盧秀燕（右）三人合體重現「禿子、漢子、燕子」。(記者林伯東／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

國民黨評估年底縣市長選戰以新北、高雄最關鍵，若守住14縣市並力拚高雄，可為2028奠基；但宜彰嘉市及竹花縣選情仍存整合與苦戰壓力。

國民黨昨天召開全代會為年底縣市長選情造勢加溫，黨內人士評估，國民黨除力保現有14縣市繼續執政，也力拚在南部拓展新執政縣市；新北屬大票倉牽動2028總統大選、高雄是綠營重地，兩市勝敗將是選戰焦點，結果也將影響藍營內部各勢力態勢消長。

中央社報導，國民黨現有14個執政縣市，如何延續地方執政、拓展南部縣市以及六都席次的消長，均是藍營關注重點。鄭麗文日前接受專訪表示，藍營執政的嘉義市、彰化縣屬艱困選區，新竹縣、宜蘭縣是選情有狀況但審慎樂觀；她希望年底選戰能有重大突破與翻轉，例如高雄市、屏東縣。

藍營輔選人士指出，國民黨在台北市、桃園市與台中市的選情相對穩定，內部評估連任與延續藍營執政的機會大，而擁有最多人口、選戰進入白熱化階段的新北市，因牽動2028總統大選，勢將成為選戰關鍵與焦點，國民黨一定要守住新北票倉。

黨內人士分析，新北市若想延續國民黨執政，藍營內部是否團結、藍白合影響以及新北市長侯友宜政績等都是因素，國民黨參選人李四川曾任新北市副市長，熟稔地方與基層里長關係良好，已為選戰奠定好基；但民進黨參選人、立委蘇巧慧擁有父親蘇貞昌的良好政績與地方實力加持，新北市長選戰將是場苦戰。

黨內人士認為，由於藍營在台北、基隆、桃園等選情相對穩定，綠營勢必全力爭取新北的勝利，因此，未來新北市長選戰將成為全台關注焦點，各式議題攻防會日趨激烈；也因受各界關注，新北市選戰激烈度恐出現外溢效果，進而影響其他選區的選情與氣勢。

高雄市方面，黨內人士指出，國民黨高雄市長參選人柯志恩雖在2022年選戰鎩羽而歸，但仍持續耕耘地方基層，讓藍營走出前高雄市長韓國瑜被罷免後的低迷氣氛，並讓支持者逐步凝聚起信心；但現階段想要在高雄再現藍天，評估難度仍非常高。

至於宜蘭縣、彰化縣與嘉義市，藍營地方人士坦言，藍營在這3縣市遭遇地方整合等諸多因素影響，選情相對緊繃、將是一場苦戰，特別是屬六都之外的人口第一大縣彰化縣，藍營彰化縣參選人如何增加曝光率並爭取選民支持，將是一大考驗。

新竹縣與花蓮縣方面，藍營地方人士表示，這兩縣都出現藍營內部分裂狀況，如何整合、放下各自內心的成見，考驗黨中央與地方上的協調能力，這也為竹縣與花縣選情種下不確定因素。

綜觀年底縣市長選戰，前藍營輔選幹部強調，藍綠的選戰焦點絕對是在六都勝負上，黨主席保衛戰也絕對是看六都狀況而定；若能成功守下14縣市、再進取拿下高雄市，將可為2028重返執政奠定良好基礎，倘若失守新北、飲恨高雄，黨內檢討聲浪勢必四起，震動鄭麗文的領導權威。

精華 FAQ

  • 因為新北是人口最多的大票倉，勝負不只影響藍營地方執政，也會牽動2028總統大選布局，因此被視為藍綠決戰點與全台選情指標。

  • 高雄是民進黨長期重鎮，國民黨若能在此突破，將象徵南部版圖擴張與士氣大振；但目前評估難度仍高，重返藍天的機會有限。

  • 宜蘭縣、彰化縣、嘉義市被認為是苦戰區，新竹縣與花蓮縣則有內部分裂與整合問題；這些地方都可能成為影響全局的不確定因素。

侯友宜 國民黨 鄭麗文

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