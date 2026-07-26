藍全代會 19位縣市長參選人誓師 鄭麗文喊九合一全壘打

國民黨25日在台北舉行全代會，主席鄭麗文（中）與2026縣市長提名參選人共同造勢。(記者林伯東／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 國民黨全代會以同舟共濟造勢，鄭麗文為19位縣市長參選人授槳誓師，將論述重心轉向民生、治理與地方選戰，力拚年底九合一全面勝利。

國民黨全代會昨登場，以同舟共濟為主軸，為九合一選戰的縣市長參選人造勢。黨主席鄭麗文 將象徵划向勝利的船槳交到19位參選人手中，自己敲響戰鼓，宣布「龍舟隊」啟航；87歲前主席吳伯雄將鼓棒交棒給鄭麗文，喊話全黨團結打贏2026，朝2028政黨輪替邁進。從這場誓師活動，可看出鄭麗文將論述重心往民生議題挪移，備戰年底九合一大選。

全代會昨在台北成功高中舉行，數百名黨代表齊聚一堂。歷任主席吳伯雄、洪秀柱、江啟臣 ，以及立法院前院長王金平到場，前總統馬英九、前主席朱立倫 缺席。台北市長蔣萬安和國民黨新北市長參選人李四川一同進場。

新北市長侯友宜因有行程晚到，他在離場時與台中市長盧秀燕、立法院長韓國瑜合影，讓「禿子、燕子、漢子」再度合體。鄭麗文率50位青年入場，海內外黨代表歡呼相迎。

鄭麗文致詞指出，國民黨拋頭顱、灑熱血創建中華民國，國民黨在戰後帶台灣同胞走出貧困，創造耀眼的經濟奇蹟成為亞洲四小龍；國民黨執政時完成民主轉型、創建台積電和如今的高科技產業。因此，當執政黨帶頭作亂，總統不把憲法和國會放在眼裡，帶頭用司法政治迫害，國民黨要再次站出來，成為台灣政治的台積電，守護台灣的民主自由繁榮。

鄭麗文表示，藍營縣市長與候選人將是今年最重要的英雄，國民黨執政的地方政府，在過去兩年民進黨中央執政下，不僅努力為人民付出，守護家人；當賴清德總統無法過境美國、外交屢被打壓而坐困愁城時，這些縣市長們一面建設台灣，一面出訪國際做城市外交。

鄭麗文說，過去兩年賴總統倒行逆施、傲慢顢頇、剛愎自用；致癌油事件爆發至今，民進黨政府把人民當韭菜，國民黨面對年底選舉要滴水不漏、全壘打，獲得全面成功。全體黨代表是國民黨最重要的戰鬥隊伍，盼在第一線捍衛台灣民主、保住國民黨執政，並對民進黨長期掌控的縣市重點突破、歷史翻轉，取得全面勝利。

自去年11月就任黨主席以來，鄭麗文最鮮明的標記是恢復國共交流平台、大陸和平之旅與後來的美國行。從昨天致詞來看，鄭麗文拋出重整黨務，要重建黃復興委員會、革實院親授課，還要籌設智庫與民調中心，反映欲強化組織和論述，也要透過民調第一時間掌握輿論走向，令人嗅出調整黨機器替未來大小選舉作戰的意味。

鄭麗文過去強調的兩岸與外交路線則退居為九個月黨務成績單的一環，取而代之的是更多癌油論述、財劃法爭議和地方治理。

尤其她提及，藍營執政的地方首長為讓水果銷往中國大陸，卻遇到中央政府阻撓，再談到台北市長蔣萬安、新北市長參選人李四川爭取輝達總部進駐過程的雷厲風行，鄭麗文的演講鋪排，淡化了對兩岸與國際議題的著墨，更多是凸顯民進黨政府走不出去、讓人民生活陷入不確定，反證國民黨在民生與治理能力的口碑。

致癌油風暴是貫穿整場全代會的主軸，從上午的政黨盛事到晚間的凱道動員，鄭麗文要傳達的訊息很清楚，正面迎戰執政黨失能，喚起民眾對於國民黨治理的記憶。這對年底不僅要守成、還想突圍翻轉的在野黨而言，是務實也必要的調整。