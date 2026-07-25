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拚2028總統大位？鄭麗文：保留所有可能性 以勝選為考量

記者鄭媁／台北即時報導
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國民黨主席鄭麗文日前接受「大雲時堂」專訪。（取材自大雲時堂YT頻道）
國民黨主席鄭麗文日前接受「大雲時堂」專訪。（取材自大雲時堂YT頻道）

國民黨力拚2028政黨輪替，黨主席鄭麗文也被點名是問鼎大位人選之一。鄭麗文強調，政治瞬息萬變，她必須幫國民黨保留所有的可能性，她負責提名國民黨最強的人，是在當下的時空環境來判斷；如何透過黨內機制，讓候選人具正當性地正式出線，因此，即使被點名的台中市長盧秀燕、立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安，包括她，「我們都不應該在這個時候自我設限跟排除。」

鄭麗文近日接受「大雲時堂」專訪，主持人李四端詢問，作為潛在2028年大選的候選人，是否看到自己可能比黨內其他建制派的人選，有更好的條件？鄭麗文表示，現在言之過早，她不是從小到大想要當總統的人、她也不像其他有志參選總統者，從政之初就有意規畫。

「無欲則剛，我沒有把自己個人的未來作為考量」。鄭麗文說，一切都以國民黨勝選為考量。作為黨主席，2028年她的責任跟目標就是一定要勝選，所以國民黨主席要負責提出最強的候選人。

鄭麗文表示，自己選黨主席，嚴格來說是意外、是偶然，但既然要做，她就要做好，選黨主席的政見一定要兌現。至於總統，她會負責提名國民黨最強的人，未來的變化很多，這是為什麼很多人在選黨主席的時候，甚至說「我就是要支持盧秀燕」，她覺得這都是不對的。

鄭麗文解釋，不是說盧秀燕不能當總統候選人，她很可能會成為國民黨的總統候選人，但黨中央絕對不能事先就為人量身訂做，這會影響到之後如果有重大的變化，如果有更強的候選人出現呢？被大家討論的，還包括韓國瑜、甚至有現在要競選連任的蔣萬安，所以台灣政治變化太大、瞬息萬變，她必須幫國民黨保留所有的可能性。

因此，鄭麗文說，即便是她提到的這三個人之外，「包括我在內，甚至有可能冒出來很強的候選人，我們都不應該在這時候自我設限跟排除。」但未來的提名一定要有高度的正當性，一定要能服眾，讓大家能公認說這就是最強的人選，這才是關鍵。

李四端追問，自己個人主觀的意識會成為參選總統的力量？目前沒有主動宣布自己成為候選人的可能性？鄭麗文說，她沒有在想這件事，先把眼前的事做好，2026年之前，沒有太多空間去為總統大選布局，現在專心把黨主席做好，所有的精力都在拚2026年勝選。

精華 FAQ

  • 她認為政治變化很快，黨中央不應過早排除任何可能人選。無論是盧秀燕、韓國瑜、蔣萬安，甚至包括她自己，都應保留彈性，待時空環境成熟後再做最強提名。

  • 她表示現在談這件事言之過早，自己不是從小就想選總統的人，也沒有從政後就預先規畫這條路。她強調目前沒有把個人未來放在首位，而是以國民黨勝選為最高目標。

  • 鄭麗文說，當前重點是把黨主席角色做好，並全力拚2026年勝選。她認為2026年之前沒有太多空間為總統大選布局，因此現階段應先完成黨主席的責任與政見兌現。

鄭麗文 韓國瑜 盧秀燕

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