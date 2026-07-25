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「我是人 我反毒台」登場 藍白要角揪5萬人 凱道怒吼護食安

「我是人 我反毒台」登場 藍白要角揪5萬人 凱道怒吼護食安

記者鄭媁／台北即時報導
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中聯致癌油風波，國民黨、民眾黨號召民眾上凱道護食安。（取自udn直播畫面）
中聯致癌油風波，國民黨、民眾黨號召民眾上凱道護食安。（取自udn直播畫面）

致癌油風暴延燒，國民黨今天（25日）傍晚在凱道發起「我是人，我反毒台」集會，號召人民上街頭對民進黨政府發出怒吼。不少藍營要角晚間將齊聚凱道，目前已確定至少有12位縣市首長將親自到場。立法院長韓國瑜中午也在臉書發文「今晚見！」號召支持者一起上凱道。

▲ 影片來源：udn video

活動於下午5時開始、晚間8時結束，內容包括暖場助講、公民代表發言、民眾黨與國民黨立法院黨團代表致詞、縣市首長代表致詞，以及立法院長韓國瑜、民眾黨主席黃國昌與國民黨主席鄭麗文接續發表談話，最後由全場共同進行「食安大怒吼」，向政府表達人民捍衛食品安全的共同訴求。

本次主視覺更以人民「握拳」向總統府發出怒吼為設計主軸，象徵全民站出來要求政府正視食安危機、負起應有責任。暖場階段由歷史哥李易修、核能流言終結者創辦人黃士修擔任主持人，並邀請館長陳之漢、醫師蘇偉碩、國健署前署長邱淑媞等關心食安人士到場助講；正式活動由台北市議員柳采葳及李柏毅共同主持。

台北市松信市議員參選人許原榮指出，致癌油事件爆發至今三周、加上前幾個月的資訊隱匿，讓人萬萬沒想到，原來政府這麼沒擔當。這些時間，中央不是在解決、杜絕毒油，只是不斷卸責地方政府的執行缺失，更絕口不提行政院溯源的管理失能怠惰。邊境查驗功能在哪？對這類寡占型煉油大廠的例行抽查或常態稽查，記錄在哪？是官商相護、還是根本敷衍了事？

許原榮批評，面對非單一縣市、單一個案，而是從源頭就超標的毒油危害，賴政府根本束手無策，只剩下政治修辭來轉移焦點。但政府至今對「預防性下架」與「檢驗合格重新上架」的標準還變動不定，民眾和店家面臨「買也不是、賣也不是」依舊恐慌。他鄭重呼籲賴政府，以全民健康為念，先管好毒油、再政治究責。

國民黨文傳會主委陳以信表示，為維護活動秩序，現場將引導民眾由景福門方向進場，並提醒大家留意醫療站、飲水及廁所位置，同時呼籲所有參與民眾保持理性平和，如遇不同意見人士，應避免衝突，共同維護集會秩序。呼籲所有關心食安的民眾身著白色上衣，共同為守護食安站出來。

毒油風暴擴大，在野黨發動七二五凱道反毒油抗議遊行。台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕...
毒油風暴擴大，在野黨發動七二五凱道反毒油抗議遊行。台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、基隆市長謝國樑，與國民黨團、民眾黨團共同號召。（聯合報系資料照）

精華 FAQ

  • 活動以守護食品安全為核心，透過「我是人，我反毒台」集會向政府施壓，要求正視致癌油風暴與相關管理失能，並以人民握拳怒吼作為主視覺象徵。

  • 包含立法院長韓國瑜、民眾黨主席黃國昌、國民黨主席鄭麗文等要角都將發表談話，現場也有至少12位縣市首長親自到場，展現藍白陣營對食安議題的集結聲勢。

  • 許原榮批評政府只會卸責地方、無法有效杜絕毒油，對邊境查驗與稽查紀錄交代不清；陳以信則呼籲民眾理性參與、維持秩序，並提醒大家配合現場動線與安全措施。

韓國瑜 鄭麗文 黃國昌

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