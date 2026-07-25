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台未來帳戶三讀 18歲前可領114萬 政院：依既有政策規劃持續推動

台灣新聞組／台北25日電
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立法院24日三讀通過「台灣兒少成長及未來帳戶條例草案」，國民黨與民眾黨團高舉標語...
立法院24日三讀通過「台灣兒少成長及未來帳戶條例草案」，國民黨與民眾黨團高舉標語呼喊訴求。(記者葉信菉／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

立法院三讀通過未來帳戶條例，讓兒少自出生至18歲最多可領114萬元；行政院則強調既有人口對策與家庭支持方案，將依原規劃持續推動。

賴清德總統日前宣布推動「0到18歲成長津貼」政策，藍白搶先一步，昨天在立法院三讀闖關「台灣兒少成長及未來帳戶條例」，由中央編列預算替兒童成立未來帳戶，於孩童出生時撥入6萬元(台幣，下同)啟動金，接著每年撥補與發放津貼6萬元，估計孩童自出生至18歲可領到114萬元。

行政院發言人李慧芝昨回應表示，行政院日前已提出「台灣人口對策新戰略」、涵蓋18項家庭支持措施，將依既有政策規劃持續推動，為行政院長卓榮泰日後可能不副署未來帳戶條例埋下伏筆。李慧芝並提到，《憲法》明定預算是由行政院提出，立法院則是議決預算案，目前總預算案送立院已逾330天，審議時間近11個月，盼國家運作回歸憲政常軌。 

立法院長韓國瑜昨天先針對未來帳戶進行朝野協商，朝野對此無共識，全案在藍白人數優勢下，依照國民黨團、民眾黨團再修正版本過關，民進黨立委則逐條投下反對票，民進黨立委郭國文更批評，這是一部東施效颦法案，藍白只是將政院版的月改為年、千元改為萬元，就想強硬通過。

台灣兒少成長及未來帳戶條例主打「666」方案，根據三讀通過條文指出，政府於孩童出生時撥入6萬元啟動金；0歲至未滿7歲每年發放6萬元成長津貼；7歲至未滿18歲每年發放3萬元，另外撥補3萬元至帳戶，估計孩童自出生至18歲累積可領金額共114萬元。

兒童帳戶除政府撥補津貼外，三讀條文指出，家長也可自行存款入帳戶，金額無上限；另開戶人法定代理人的雇主也可贊助存款，每年每帳戶最高5萬元，至18歲為止。而主管機關應提供贊助企業獎勵及免稅措施。三讀條文規定，條例適用未滿18歲的中華民國國民，且須在國內有住所、每年居住滿183天。所需經費由中央政府編列預算，發放金額每3年依CPI及人口結構變化調整。另外，帳戶收支及保管由勞動部勞保局辦理，基金運用，則由勞動基金運用局負責。

為確保兒童帳戶用於青年發展，三讀條文指出，開戶人滿18歲後，必須提出證明，用途僅限於就學、就業、職業訓練、創業、購屋自備款及租屋費用；若無法提供證明或用途不符，只能領回「家長自存款」與「企業贊助款」，政府發放的啟動金、撥補款及投資收益將歸屬國庫。

若兒童不幸死亡，三讀條文規定，專戶持有人未滿18歲死亡時，除自存款及企業贊助款外，其餘政府投入資金須繳回國庫，不列入遺產。繼承人須於15日內通知戶籍所在地公所，自下月起停止發放津貼。另外接受感化教育者，期間不得領取成長津貼。

李慧芝指出，相較立院三讀通過的台灣兒少成長及未來帳戶條例，採出生開戶、分階段撥款及鼓勵家庭自主儲蓄模式；行政院方案則著重每月定期支持與專戶投資累積，盼透過長期財務規劃，提供青年更穩定的成長保障。 她表示，行政院提出施政計畫及編列政府預算是行政院憲法職權，18項家庭支持措施係參考國際經驗，經財政評估後提出的完整配套方案，在兼顧國家財政永續下，照顧全體國人、支持地方發展。因此，行政院將依既有政策規劃持續推動。 

台灣兒少成長及未來帳戶條例。(製表／王小萌)
台灣兒少成長及未來帳戶條例。(製表／王小萌)

精華 FAQ

  • 依三讀條文，孩童出生先領6萬元啟動金，0歲至未滿7歲每年發放6萬元，7歲至未滿18歲每年再領3萬元並另撥補3萬元，合計估算可領114萬元。

  • 所需經費由中央政府編列預算支應，帳戶收支與保管由勞保局辦理，基金運用由勞動基金運用局負責，並規定每3年依CPI與人口結構變化調整發放金額。

  • 行政院表示，已提出涵蓋18項家庭支持措施的台灣人口對策新戰略，將依既有政策持續推動；並強調預算編列屬行政權，盼國家運作回歸憲政常軌。

賴清德 卓榮泰

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