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食安怒吼「總統道歉，院長下台」 藍籲人民上凱道

台灣新聞組╱綜合25日電
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台北市長蔣萬安（中）23日取消行程前往立法院，合體國民黨立法院黨團總召傅崐萁（右...
台北市長蔣萬安（中）23日取消行程前往立法院，合體國民黨立法院黨團總召傅崐萁（右二）、台中市長盧秀燕（右一）、基隆市長謝國樑（左二）宣示反毒油上凱道。（記者曾原信／攝影）

國民黨舉辦的七二五「我是人、我反毒台」集會今天將在凱道登場，國民黨昨日公布凱道集會活動流程與活動主視覺，以人民「握拳」向總統府發出怒吼為設計主軸。文傳會主委陳以信說，呼籲所有關心食安的民眾今穿白色上衣，齊聚凱道，共同為守護食安站出來。

國民黨下達動員令，全台各地黨部動員民眾到場參加。據了解，台北市藍營動員100輛遊覽車，已全數客滿，桃園出動40輛車北上聲援，黨部直言報名踴躍，昨還有支持者不斷詢問空位，高雄有20輛遊覽車揮軍凱道。藍營預估，在蔣萬安號召下，光北市就有1萬5000人到場，加上外縣市支持者，現場至少上看5萬人。

民眾黨則分進合擊，民眾黨主席黃國昌今天下午將會先在行政院前舉行「做不好就換掉、人民不要吃癌油」記者會，要求行政院長卓榮泰立刻下台負起政治責任，隨後會與民眾一同前往凱道抗議，並且上台發言，向無能的執政團隊發出怒吼。

「我是人、我反毒台」集會將在今天下午5時開始，藍營天王包括立法院長韓國瑜、蔣萬安、盧秀燕等人將輪番上場發言，黃國昌與國民黨主席鄭麗文則為壓軸，發出「食安大怒吼」，要求「總統道歉，院長下台」、「沒有真相，不准上架」。

此外，致癌油事件延燒，台灣前進陣線批評，耗資上億元的「食品雲」追不到毒油流向，只能靠人力打電話清查；十年前審計部就點出食品雲的重大漏洞，政府卻未依法落實管理。國民黨立委王育敏則批評，食品雲是形同虛設，完全沒有符合時代需要。

台灣基進台北市內湖南港區議員參選人吳欣岱指出，食藥署在2015年耗資上億元台幣建置食品雲，號稱以大數據自動預警，此次中聯毒油爆發，政府卻追不到下游流向，派出60人逐家打電話，才問出300多家下游業者。

吳欣岱說，審計部過去曾反覆示警食品雲的問題，2017年決算報告指出國內市場流通端「追不動也預警不了」；2023年揭露全國登錄業者達65萬家，納入追溯申報義務的僅一萬多家，覆蓋率只2%，監察院2020年也做過調查，政府卻拖了10年都沒補漏洞。

小民參政歐巴桑聯盟台北市中山大同區議員參選人李惠暄指出，食藥署設置消費者查詢網站「非追不可」有四大缺失，包括：一、資料不全、品名對不上；二、檢驗週期形同虛設，能查到的品項逾九成超過二年未更新；三、查不到原料來源與上游；四、個別產品頁未連結預防性下架資訊。一套砸了上億元的系統，關鍵時刻卻查不到、對不上、沒更新、沒示警，這並非技術問題，而是行政怠惰。

食藥署回應，此次派出60人進行電話確認，是依據「非追不可」系統中的電子申報資料，進一步向下游加工業者確認原料實際使用於哪些產品，兩者分工合作、相輔相成，才能完整掌握受影響範圍。

「非追不可」被質疑網站多年未更新，食藥署澄清，依法建置的「食品追溯追蹤管理資訊系統」，由食品業者自行公開及更新資訊，主要供衛生主管機關辦理產品追查、流向掌握及稽查管理使用，並非對外公開查詢，與「非追不可」系統屬於不同機制，不應混為一談。

精華 FAQ

  • 國民黨主打食安怒吼，呼籲民眾穿白衣到凱道集會，核心訴求是「總統道歉、院長下台」，並要求政府對毒油事件交代真相、負起政治責任。

  • 藍營方面包括立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕等人輪番發言；民眾黨主席黃國昌則先開記者會，再前往凱道抗議並上台發言。

  • 批評者認為食品雲花費上億元卻追不到毒油流向，還得靠人力逐家打電話；非追不可則被指資料不全、更新落後、查不到上游來源，疑似形同虛設。

蔣萬安 國民黨 韓國瑜

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