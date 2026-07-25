黑白集/拉高鐵救選情 無能政府最敢撒大錢

行政院長卓榮泰（中）。（記者劉學聖／攝影）

卓榮泰 拍板高鐵北延宜蘭，因載客率極低，勢將拖累高鐵營運。此舉連自己人都不滿，極力反對此案張景森宣布退黨，前交長賀陳旦則大嘆不懂依據為何。但卓榮泰決策哪裡需要依據，他憑的就是一個「敢」字，只要能為民進黨拉抬選情。

拿重大交通建設當選舉籌碼，再好用不過；國民黨 也不敢阻擋，哪得罪得起地方父老？卓榮泰爽快拍板，絲毫不擔心經費哪裡來，或未來營運能否維持。原因很簡單，這條線最快十年後才會通車，就算最後沒做成，也早就不干他的事了。當年蔡英文 的能源轉型政策，把見真章年限設在自己下台後一年，正是始作俑者神脫身的範本。

賴清德目前急於奪回宜蘭的執政權，祭出這招放大絕，當即殺得藍白兩黨支支吾吾。國民黨團馬上跟進說「一定要做」，還說應繼續往花東推進。事實是，因為天災頻繁及地質劣勢，交通部連維持東部公路暢通都有困難，遑論環島高鐵。選舉季節，政治人物就是支票大方開，誰在乎能不能兌現？

回歸現實，卓榮泰最好告訴大家，這3000多億台幣經費要怎麼來？光是這一年多來，他提出的軍購預算就1.25兆，加上南北交通建設6000多億，以及AI新十大建設及綠能電網韌性數千億，真的不怕債留子孫。最無能的行政院長，卻最敢開支票撒大錢，這就是我們的時代際遇！(轉載自聯合報)