黑白集/拉高鐵救選情 無能政府最敢撒大錢
卓榮泰拍板高鐵北延宜蘭，因載客率極低，勢將拖累高鐵營運。此舉連自己人都不滿，極力反對此案張景森宣布退黨，前交長賀陳旦則大嘆不懂依據為何。但卓榮泰決策哪裡需要依據，他憑的就是一個「敢」字，只要能為民進黨拉抬選情。
拿重大交通建設當選舉籌碼，再好用不過；國民黨也不敢阻擋，哪得罪得起地方父老？卓榮泰爽快拍板，絲毫不擔心經費哪裡來，或未來營運能否維持。原因很簡單，這條線最快十年後才會通車，就算最後沒做成，也早就不干他的事了。當年蔡英文的能源轉型政策，把見真章年限設在自己下台後一年，正是始作俑者神脫身的範本。
賴清德目前急於奪回宜蘭的執政權，祭出這招放大絕，當即殺得藍白兩黨支支吾吾。國民黨團馬上跟進說「一定要做」，還說應繼續往花東推進。事實是，因為天災頻繁及地質劣勢，交通部連維持東部公路暢通都有困難，遑論環島高鐵。選舉季節，政治人物就是支票大方開，誰在乎能不能兌現？
回歸現實，卓榮泰最好告訴大家，這3000多億台幣經費要怎麼來？光是這一年多來，他提出的軍購預算就1.25兆，加上南北交通建設6000多億，以及AI新十大建設及綠能電網韌性數千億，真的不怕債留子孫。最無能的行政院長，卻最敢開支票撒大錢，這就是我們的時代際遇！(轉載自聯合報)
文章認為這是為了拉抬民進黨選情而做的政治決策，並非基於充分的交通需求與財務評估。作者批評其作風是「敢」字當頭，缺乏對營運與財源的負責任規劃。 內文指出宜蘭段載客率可能偏低，會拖累高鐵營運；同時建設經費高達3000多億，卻未交代資金來源。文章也認為東部地質與天災條件不利，實際執行風險很高。 作者批評執政者把重大交通與能源建設當成選舉支票，任由成本與後果留給未來承擔。文章也借此指向民進黨在能源、軍購與建設上的大額支出，質疑其是否債留子孫。
精華 FAQ
文章認為這是為了拉抬民進黨選情而做的政治決策，並非基於充分的交通需求與財務評估。作者批評其作風是「敢」字當頭，缺乏對營運與財源的負責任規劃。
內文指出宜蘭段載客率可能偏低，會拖累高鐵營運；同時建設經費高達3000多億，卻未交代資金來源。文章也認為東部地質與天災條件不利，實際執行風險很高。
作者批評執政者把重大交通與能源建設當成選舉支票，任由成本與後果留給未來承擔。文章也借此指向民進黨在能源、軍購與建設上的大額支出，質疑其是否債留子孫。
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