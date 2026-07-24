台問題油品急上架？藍營疑中央有門神 蔣萬安：送賴卓官邸吃

台北市長蔣萬安（前排左七）、台中市長盧秀燕（前排右八）、基隆市長謝國樑（前排左六）24日在立法院與國民黨團、民眾黨團在議場前舉行記者會，表達對政府處理食安危機的不滿。（記者葉信菉／攝影）

毒油食安風暴不止，國民黨舉辦的七二五「我是人、我反毒台」集會今天（25日）將在凱道登場。台北市長蔣萬安 、台中市長盧秀燕 、基隆市長謝國樑昨現身立法院，呼籲民眾上街表達不滿。盧秀燕重話質疑「中央有些人本身就是癌細胞」；蔣萬安則批評，若賴清德總統、行政院長卓榮泰 認為油沒問題，「就送官邸照三餐吃」。

本報系聯合報報導，為了號召全民上街，蔣萬安、盧秀燕、謝國樑等昨日前往立法院拜會國民黨團、民眾黨團，與國民黨立委拉起白布條抗議「沒有真相、不准上架」。盧秀燕更質疑，「中央有些人本身就是癌細胞」，中央日前召集各縣市政府衛生局開會，告知問題油品要重新上架，不分藍綠縣市均表反對，中央仍堅持，誰在包庇？誰是門神？

蔣萬安則說，當國人還有疑慮時，政府還沒有調查出真相，就急忙要恢復上架，如果政府真認為安全無虞，那就把這些油品「送去賴清德官邸、送去卓榮泰官邸，你們照著三餐吃。如果你們不吃，憑什麼要老百姓吃？」呼籲民眾今天勇敢站出來。

衛福部決策放行19批預防性下架油品重新上架，地方縣市首長包含台北市、台中市及高雄市等不分藍綠都表達疑慮。行政院長卓榮泰昨表示，油品合格是科學專業議題，只要檢驗合格、符合健康安全標準，就能上市販售。

卓榮泰昨天到高雄出席活動，受訪時強調公共政策都應建立在理性討論基礎上，尤其涉及科學專業的議題，更應依循科學證據辦理，只要油類產品檢驗合格、符合程序，衛福部完成檢驗及複驗後，將確保所有願意上市販售的產品都符合標準。

針對在野黨今天發起「我是人、我反毒台」食安大遊行，卓榮泰說，他比較關心颱風警報，希望不要對國人與農產品有影響；遊行是人民的權利，但也應在合理、理性的方式下進行討論，政府的責任則是在遊行過程中做好各項安全維護工作，期待各界都能回歸理性對話。

衛福部食藥署副署長王德原昨指出，食藥署23日邀全台22縣市政府說明決策過程，盼地方針對重新上架採一致性作法，部分縣市代表於現場表達「反對」。

泰山、福懋油及福壽，昨下午舉行重訊記者會，決議不再上架預防性下架產品。王德原指出，目前調查小組還在進行相關作業，最快27日可對外公布調查結果，至於各縣市政府、食品業者對重新上架不同考量，食藥署尊重地方作法，但仍希望對法規解讀應有一致性，而三家業者採高標準對待自家產品，食藥署予以尊重。