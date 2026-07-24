我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普祭出新關稅 多國反駁「強迫勞動」說、但將續談不反制

美國沒進前10名 全球最自戀國家排行出爐

環評訴願仍在進行… 高鐵延伸宜蘭 政院爭議聲中拍板

記者黃婉婷孟嘉美／台北24日電
行政院長卓榮泰23日拍板高鐵延伸宜蘭，全長60.6公里，估核定後11年完工。(本...
行政院長卓榮泰23日拍板高鐵延伸宜蘭，全長60.6公里，估核定後11年完工。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

行政院拍板高鐵延伸宜蘭，預估總經費3521億元、11年後完工，但因環評訴願未結束與各界質疑聲浪不斷，後續仍可能面臨法律與民意變數。

爭議聲中，行政院長卓榮泰昨於行政院會拍板高鐵延伸宜蘭，根據交通部資料，高鐵延伸宜蘭全長60.6公里、從台北至宜蘭車程28分鐘，總經費3521億元(台幣，下同，約108億美元)，估核定後11年、亦即2037年完工。交通部次長伍勝園表示，高鐵宜蘭站將與台鐵新設車站共構設站，方便民眾無縫轉乘。

高鐵延伸宜蘭案從成案起即飽受外界質疑，除了民團，多位綠營前任政務官包含交通部前部長賀陳旦、前政委張景森均公開表達反對，監察院今年5月公布長達一年的調查報告，認為宜蘭高鐵案欠缺詳細評估，連出身宜蘭的前政委吳澤成也認為配套不足，擔心若行政院核定，民眾搭乘意願不高，近4000億元恐白花，呼籲行政院先溝通再核定。

台鐵將新設車站與高鐵共構，方便民眾無縫轉乘。圖為高鐵宜蘭站預定地。(記者許正宏／...
台鐵將新設車站與高鐵共構，方便民眾無縫轉乘。圖為高鐵宜蘭站預定地。(記者許正宏／攝影)

賀陳旦昨天對於政院通過高鐵延伸宜蘭案表達遺憾，他指出，「環評過程不合法」訴願仍在進行，政院就強推上路、不重視民意。律師更表示，依法訴訟過程中可以聲請停工，屆時動工的宜蘭高鐵恐怕仍有變數。

交通部昨赴行政院會報告「打造4個90分鐘環島高效鐵路網」推動情形，說明高鐵延伸宜蘭、高鐵延伸屏東、花東鐵路雙軌電氣化及南迴線形改善暨瓶頸路段雙軌化等四項關鍵計畫。卓榮泰會中拍板高鐵延伸宜蘭計畫。

目前搭高鐵從台北到左營為96分鐘，乘台鐵自台北至花蓮約150分鐘，左營至台東120分鐘、花蓮至台東100分鐘。交通部指出，東西部走廊城際鐵路系統效能與韌性存在明顯落差，透過環島高效鐵路網建設，打造四個90分鐘生活圈，達成均衡台灣。

其中，高鐵延伸宜蘭部分，從台北經南港至宜蘭車程約28分鐘，交通部鐵道局長楊正君昨在院會後記者會指出，計畫總經費為3521億元，包含工程經費、列車採購、基地建置及用地取得，預計在計畫核定後11年完工通車。

楊正君說，後續重點作業有四；民間招商作業，現有高鐵是台灣高鐵公司營運，未來高鐵宜蘭站的營運必須要能夠做到服務無縫串接，系統必須完全相容；都市計畫的變更跟用地的取得；工程設計與後續施工；以及系統整合測試跟試運轉作業。

不過，去年環境部環評大會火速通過宜蘭高鐵案，今年2月利害關係人認為環評過程不合法，委託律師、前環保署副署長詹順貴向行政院訴願審議委員會提出訴願，依法行政院最遲須於5個月內做出決定，若遭駁回或超過期限，則可以再向行政法院提起行政訴訟。

詹順貴昨天表示，若訴願遭到駁回，有高機率會再提起行政訴訟。屆時案件進入法院，依法可以聲請暫停執行。也就是說政院草草核定，將來高鐵延伸計畫，可能動工到一半卻被喊卡。

宜蘭高鐵小檔案 製表／孟嘉美
宜蘭高鐵小檔案 製表／孟嘉美

精華 FAQ

  • 計畫全長60.6公里，從台北到宜蘭約28分鐘，總經費3521億元，包含工程、列車、基地與用地取得，預計核定後11年、也就是2037年完工通車。

  • 反對者認為案子欠缺詳細評估、配套不足，且環評程序合法性仍有爭議；包括賀陳旦、張景森等前官員與監察院都曾提出質疑，擔心民眾搭乘意願不足而浪費龐大經費。

  • 因利害關係人已就環評過程提起訴願，若行政院未撤回或駁回後再上訴，後續可能進入行政訴訟；依律師說法，案件若進法院還可聲請暫停執行，施工進度恐受影響。

卓榮泰 高鐵

上一則

選前強推宜蘭高鐵 前交通部長：政院有何權謀考慮

下一則

新聞眼／真相未明 速修法讓油品重上架 政府急什麼

延伸閱讀

批北宜高鐵是「盲腸高鐵」 張景森宣布退出民進黨

批北宜高鐵是「盲腸高鐵」 張景森宣布退出民進黨
台再添智庫 觀研院掛牌 卓榮泰喊千萬人次國際客

台再添智庫 觀研院掛牌 卓榮泰喊千萬人次國際客
共諜案刑滿出獄拒繳回千萬退休金 海巡退役上校脫產遭管收創首例

共諜案刑滿出獄拒繳回千萬退休金 海巡退役上校脫產遭管收創首例
中市公布致癌油搶快？卓榮泰先批後讚 盧秀燕籲中央道歉

中市公布致癌油搶快？卓榮泰先批後讚 盧秀燕籲中央道歉

熱門新聞

新北市一名母親為滿足簡姓男友（圖）的癖好，先後幫三名就讀國中、高中的兒子打手槍、口交，再拍性愛影片傳給男友觀看。（記者林孟潔／攝影）

他叫女友替3兒自慰再拍成性愛片 性侵還要求「3P」

2026-07-01 02:24
陶朱隱園。(記者游智文／攝影)

32歲男無貸款買陶朱隱園 身分曝光「真正頂級富豪」

2026-07-22 21:50
王文洋。（本報資料照片）

女控王文洋包養生子不認帳 求償10億一審敗訴再上訴

2026-07-23 20:18
移民署國境事務大隊查獲涉嫌變造幾內亞比索護照，依法查扣送辦。(移民署國境事務大隊提供)

買假外國護照送子女讀台灣外僑學校 家長桃機補章被識破

2026-07-23 23:11
不少旅行社、飯店業者會提供旅客接機服務，在接機大廳旅客出口處矮牆，手舉牌子讓旅客下機入境後，一眼就能認出報名的旅行社接機人員，以便直奔飯店或開始行程。圖為讀賣巨人來台時粉絲接機的情況。(本報資料照片)

桃機8月起禁接機立牌、行李占位 最高罰2.5萬台幣

2026-07-20 02:21
不少旅行社、飯店業者會提供旅客接機服務，在接機大廳旅客出口處矮牆，手舉牌子讓旅客下機入境後，一眼就能認出報名的旅行社接機人員，以便直奔飯店或開始行程。圖為讀賣巨人來台時粉絲接機的情況。(本報資料照片)

接機立牌、行李占位 桃園機場8月起開罰

2026-07-19 20:12

超人氣

更多 >
搭郵輪住陽台房值得嗎？網曝真實體驗 2大優勢擁「最佳享受」

搭郵輪住陽台房值得嗎？網曝真實體驗 2大優勢擁「最佳享受」
一頓炸雞催生重大突破 芝大教授鄧煜奪菲爾茲獎

一頓炸雞催生重大突破 芝大教授鄧煜奪菲爾茲獎
長照花費驚人 子女恐無遺產繼承還要幫父母承擔開銷

長照花費驚人 子女恐無遺產繼承還要幫父母承擔開銷
中國籍數學家首奪菲爾茲獎 王虹、鄧煜雙雙獲殊榮

中國籍數學家首奪菲爾茲獎 王虹、鄧煜雙雙獲殊榮
無需大學學歷 這家加油站便利超商店長年薪27.5萬

無需大學學歷 這家加油站便利超商店長年薪27.5萬