環評訴願仍在進行… 高鐵延伸宜蘭 政院爭議聲中拍板

行政院長卓榮泰23日拍板高鐵延伸宜蘭，全長60.6公里，估核定後11年完工。(本報資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 行政院拍板高鐵延伸宜蘭，預估總經費3521億元、11年後完工，但因環評訴願未結束與各界質疑聲浪不斷，後續仍可能面臨法律與民意變數。

爭議聲中，行政院長卓榮泰 昨於行政院會拍板高鐵 延伸宜蘭，根據交通部資料，高鐵延伸宜蘭全長60.6公里、從台北至宜蘭車程28分鐘，總經費3521億元(台幣，下同，約108億美元)，估核定後11年、亦即2037年完工。交通部次長伍勝園表示，高鐵宜蘭站將與台鐵新設車站共構設站，方便民眾無縫轉乘。

高鐵延伸宜蘭案從成案起即飽受外界質疑，除了民團，多位綠營前任政務官包含交通部前部長賀陳旦、前政委張景森均公開表達反對，監察院今年5月公布長達一年的調查報告，認為宜蘭高鐵案欠缺詳細評估，連出身宜蘭的前政委吳澤成也認為配套不足，擔心若行政院核定，民眾搭乘意願不高，近4000億元恐白花，呼籲行政院先溝通再核定。

台鐵將新設車站與高鐵共構，方便民眾無縫轉乘。圖為高鐵宜蘭站預定地。(記者許正宏／攝影)

賀陳旦昨天對於政院通過高鐵延伸宜蘭案表達遺憾，他指出，「環評過程不合法」訴願仍在進行，政院就強推上路、不重視民意。律師更表示，依法訴訟過程中可以聲請停工，屆時動工的宜蘭高鐵恐怕仍有變數。

交通部昨赴行政院會報告「打造4個90分鐘環島高效鐵路網」推動情形，說明高鐵延伸宜蘭、高鐵延伸屏東、花東鐵路雙軌電氣化及南迴線形改善暨瓶頸路段雙軌化等四項關鍵計畫。卓榮泰會中拍板高鐵延伸宜蘭計畫。

目前搭高鐵從台北到左營為96分鐘，乘台鐵自台北至花蓮約150分鐘，左營至台東120分鐘、花蓮至台東100分鐘。交通部指出，東西部走廊城際鐵路系統效能與韌性存在明顯落差，透過環島高效鐵路網建設，打造四個90分鐘生活圈，達成均衡台灣。

其中，高鐵延伸宜蘭部分，從台北經南港至宜蘭車程約28分鐘，交通部鐵道局長楊正君昨在院會後記者會指出，計畫總經費為3521億元，包含工程經費、列車採購、基地建置及用地取得，預計在計畫核定後11年完工通車。

楊正君說，後續重點作業有四；民間招商作業，現有高鐵是台灣高鐵公司營運，未來高鐵宜蘭站的營運必須要能夠做到服務無縫串接，系統必須完全相容；都市計畫的變更跟用地的取得；工程設計與後續施工；以及系統整合測試跟試運轉作業。

不過，去年環境部環評大會火速通過宜蘭高鐵案，今年2月利害關係人認為環評過程不合法，委託律師、前環保署副署長詹順貴向行政院訴願審議委員會提出訴願，依法行政院最遲須於5個月內做出決定，若遭駁回或超過期限，則可以再向行政法院提起行政訴訟。

詹順貴昨天表示，若訴願遭到駁回，有高機率會再提起行政訴訟。屆時案件進入法院，依法可以聲請暫停執行。也就是說政院草草核定，將來高鐵延伸計畫，可能動工到一半卻被喊卡。

宜蘭高鐵小檔案 製表／孟嘉美