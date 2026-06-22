我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國留學生高調作弊 偷拍試卷即時上傳抖音、小紅書 雪梨大學炸鍋

2台裔博士生論文破解量子難題 獲領域最高榮譽

赴陸賣水果恐成預備犯？ 柯志恩嗆放馬過來

記者徐白櫻林麗玉／高雄22日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
國民黨高雄市長參選人柯志恩（中）認為，陸委會用懲處方式限制縣市首長幫農民找出路，...
國民黨高雄市長參選人柯志恩（中）認為，陸委會用懲處方式限制縣市首長幫農民找出路，未把農漁民生計放在第一線。（記者徐白櫻／翻攝）

AI摘要

文章摘要整理：

饒慶鈴因參與海峽論壇行銷水果遭陸委會查處，引發藍綠對地方首長赴陸推銷農產的政治攻防，柯志恩更嗆若被當預備犯就放馬過來。

台東縣長饒慶鈴錄製影片參與海峽論壇行銷水果遭陸委會查處，後續又衍生「台灣人幾乎不吃鳳梨釋迦」發言風波，前立委郭正亮點名謝龍介、柯志恩、蘇清泉恐將成預備犯。國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩表示，陸委會太多意識形態，未把農漁民生計放第一線，若當上市長，會當成現行犯或預備犯，那就放馬過來。

台東縣長饒慶鈴在海峽論壇行銷台東水果遭陸委會點名查辦，台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、立委柯志恩等人都曾發聲力挺。

郭正亮上節目時評論，謝龍介、柯志恩、蘇清泉恐將成預備犯，台北市長蔣萬安則是現行犯，因為他們未來也可能要到中國大陸賣水果。

立委柯志恩昨天參加彌陀區婦女大會時受訪表示，她覺得陸委會不能有太多意識形態，因為所有縣市首長只有一個目的，就是為農漁民的農產品找更多出路、協助他們賺更多的錢。

柯志恩強調，為政者應該幫農民想辦法，怎會用懲處的方式來限制縣市首長幫農民呢？這樣太多意識形態，未把農漁民生計放在第一線，「若我當上市長，陸委會還用這種方法把我們當成現行犯或預備犯，那就放馬過來」。

蔣萬安昨天為國小市長獎畢業生頒獎時表示，台東縣長饒慶鈴是用錄影談話的方式參與海峽論壇，而且她是為農民的生計發聲、爭取訂單，這根本沒有問題，這跟統戰有什麼關係，而且這就是身為地方首長「為所應為」，所以完全無法接受陸委會，要用這樣的理由去來查辦她。

民進黨北市長參選人沈伯洋則說，台北是重要農產品行銷中心，鳳梨釋迦聽來雖是台東的事，但也是台北的事，作為台北市長，最重要是能讓台灣水果行銷到「沒有政治前提」的地方。媒體人謝寒冰直言，台北市長行銷農產品？是不是跑錯棚？

精華 FAQ

  • 她以錄影方式參與海峽論壇，並替台東水果行銷，後來又因鳳梨釋迦相關發言掀起風波，因此被陸委會點名查處，也引發外界對地方首長赴陸推銷農產的爭論。

  • 郭正亮在節目中表示，謝龍介、柯志恩、蘇清泉未來若赴中國大陸賣水果，可能被視為預備犯；他甚至認為蔣萬安若涉及相關行動，也可能被稱為現行犯。

  • 柯志恩認為陸委會不應充滿意識形態，地方首長協助農漁民找銷路是為民服務，不該以懲處方式限制；她強調若自己當市長被如此對待，就『放馬過來』。

國民黨 盧秀燕 蔣萬安

上一則

新聞眼／狠打自己人 鳳梨釋迦見證抗中保台末路

下一則

不迴避藍營最強母雞重擔 蔣萬安開啟國、市政雙賽道

延伸閱讀

在海峽論壇錄影發「聲」遭查處 饒慶鈴：別斷農民生路

在海峽論壇錄影發「聲」遭查處 饒慶鈴：別斷農民生路
饒慶鈴海峽論壇發聲將查處？ 在野轟犯什麼法

饒慶鈴海峽論壇發聲將查處？ 在野轟犯什麼法
陸委會點名5農團…赴陸簽約將查處 農團怒批白色恐怖

陸委會點名5農團…赴陸簽約將查處 農團怒批白色恐怖
梁文傑「台人不吃鳳梨釋迦」失言傷農 綠營促檢討

梁文傑「台人不吃鳳梨釋迦」失言傷農 綠營促檢討

熱門新聞

愛馬仕品牌官網將此鞋款以中文標示為「涼鞋」。(圖／摘自品牌官網)

拖鞋涼鞋傻傻分不清？到星級餐廳怎麼穿 主廚這樣說

2026-06-16 09:34
成人平台SWAG直播主林姓女子日前在北市圓山花博園區舉辦「粉絲回饋活動」，身穿裸露衣物任由粉絲撫摸，甚至露出胸部，事後遭警方通知到案依公然猥褻罪嫌函送法辦。(記者翁至成／翻攝)

1女戰8男 成人女直播主辦感謝祭露點任揉遭法辦

2026-06-20 00:02
國民黨主席鄭麗文。(美聯社)

鄭麗文訪美 新加坡媒體分析：有魅力但天真 未打動美國

2026-06-14 15:01
台立法院長韓國瑜。(記者曾吉松／攝影)

韓國瑜訪美隨團7立委名單出爐 藍營25搶3超激烈

2026-06-16 09:41
國民黨主席鄭麗文。（聯合報系資料照／記者林澔一攝影）

阻擋國防預算被「算帳」？POLITICO：鄭麗文訪華府遭冷遇 白宮取消會面

2026-06-18 05:22
黃大煒(右)跟Vicky(左)於公於私都是靈魂伴侶。(本報資料照片)

女友指家屬隱瞞黃大煒死因 驚爆曾遭他姊夫性騷

2026-06-16 21:06

超人氣

更多 >
世界盃觀光客沒給小費 紐市餐廳反制 或在帳單中自動加收20%

世界盃觀光客沒給小費 紐市餐廳反制 或在帳單中自動加收20%
零錢別亂丟 4種5美分硬幣價值高

零錢別亂丟 4種5美分硬幣價值高
買家電選Costco還是Best Buy？專家：這家長期更省錢

買家電選Costco還是Best Buy？專家：這家長期更省錢
失智症早期警訊 這個症狀最不容忽視

失智症早期警訊 這個症狀最不容忽視
缺人也缺錢 延後退休成全球趨勢？德韓擬提高退休年齡

缺人也缺錢 延後退休成全球趨勢？德韓擬提高退休年齡