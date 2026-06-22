赴陸賣水果恐成預備犯？ 柯志恩嗆放馬過來
饒慶鈴因參與海峽論壇行銷水果遭陸委會查處，引發藍綠對地方首長赴陸推銷農產的政治攻防，柯志恩更嗆若被當預備犯就放馬過來。
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饒慶鈴因參與海峽論壇行銷水果遭陸委會查處，引發藍綠對地方首長赴陸推銷農產的政治攻防，柯志恩更嗆若被當預備犯就放馬過來。
台東縣長饒慶鈴錄製影片參與海峽論壇行銷水果遭陸委會查處，後續又衍生「台灣人幾乎不吃鳳梨釋迦」發言風波，前立委郭正亮點名謝龍介、柯志恩、蘇清泉恐將成預備犯。國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩表示，陸委會太多意識形態，未把農漁民生計放第一線，若當上市長，會當成現行犯或預備犯，那就放馬過來。
台東縣長饒慶鈴在海峽論壇行銷台東水果遭陸委會點名查辦，台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、立委柯志恩等人都曾發聲力挺。
郭正亮上節目時評論，謝龍介、柯志恩、蘇清泉恐將成預備犯，台北市長蔣萬安則是現行犯，因為他們未來也可能要到中國大陸賣水果。
立委柯志恩昨天參加彌陀區婦女大會時受訪表示，她覺得陸委會不能有太多意識形態，因為所有縣市首長只有一個目的，就是為農漁民的農產品找更多出路、協助他們賺更多的錢。
柯志恩強調，為政者應該幫農民想辦法，怎會用懲處的方式來限制縣市首長幫農民呢？這樣太多意識形態，未把農漁民生計放在第一線，「若我當上市長，陸委會還用這種方法把我們當成現行犯或預備犯，那就放馬過來」。
蔣萬安昨天為國小市長獎畢業生頒獎時表示，台東縣長饒慶鈴是用錄影談話的方式參與海峽論壇，而且她是為農民的生計發聲、爭取訂單，這根本沒有問題，這跟統戰有什麼關係，而且這就是身為地方首長「為所應為」，所以完全無法接受陸委會，要用這樣的理由去來查辦她。
民進黨北市長參選人沈伯洋則說，台北是重要農產品行銷中心，鳳梨釋迦聽來雖是台東的事，但也是台北的事，作為台北市長，最重要是能讓台灣水果行銷到「沒有政治前提」的地方。媒體人謝寒冰直言，台北市長行銷農產品？是不是跑錯棚？
她以錄影方式參與海峽論壇，並替台東水果行銷，後來又因鳳梨釋迦相關發言掀起風波，因此被陸委會點名查處，也引發外界對地方首長赴陸推銷農產的爭論。 郭正亮在節目中表示，謝龍介、柯志恩、蘇清泉未來若赴中國大陸賣水果，可能被視為預備犯；他甚至認為蔣萬安若涉及相關行動，也可能被稱為現行犯。 柯志恩認為陸委會不應充滿意識形態，地方首長協助農漁民找銷路是為民服務，不該以懲處方式限制；她強調若自己當市長被如此對待，就『放馬過來』。
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她以錄影方式參與海峽論壇，並替台東水果行銷，後來又因鳳梨釋迦相關發言掀起風波，因此被陸委會點名查處，也引發外界對地方首長赴陸推銷農產的爭論。
郭正亮在節目中表示，謝龍介、柯志恩、蘇清泉未來若赴中國大陸賣水果，可能被視為預備犯；他甚至認為蔣萬安若涉及相關行動，也可能被稱為現行犯。
柯志恩認為陸委會不應充滿意識形態，地方首長協助農漁民找銷路是為民服務，不該以懲處方式限制；她強調若自己當市長被如此對待，就『放馬過來』。
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