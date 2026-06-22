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蔣萬安「沒想2028」 籲施政以民為本喊話賴清德：加油

台灣新聞組／台北22日電
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台北市長蔣萬安接受專訪表示，要打造台北成為AI智慧城市。（記者林澔一／攝影）
台北市長蔣萬安接受專訪表示，要打造台北成為AI智慧城市。（記者林澔一／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

蔣萬安強調目前只專注台北市政與連任，否認布局2028，並喊話賴清德施政要以民為本，同時提出無人自駕與AI城市等新政策方向。

台北市長蔣萬安近期發言擴及國政，是否有意迎戰2028年總統大位引發討論，他接受本報系聯合報專訪直言，他是台北市長，當然也關心台灣未來發展議題，「但不表示我就要選總統」；他強調現在是專心市政、專注連任，完全沒有想2028的事，但也隔空喊話賴清德總統施政要以民為本，「賴清德，加油」。

蔣萬安說，包括監察院存廢、能源議題、少子化、人口高齡等，這些議題大家都關心，他當然也關心，談論這些議題不表示他就要選總統。

談起賴政府執政兩年成績，蔣萬安表示，民眾對賴總統上任到現在印象最深的，就是耗費大半年搞大罷免，要說有哪些人民有感的政績，「坦白講，民眾還說不上來」。

蔣萬安提到，能源議題一直是民眾關心，不僅民生用電、因應氣候變遷，還包括產業需求，AI發展算力需要電力、Nvidia輝達（另稱英偉達）執行長黃仁勳也一再強調「台灣需要更多、充足電力」，中央政府必須要思考，「能源政策到底有沒有走在正確道路上」。

他提醒賴總統要回歸民生經濟，民眾最關心的還是日常生活，施政要以民為本，「政治的目的，也是要讓民眾生活更好」。

若國民黨重返執政，蔣萬安說「維持區域和平穩定，絕對是我們最主要目標」，未來如果能重新執政，一定會秉持這樣態度，努力為人民爭取最大福祉。

連任目標是否突破前市長馬英九破6成得票率？蔣萬安說，持續推市民有感建設，才是爭取認同市民支持最堅實基礎；對他來說，最重要的是專注市民福祉、政策規畫。

蔣萬安表示，如果首任目標是把台北市治理好，第二任則要把台北帶到下個時代，成為AI智慧城市，就像黃仁勳說的，台灣是AI革命的震央、核心。

為達到此目標的創新政策，一是要讓「無人自駕車」落地。蔣萬安指出，今年會先選定市立動物園場域試行無人車接駁，明年上半年，規畫北士科成為無人自駕示範區的「沙盒」，先從載貨、灑水車開始，再到下一步載人接駁。

蔣萬安稱，明年下半年是另一個關鍵，預計在北市15條公車專用道推無人自駕公車。他分析，過往業者是自駕車主要推力，現在市府會先完備或提升號誌和感應器等基礎設施，由市府當推力，目標是成為世界無人自駕車重要示範基地。

精華 FAQ

  • 蔣萬安明確表示自己是台北市長，現階段重心在市政與連任，完全沒有想2028的事；即使關心國政議題，也不代表他要參選總統。

  • 蔣萬安認為賴政府上任兩年，民眾最深印象是花大半年處理大罷免，真正讓人民有感的政績不多，因此呼籲施政應回歸民生與經濟。

  • 蔣萬安規畫先在動物園試行無人車接駁，再於北士科打造自駕沙盒，之後擴展到公車專用道，並由市府補強號誌與感應器等基礎設施。

賴清德 蔣萬安

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