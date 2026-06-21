芒果能銷法釋迦卻不行 饒慶鈴：該問為何中央只幫屏東談

台東縣長饒慶鈴針對網友討論屏東愛文芒果外銷法國議題留言表示，關稅與貿易談判屬中央權責，盼中央協助台東鳳梨釋迦拓展國際市場。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 台東鳳梨釋迦外銷受關注，饒慶鈴回應芒果可賣法國、釋迦卻受限，主因在於關稅與市場准入屬中央職權，地方難獨力突破。

台東鳳梨釋迦外銷議題持續受到關注，近日有綠營人士及民眾在臉書社團討論屏東愛文芒果成功打入法國市場，甚至傳出單顆售價高達1180元台幣，引發不少網友聯想到台東鳳梨釋迦的處境，質疑「為什麼屏東愛文芒果可以賣到法國，台東鳳梨釋迦卻不行？」

有綠營支持者及民眾認為，台灣農產品若能成功進軍歐洲高端市場，不僅能提高產品價值，也有助於降低對單一市場的依賴，因此希望台東鳳梨釋迦也能循相同模式拓展海外市場。不過，也有不少網友留言指出，國際市場開拓涉及檢疫、關稅 、物流及通路等問題，並非地方政府單方面努力就能完成。

面對相關討論，縣長饒慶鈴也親自在留言區回應表示，「沒人幫台東釋迦跟法國談關稅呀！關稅貿易談判是中央權責，應該要問為什麼只幫屏東縣政府談。」一句話再度引發網友熱議。

針對鳳梨釋迦外銷市場議題，饒慶鈴日前接受媒體人王淺秋專訪時表示，地方政府多年來持續協助農民提升品質、建立產銷履歷制度及強化檢疫管理，但涉及國際市場准入、關稅協商與檢疫談判等工作，屬於中央政府職權範圍，並非地方政府能夠單獨完成。

饒慶鈴指出，中央政府經常鼓勵農民分散市場風險，但實際上開拓新市場並非一句口號就能達成。從市場准入、雙邊貿易協商，到關稅條件、檢疫認證及物流成本等環節，都需要中央政府出面協調與爭取。

她表示，台東近年來雖然持續努力拓展其他海外市場，但無論市場規模或採購量，都難以在短時間內完全取代原有主要市場需求。對農民而言，最重要的是農產品能夠順利銷售，因此中央除了要求地方提升品質外，也應協助打開市場通路，讓農民擁有公平競爭的機會。

饒慶鈴強調，地方政府的責任是協助農民把水果種好、把品質顧好，但市場與通路問題需要中央與地方共同承擔責任。「中央與地方合作，才能真正解決農民面臨的困境，也才能讓優質的台東鳳梨釋迦被更多國際市場看見」。