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馬辦風波未了 鄭麗文：讓馬英九留下應有的體面

記者屈彥辰鄭媁／綜合報導
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馬英九基金會風波延燒，馬英九委任台灣國安會前秘書長金溥聰(右)舉行記者會，秀出前...
馬英九基金會風波延燒，馬英九委任台灣國安會前秘書長金溥聰(右)舉行記者會，秀出前執行長蕭旭岑(相片左)收到廈門台協會長韓螢煥(相片右)的現金合影照片，另引發議論。(記者曾原信／攝影)

馬英九基金會」延燒政治風暴，前執行長蕭旭岑與捐款台商捧著鈔票的合照引發話題。國民黨主席鄭麗文27日接受專訪時表示，外界應給予馬英九及其家人空間。國民黨立委王鴻薇27日也表示，馬英九基金會風波怎麼談都是傷害，大家都得到一種「馬英九焦慮症」。

一張蕭旭岑和台商共捧現金的合照，扯出台商捐款風波。鄭麗文重申，事件愈早落幕愈好，不希望當事人及家人，受到更多不必要的壓力，也希望社會可給更多支持跟鼓勵，而非以偷窺或當作茶餘飯後、看笑話的心態。

鄭麗文說，絕不護短蕭旭岑，看的是事情的是非對錯，是否有違法等，若均無，則不需切割、閃躲。她也說，馬英九終究也是人，有生老病死，曾為國付出很多，盼在其退休、年邁時，留下應有的體面。

「台商捧錢照 外界別扣帽」

接著，鄭麗文話鋒一轉表示，對於「中共同路人」、「拿老共的錢」等說法，這「帽子」未免扣太大；台商都是台灣人，台商有不同黨派，賺的都是辛苦錢，希望能捐給自己所支持的基金會，「難道要跟所有的台商畫清界限嗎？跟台商接觸違反哪條法律？台商難道不是我們要照顧的？」

鄭麗文說，台商背負莫名其妙的帽子，台商不愛台灣，不愛中華民國嗎？台商也是堂堂正正的中華民國國民，難道台商的錢就見不得光嗎？不能歧視某一族群，就如民進黨看到大陸配偶便全面歧視、打壓，有違中華民國憲法和人權，勿因台商身分就定莫須有罪名，關心台灣公共事務何罪之有？

鄭麗文說，這也違背馬英九路線和意願，馬英九為兩岸和平努力，所以有歷史性的「馬習會」；卸任後，在北京再度馬習會，馬英九兩岸路線非常清楚且不容質疑。

國民黨立委王鴻薇27日表示，馬英九基金會風波怎麼談都是傷害，現在已經沒有贏家，血流成河，大家得到一種「馬英九焦慮症」，開撕到很不堪的地步；若檢方介入調查，這案子真的就開花了，但她認為可能只好司法調查，否則是「公說公有理，婆說婆有理」，盼外界給馬及其家人空間。講到激動處時，王鴻薇還落下淚來。

至於國安會前秘書長金溥聰日前出示蕭旭岑與台商韓螢煥手捧現金合照，27日傳出一張2024年台商春節餐會照片，馬英九在台上感謝韓螢煥捐款並合影。馬英九基金會27日表示，韓螢煥當次餐會或當年度並未捐款，且2023、2024所有捐款，均依法入帳戶，有明細可證。

對於媒體報導，中國有關部門未來不再安排馬英九訪中。中國國台辦發言人陳斌華駁斥，相關說法純屬捕風捉影的謠言，並對馬英九基金會促進兩岸青年交流表達肯定。

國民黨主席鄭麗文27日表示，外界應給予前總統馬英九及其家人空間；並稱台商捐款被帶...
國民黨主席鄭麗文27日表示，外界應給予前總統馬英九及其家人空間；並稱台商捐款被帶風向說是「拿老共的錢」，這帽子扣太大。(記者曾原信／攝影)

國民黨 馬英九 鄭麗文

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