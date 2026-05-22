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馬大姊感謝馬英九過去幕僚 蕭旭岑致謝：白布不能染黑

記者鄭媁／綜合報導
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圖為蕭旭岑(右)與前總統馬英九(左)合影。(本報資料照片)
圖為蕭旭岑(右)與前總統馬英九(左)合影。(本報資料照片)

前總統馬英九21日表示，將委託馬英九基金會執行長戴遐齡、國安會前秘書長金溥聰開記者會說明原委。台北時間21日晚間馬英九妻子周美青突委由律師發布聲明，為使馬醫療照護獲妥善安排，對外發言由馬以南為主；馬以南則希望馬英九真正退休，安享餘年，基金會事務由董事會處理。對此，基金會隨即回應，後續安排將依馬英九意見辦理。

戴遐齡表示，「本會尊重馬董事長家人的意見，關於後續安排，會遵照馬英九的意見，擇期對外說明。」

蕭旭岑則表示，感謝馬大姊提到感謝過去所有的幕僚，包括他與王光慈的付出。至於任何涉及個人清白操守的指控，理應給當事人說明澄清的機會 ，尤其是追隨多年的幕僚。相信過去一向知法守法，又很重視人情義理的馬前總統，應該會給幕僚說明的機會。

蕭旭岑強調，他清清白白，白布不能染黑，所有的事情都經得起檢驗，希望調查小組盡快公布報告，還他與同事清白。

基金會稍早發出新聞稿指出，並非「沒有召開董事會」，而是因包括李德維在內的3人小組董事，連續2次選擇不出席而造成流會，後續將檢具相關資料，請主管機關介入處理。

李德維在接受廣播專訪時則說，基金會的董事會才是最高權力機構，而不是任何一個基金會的工作人員就可以決定，3人小組召開會議或提出調查報告，會有自己的步驟跟需要，不是外人可以說三道四的。

李德維強調，調查已經要收尾，準備做報告，3人小組沒辦法接受基金會給期限要求什麼時候結束，3人小組是董事會正式決議成立的。這不是基金會工作人員，拿了新聞稿隨便寫幾句，蓋一個基金會章發出來，他就必須要接受。

對於基金會稱27日若不提出報告就開記者會，李德維表示，這部分有沒有牽扯到前總統馬英九隱私，有沒有牽扯到基金會隱私，都必須去考量，而不是隨便一個人，包含前國安會秘書長金溥聰在內，想開記者會就開，代理執行長並沒有權力，提醒基金會工作人員不要做違法的事，否則他一定會採取法律行動。

李德維也提到，調查小組有與馬家人接觸，也非常了解馬家人的想法跟意見；馬家人的意見非常簡單，就是希望維護馬英九的健康，以及馬英九過去的付出長期被大家肯定，所以希望調查小組能好好處理這件事情，不是隨便拿出報告。

李德維表示，馬家人非常關心馬英九的健康，3人小組當然尊重馬英九跟家人的隱私，這部分他不能講得太白，但他相信馬家人也會有所因應跟做法，會做一些意思表達。

馬英九

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