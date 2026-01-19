黑白集／買票或德政？ 又見綠色雙標

行政院拍板修法，將老農津貼從現行台幣8110元提升至1萬元，草案將送立法院審議。（記者黃婉婷／攝影）

台北市長蔣萬安 宣布營養午餐全面免費，引發全台跟風，最糗的莫過於先罵後跟的台南市長黃偉哲；另一邊，行政院將提高老農津貼至1萬元（台幣，下同，約316美元），府院認為是保障農民長輩的尊嚴。選舉一到，「免費午餐」上滿桌，綠色雙標卻是，蔣萬安的午餐是政策買票，行政院的撒幣是德政。

全台20個縣市陸續推動營養午餐免費政策，只剩新北市、嘉義市仍在評估；諷刺的是，中央至今沒有一部營養午餐專法，放任地方各自為政，每餐費用落差可從30多元到70多元，家長也不清楚孩子吃了什麼。

少子化衝擊，日、韓早已施行多年「學校給食法」，將營養午餐視為國家級戰略政策。日本政府補助主要負擔、韓國則全面免費，兩國法律明訂費用、廚房、營養師的比例，不只讓孩子吃飽，還要吃營養。

台灣落後日、韓將近半世紀，中央政府不負責任，民進黨 秘書長徐國勇還大言不慚批免費營養午餐是騙票。但如果這是騙票，高雄、台南、屏東都跟進蔣萬安，民進黨又是在騙誰？

天下沒有免費的午餐，因為每筆預算都來自民脂民膏，但政策優先順序凸顯為政者的價值判斷。行政院喊窮拒絕補助營養午餐，卻要年花600多億提高老農津貼，又要砸3000多億蓋北宜高鐵 ，誰用政策換選票，答案不辯自明。（轉載自聯合報）