總預算案立場強硬 行政院不退讓還「做最壞準備」

行政院長卓榮泰出席客家貢獻獎表揚典禮，致詞時表示中央政府明年度總預算，「預算書一頁都還沒有翻、一個字都還沒有看、一塊錢都還沒有審」。（記者林伯東／攝影）

跨年即將倒數，明年度中央政府總預算案至今尚未付委審查，藍營畫下警消退休保障、軍人加薪預算及執行停砍年金3條紅線，但政院立場強硬，堅持聲請釋憲與暫時處分，並盤點出預算未過將影響近3000億台幣（約90億美元）新興、部分延續性計畫及預備金，要求部會全力溝通、爭取審議，並做好最壞準備。

賴清德總統和行政院長卓榮泰 昨出席2025客家貢獻獎表揚典禮，卓榮泰致詞時表示，中央政府明年度總預算「預算書一頁都還沒有翻、一個字都還沒有看、一塊錢都還沒有審」，許多重要政策、預算，從明年1月1日開始將很難順利執行，包括客家幣2.0、伯公照護站、六堆文化園區等，「這是現在中央政府遇到的困難」。

賴總統致詞時也表示，希望立法院能盡速審核中央政府總預算，讓所有政策在推動時沒有任何阻礙，「這些統統都是中央跟地方共同努力的成果」。

明年度總預算持續卡關，起因為在野不滿行政院未依法編列提高軍人待遇、警消退休金 預算，但政院對外強調，相關修法有違憲疑慮，若釋憲結果未違憲，會追溯補齊；近期立法院通過停砍年金修法，府院主張年改不走回頭路，相關法案也比照辦理，等同對藍營三項要求毫不退讓。

根據預算法，新興資本支出及新增計畫，必須等預算案完成審議程序後始得動支，否則只能沿用前一年度既定預算；行政院長卓榮泰已在行政院會指示部會首長盤點受衝擊的計畫與執行項目，「做好最壞準備」。

據了解，行政院近期與民進黨團研商對策，並說明預算卡關衝擊，就連各縣市衝擊評估都明確羅列，會中多名綠營立委要求部會調整論述技巧，比如聚焦藍營執政縣市損失，挑選民生政策提醒在野審查必要性，立法院財政委員會召委李坤城日前也出招，大動作邀32個部會說明預算未過影響。

不過，國民黨 立委李彥秀曾質疑，預算法明定，無論是延續性支出，或是新增計畫，都能經立法院同意先行動支。

國民黨立法院黨團、民眾黨立法院黨團昨天都說，總預算卡關根本原因是軍警消加薪等相關法案，行政院拒絕依法編列預算，解鈴還須繫鈴人，只要依法編列，就能來審查總預算。

國民黨團書記長羅智強批評，讓總預算卡關的，就是賴總統及卓榮泰自己；只要行政院編列軍人加薪預算、警消退休保障，以及執行停砍年金，立法院將立刻審查總預算。

國民黨團首席副書記長林沛祥表示，賴政府不依法編列預算，還想辦法杯葛，這真的不知道怎麼解決問題，國民黨團不是不溝通，而是務實看待一切，軍公教警消是公務系統最重要的支柱，而總預算也是公務系統發放及執行，沒有這群支柱怎麼做公務？政府若真覺得窒礙難行，也應先做了再說；顯然賴總統只想當皇帝，集權又集錢、獨權又獨錢。