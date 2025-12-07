住都中心新人月均薪21萬 藍委批養肥貓

國民黨立委許宇甄批評，內政部對於附屬單位住都中心人員的薪資亂象視若無睹，放任天價薪資失控。（本報資料照片）

國民黨 立委許宇甄昨日指出，內政部對於附屬單位住都中心人員的薪資亂象視若無睹，放任天價薪資失控，是縱容還是包庇？還是住都中心根本就是民進黨 用來養肥貓的機關工具？

許宇甄指出，從國家住宅及都市中心送交立法院的115年度（2026年）預算書中，一眼就看到令人瞠目結舌、嚴重失序的薪資編列。住都中心正式員額從114年度的460人只增加到115年度的495人，僅僅多了35人，但薪資支出卻暴衝8929萬元（台幣，下同，約285萬美元），獎金也增加2163萬元。

許宇甄說，換算下來，新增人員的平均月薪竟高達21萬2000元，每年還可以領61萬獎金，加總後，年薪高達316萬元。這樣的薪水比部長還高，更是一般公務員想都不敢想的數字，遠遠超過公務員行情，更完全脫離台灣勞工的薪資現實。而新增人員包含17名資深規畫師、20名規畫師，更凸顯此類高薪根本不是合理職務需求，而是荒謬的薪資堆疊。難怪賴清德 總統會說，台灣人有錢有閒。是因為民進黨用人給的薪水高到嚇死人，有錢的是自己人。

許宇甄批，台灣7成受雇者月薪不到5萬元，住都中心卻新增員額卻能月領20多萬元的「天價待遇」。住都中心肩負的是全國人民的居住正義，而不是打造一間讓少數人安身立命的「黃金安樂窩」。在人民被低薪與高房價雙重壓力壓得喘不過氣的此刻，住都中心竟然用全民納稅錢替自己編列離譜高薪，這不只是給薪標準的顢頇錯誤，更是對公平正義的嚴重背棄。

許宇甄進一步指出，住都中心既有員額的每月平均薪資已高達7萬4154元（不含加班費、績效、獎金等），是主計總處公布2024年經常性薪資4萬6450元的 1.6倍。然而新增的35人月薪卻暴衝到21萬以上，是國人平均薪資的4.5倍。在社宅興建進度嚴重落後、績效不彰的情況下，住都中心卻把薪資編列到遠超市場、甚至接近國營事業高階主管的等級，這樣的邏輯根本匪夷所思。

國家住都中心董事長花敬群對此表示，這是將整體薪資成長幅度搭配新進人員人數，算法並不精確，因為需要考慮到幾點，包含住都中心員額增加，也會增加總薪資，另外有些是考績甲等的人，本來就會薪資增加一級，「這些都是正常的一個薪資調整」，那現在許委員統統計入30幾個人的薪資，才會造成整體薪資平均暴增為三倍，「事實上怎麼可能這樣做。