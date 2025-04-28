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游淑慧被出征 最強菜農發聲：大局為重不應「公子獻頭」

記者林麗玉／台北28日電
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國民黨26日在凱道舉行「反綠共、戰獨裁」集會遊行，國民黨北市議員游淑慧（左）因先前緊咬民眾黨前主席柯文哲的京華城弊案，上台時被民眾黨支持者大喊「下台」。（記者余承翰／攝影）
國民黨26日在凱道舉行「反綠共、戰獨裁」集會遊行，國民黨北市議員游淑慧（左）因先前緊咬民眾黨前主席柯文哲的京華城弊案，上台時被民眾黨支持者大喊「下台」。（記者余承翰／攝影）

國民黨前天在凱道辦「反綠共戰獨裁」集會，北市長蔣萬安上台宣講時，議員游淑慧在台上被小草高喊下台。「最強菜農」封號的林佳新今在臉書喊話游淑慧加油。林說，白營自己內部混亂不堪的事實，不要只會怪罪游淑慧身上。

林今天在臉書表示，昨晚他發現竟然沒有人願意游淑慧被出征時說句「加油」，所以他自不量力的留言了...。

林說，游秉持議員職責，或許說真話刺耳，更因為柯文哲被收押而不滿宣洩，但他想問一句，「被收押，帳目不清被找毛病，難道是游淑慧造成的嗎？少來這套了」。

林佳新說，他要說的是「大局為主」，也不可以少了對認真的游淑慧說聲「加油」 ，或許有人說是他不要選舉，所以不用在意選票，「但就算我要選舉，難道就要看著同志獻頭？！」林說，「公子借頭一用」千萬不要發生在我們圈子了，大局為重更不應該是讓「公子獻頭」的理由。

他說，還記得那年在台中一起淋的雨，套句歌詞「趁我還記得」，游淑慧從來沒冷言冷語，而是「盡心盡力從南到北力挺韓國瑜與我們」，他也跟游淑慧說，「現在換我說句…，游淑慧加油！」

國民黨 柯文哲 韓國瑜

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