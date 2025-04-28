我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美足名人堂球星夏普被控暴力性侵 遭求償5000萬

「老窮人教新窮人」網路瘋省錢教學：餐費省5元就是勝利

黑白集／牧羊人狼味薰天 羊群再溫馴也要造反

黑白集
對於凱道「反綠共，戰獨裁」活動，賴清德竟反酸「去天安門」。（者胡經周／攝影）
對於凱道「反綠共，戰獨裁」活動，賴清德竟反酸「去天安門」。（者胡經周／攝影）

賴清德總統日前引用已故教宗方濟各的名言自我期許：「一個好的牧羊人，身上要有羊群的味道」。但人民上凱道「戰獨裁」，賴清德竟反酸「去天安門」，執政者彷彿披著羊皮的牧羊人，貪婪好鬥的狼性畢露，大罷免剿滅在野黨，檢調東廠四處出征，「三把刀」架在人民頭上，官逼民反，不得不反。

賴總統五二○就職將滿一周年，成千上萬民眾竟冒雨上凱道；國民黨發動罷賴、彈劾，是明知不可為而為之。蔡政府口號「謙卑再謙卑」，賴政府變成「殲滅再殲滅」，社會對立、國政廢弛，天怒人怨的程度前所未見。立法院長韓國瑜直指「關稅刀、武統刀、罷免刀」等三把刀危機四伏，但賴總統不僅無視人民怒吼，回應還語帶挑釁。

四二六凱道陳抗前，內政部長劉世芳指示傳喚國民黨主席朱立倫等首謀、法院上銬羈押國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，執政黨高壓統治，激起更大民怨。賴總統自詡為牧羊人，卻在羊群中分化藍羊白羊，找不到就抹成紅羊；羊有兩大特性：健忘、近視，民進黨採取「補牢亡羊」，以牢獄之災滅亡不聽話的羊群，這一次，再溫馴的羊群也要造反。

民進黨更像是「放羊的孩子」，一邊喊對岸「狼來了」，對人民認知作戰，結果狼群竟是牧羊人，府院黨窩藏綠共「與狼共舞」，牧羊人的狼味薰天。

國民黨 賴清德 罷免

上一則

新聞評論／美日不願與陸脫鉤 台灣卻妄言脫中

下一則

觀察站／罷賴清德注定失敗 朱立倫有2個盤算

延伸閱讀

罷綠委涉偽造案 國民黨新北市黨部遭搜索 書記長、書記被帶走

罷綠委涉偽造案 國民黨新北市黨部遭搜索 書記長、書記被帶走
反獨裁 有人專程返台上凱道遊行 拒戰爭 媽媽攜子抗議

反獨裁 有人專程返台上凱道遊行 拒戰爭 媽媽攜子抗議
新聞評論／賴清德不理凱道怒吼 在野黨別忘人民期盼

新聞評論／賴清德不理凱道怒吼 在野黨別忘人民期盼
新聞眼／賴清德天安門說 證明心中只有權力

新聞眼／賴清德天安門說 證明心中只有權力

熱門新聞

民眾黨前主席柯文哲(中)。(本報系資料照)

柯文哲「不雅片」遭爆是女星全裸寫真 陳昭姿怒：誰沒看過

2025-04-24 09:56
圖為3月台北地院開庭審理「剴剴」案，聲援群眾吶喊「虐童零容忍」。(本報資料照片)

台童剴剴遭保母虐死 她不顧還在等綠卡 自美回台作證

2025-04-24 10:04
邵姓女房東(前右)今天下午出面說明，強調自己不是惡房東。(記者王勇超／攝影)

風波擴大 高雄飯糰店女房東：說過若賺錢願漲房租

2025-04-22 14:24
駐美代表俞大㵢。(本報系資料照片)

駐美代表俞大㵢：台願增加對美軍購 若中國打來我們自己滅火

2025-04-23 20:46
製作人邱瓈寬的恩師裴祥泉（右）2015年5月以73歲之齡病逝，留下上億台幣遺產，邱瓈寬對裴祥泉3名兄弟、妹妹提確認繼承權不存在訴訟敗訴確定。 圖／聯合報系資料照片

邱瓈寬確定獲恩師逾億遺產 她告裴祥泉手足不能繼承敗訴

2025-04-21 15:36
國民黨26日在凱道舉行「戰獨裁」集會遊行，國民黨與民眾黨支持者一同高喊「反綠共、戰獨裁」口號。（記者余承翰／攝影）

25萬人站出來戰獨裁 朱立倫：520立院罷免賴清德

2025-04-26 08:10

超人氣

更多 >
美駐華使館：赴美生子全面拒簽 濫用制度恐被吊銷簽證

美駐華使館：赴美生子全面拒簽 濫用制度恐被吊銷簽證
最熟悉的味道竟能抗衰老、救記憶 醫：每天都應吸一口

最熟悉的味道竟能抗衰老、救記憶 醫：每天都應吸一口
身體有恙？拜登在方濟各葬禮上 需妻子與神父攙扶行走

身體有恙？拜登在方濟各葬禮上 需妻子與神父攙扶行走
再談關稅 川普重申：許多美國人甚至有望免繳所得稅

再談關稅 川普重申：許多美國人甚至有望免繳所得稅
南加這一華人城市又現隱藏攝像頭 肉眼難發現

南加這一華人城市又現隱藏攝像頭 肉眼難發現