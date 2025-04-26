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黑白集／賴政府檢調鷹犬化 側翼正規化

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宜蘭地檢署近日對國民黨宜蘭縣黨部搜索，竟順手將中選會「二階連署公文」帶走。（記者戴永華／攝影）
宜蘭地檢署近日對國民黨宜蘭縣黨部搜索，竟順手將中選會「二階連署公文」帶走。（記者戴永華／攝影）

檢調大軍大肆搜查「藍罷綠」連署，宜蘭地檢署近日也對國民黨宜蘭縣黨部搜索，竟順手將中選會「二階連署公文」摸走，導致罷團在最後送件日找不到公文。宜檢原本還矢口否認，後來則改口說，是調查局「不小心」將公文帶走。無論如何，檢調意圖影響罷免的用心已無所遁形。

明知二階連署須在25日的最後期限送件，檢調選在前一天奇襲搜索，並順手帶走必要的公文。宜蘭檢調這個「不小心」，還真演得天衣無縫。一個不小心，就可能保住宜蘭民進黨立委陳俊宇，使他登不上罷免名單。一個不小心，真的比行政院宣講團浩浩蕩蕩助陣都有效。

關鍵在，民進黨政府就有本事把「不小心」這種事做得如此自然，且面不改色。前幾天，基隆檢調為了查連署，清晨6時就到民眾家中按鈴調查，詢問連署書的真偽，受到騷擾的民眾多達上百人。法務部長鄭銘謙被問到清晨登門的必要性，他竟答稱，這「符合基隆人的生活習慣」。是嗎？鄭銘謙確定基隆人很習慣一大早被檢調登門叫醒嗎？

有人形容，在賴政府手中，側翼愈來愈「正規化」，檢調則愈來愈「鷹犬化」。觀察近數月的情況，此話似乎不假。追根究柢，一心一意搞大罷免的賴清德，才是幕後最大推手。當司法都自甘淪為工具，檢調鷹犬化當然也是必要的囉！

罷免 民進黨 賴清德

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