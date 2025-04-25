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冷眼集／從阻擋預算解凍到偷渡 政院機關算盡

記者 黃婉婷
行政院會24日通過台幣4100億元特別預算，國民黨團書記長王鴻薇（右）、首席副書記長羅智強（左）質疑其中6成與關稅無關。（記者曾學仁／攝影）
行政院會24日通過台幣4100億元特別預算，國民黨團書記長王鴻薇（右）、首席副書記長羅智強（左）質疑其中6成與關稅無關。（記者曾學仁／攝影）

行政院會前晚，一輛輛黑頭車停在行政院前廣場，直到入夜才離開，原以為是在為產業支持方案收尾，豈料最後端上桌的，卻是包山包海的「強化安全韌性」條例，預算硬是從880億元暴增到4100億元，從高教人才培育、國土防衛到挹注台電都包含在內。從阻撓預算解凍到如今「偷渡」預算，處處充滿政治算計。

針對美國總統川普提出的關稅措施，支持產業、穩定民生自然是朝野共識，行政院先前已提出總經費880億元的產業支持方案。昨天通過的特別預算高達4100億元，看似暴增5倍，從經費細項卻能發現，除了「產業支持面向」從原本的880億增加至930億，其他高比例都是在彌補此前遭在野刪減預算的缺口。

其中，1500億元的「國土韌性」面向包括資訊安全、海巡設備更新，1760億元的「社會支持」面向更涵蓋挹注台電、撥補勞健保、培育高教人才，與產業、關稅八竿子打不著關係；也難怪引發在野質疑掛羊頭賣狗肉。

卓榮泰更說出「大實話」，透露行政院原先就已規畫透過特別條例充分合理善用歲計賸餘，規模上看3000億元，加上關稅衝擊，才提出綜合性的特別條例。原來支持產業只是附加，真正目的是另闢戰場繞過預算監督機制，破解流用與解凍的限制。

這下外界才明白，只有卓內閣的「善用」才是善用，只有「強化安全韌性」才是因對關稅衝擊的最佳解方，若在野反對就是阻礙國政、不團結，又可以成為罷免柴火，執政黨怎樣都不虧，人民也才知道，特別條例原來是「特別情勒」。

今年度中央政府總預算遭立法院藍白兩黨大幅刪凍，數月以來，行政機關將各項政策卡關歸咎於「都是藍白刪預算害的」，近期文化部卻遭爆料內部截圖，印證了先前早已流傳的行政院刻意不將解凍預算報告到立法院，好成為攻擊在野的罷免訴求。

行政院先將自己包裝成被在野打壓的受害者，被抓包哭窮又刻意扣住解凍預算，如今又趁川普公布對等關稅之際，高舉強化韌性大旗要求在野背書，這樣滿腦子只有政治算計沒有民生經濟的內閣，不羞愧嗎？

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