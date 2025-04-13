詐領助理費案情擴大 林岱樺服務處「團滅」2羈押3交保

立委林岱樺涉嫌浮報助理費案，高雄檢調帶回通法寺住持釋煌智調查，二度複訊後聲押獲准。(本報資料照片)

高雄地檢署偵辦民進黨 立委林岱樺 詐領助理費、政治獻金案，前天再發動搜索，約談林岱樺林園服務處主任周忠信、大寮服務處主任林弘文多人，檢方訊後聲押周忠信、林弘文共5人，法院裁定周忠信及助理連亞溱羈押禁見，林弘文及另兩名助理交保。

周忠信是林岱樺團隊核心要角之一，負責地方組織，昨天遭羈押，地方團隊接近「團滅」；林岱樺昨在鳳山五甲龍成宮舉辦政策宣講會，不對任何案情表達意見，一旁還有支持者鼓譟，高喊「加油」。

林岱樺與仁武區通法寺往來密切，她曾任該寺護法會長，卻被檢調懷疑透過通法寺隱匿選區廠商捐款，該寺住持釋煌智（俗名洪正威）還以林已故父親林三郎名義，成立林三郎覺教基金會，並擔任基金會董事長，藉此隱匿金流規避監管。

檢調偵辦政治獻金案時，清查通法寺、服務處等相關人金流，發現釋煌智曾以通法寺師父等人頭，掛名林岱樺助理，涉詐領國會助理費。

雄檢今年2月發動首波搜索，先後聲押林岱樺胞弟林岱融、黃姓會計、王姓弟媳及釋煌智獲准，林岱樺則獲100萬元（台幣，下同）交保。

林岱樺9日再被傳喚，檢調11日再發動搜索，約談周忠信、林弘文等多名助理到案，其中周、林及陳姓、孟姓、連姓助理複訊後，被檢方以涉犯貪汙罪，且有串滅證之虞聲押。

檢調另查出，周忠信不僅詐領118萬元助理費，還從他擔任理事長的了凡服務協會，轉帳100萬元至釋煌智名下帳戶，涉嫌背信。

至於連亞溱則涉及供帳戶，供林岱樺私下收取政治獻金，涉侵占獻金共944萬餘元；孟姓助理曾在林岱融會計事務所任職，被控製作內帳，將政治獻金存入非政治獻金專戶共2261萬元；至於陳姓助理及林弘文，僅涉及詐領助理費。

法官認為，周忠信與連亞溱，曾在檢調搜索時藉故拖延辦案人員，甚至將服務處電腦搬走，有事實足認兩人有滅證之虞，裁定羈押禁見。

林弘文及陳姓、孟姓助理，因犯罪情節較輕，尤其孟姓助理已離開林岱融事務所5年，3人串供、滅證可能性較低，林弘文10萬元交保，另兩人則以5萬元交保，檢方收到裁定書後再研擬是否抗告。