新聞評論／賴政府一味信賴美國 豈料押錯寶遭重稅背刺

賴清德領導的民進黨政府過度信賴美國，到頭來才發現押錯寶，還遭到「背刺」。（本報資料照片）

川普 宣布啟動關稅 大戰，大肆向各國徵收「對等關稅」。名列美國第六大逆差國的台灣，被列為「違規最嚴重國家」，遭課徵32%的關稅。比起貿易對手國日本的24%，南韓的26%，新加坡的10%，台灣都高出甚多，僅比中國大陸的34%稍好。亦即，關稅戰除增加台灣對美出口產品的成本，對於台灣出口競爭也相當不利。

川普發動這場大規模的關稅戰，洋洋得意稱這是「美國解放日」；事實上，這是他對美國經濟一場任性的豪賭。這場世紀豪賭，不僅以美國本身的失業和通膨為代價，可能帶來美國的大蕭條，更將破壞世界貿易秩序、傷害貿易夥伴，讓全球孜孜矻矻經營的企業不知所措。川普只顧自己揚名立威，任意揮霍美國享有的貿易優勢，卻完全不顧庶民百姓的生活，美國人民很快就會後悔選出這樣的總統。

反觀台灣，人們幾乎看不到賴政府因應這場關稅戰的任何準備，整個政府只顧埋頭搞大罷免。前一夜，行政院長卓榮泰還叫大家「安心睡覺」，聲稱政府已有周詳準備，「風險在可控範圍」。試問，32%的重稅，是在政府預料中嗎？這麼高的衝擊，是可控的風險嗎？經濟部長郭智輝更離譜，在被問到政府的因應措施時，他竟稱會在4月7日端出對策。言下之意，他要先把清明連假過完，等7日上工再思考對策。面對這樣空心空話、大言不慚的政務官，台灣企業都只能靠自己自求多福了嗎？

台積電 上月宣布赴美投資千億美元後，賴總統連忙和魏哲家舉行記者會，保證台積電不會變成「美積電」。但台積電赴美投資使自己逃過關稅之劫，卻無法幫台灣擋住子彈；賴政府要付百億美元軍購保護費也沒用，川普仍對台灣下了重手。台方商品輸美若被課32%的高稅，對所有產業都是一記重擊。賴政府每天忙著抗中和大罷免，都不必思考如何保護國家經濟命脈嗎？

川普用凶險的手段對待貿易夥伴，當然是在玩火。但換一個角度看，台灣把自己變成美國第七大貿易國、第六大貿易逆差國，不正是民進黨政府造成的嗎！蔡英文任內，台灣對大陸出口比重曾創下四成三的歷史紀錄，因而才有「新南向」政策的推動，以及「鮭魚返鄉」的號召。降低對中國大陸單一市場的依賴，原是正確的方向，但必須循序漸進創造條件，幫助業者順勢移轉。蔡政府採取的卻是威嚇法，利用抗中戰略惡化兩岸關係，造成廠商處境困窘，只得易地經營或乾脆撤資返台。

2021年，台灣對大陸市場依存度為42.3%，2023年降為35%，去年再降為31.7%。表面上看，這可以算是成功的轉型，擺脫了對大陸市場的重度依賴；實際上，台灣卻把大量的貿易依賴轉而投向美國。上月初，財政部歡呼「台灣對美貿易超車大陸」，宣稱美國在時隔24年後再度成為台灣最大出口市場。賴政府可能萬萬沒想到，接下來的發展「是禍不是福」；對美貿易再創佳績卻讓台灣名列「骯髒15國」，然後迎來川普32%對等關稅的嚴懲。

川普這記當頭棒喝，對台灣產業界而言是震撼與疼痛，對民眾而言是驚愕與憤怒；但賴政府要如何因應，仍如一團謎霧。問題就在，民進黨過度信賴及押寶美國，以為「價值聯盟」多麼堅實穩固。到頭來，才發現自己押錯寶，還遭到「背刺」。但真要怪，只能怪民進黨天真與輕信，把所有雞蛋都放在同一個籃子裡。