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黑白集／大罷免連署藍營掉以輕心 能以罷制罷？

黑白集
大罷免迄今成案數32比0，已成案被罷的清一色都是國民黨立委，中廣前董事長趙少康怒批國民黨中央鬆散大意。（本報資料照片）
大罷免迄今成案數32比0，已成案被罷的清一色都是國民黨立委，中廣前董事長趙少康怒批國民黨中央鬆散大意。（本報資料照片）

罷免如火如荼，但迄今成案數卻是32比0，已成案被罷的清一色都是國民黨立委。反觀藍營那方，揚言鎖定17名綠委，至今一個都未達門檻。國民黨到底是十拿九穩，還是心不在焉，令人好奇。

明知民進黨來勢洶洶，也明知中選會可能存偏袒，國民黨中央還如此鬆散大意，讓支持者大失所望。曾以副總統身分競選的趙少康忍不住痛批，沒看過這麼「沒戰力」的在野黨，一案都沒過「會被民進黨笑死」。國民黨主席朱立倫則輕輕一推，說要鼓勵和肯定年輕人的熱情，彷彿事情跟自己無關。

從目前的情勢看，國民黨聲稱要「以罷制罷」、「精準罷免」，似乎都只是口號。例如，有些地方的藍營罷免「領銜人」，公開否認自己領銜，漏藍營自己的氣。再如，被視為最可能被罷掉的原住民綠委伍麗華，竟被查出有189份「死亡連署」，另包括姓名、地址、身分證字號錯誤則有800多份。國民黨可以責怪這是綠營支持者冒名連署添亂，但藍營主導修了《選罷法》，還如此草率，這算什麼「精準」？

台灣政治情勢如此險惡，沒有一場戰役可以掉以輕心。何況大罷免都搞了幾個月，朱立倫卻認為這只是「年輕人的事」，彷彿黨中央不存在，也沒有插手必要，這會不會太天真？一旦國會被翻盤，朱主席還笑得出來？

國民黨 罷免 朱立倫

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