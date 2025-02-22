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正規軍猶豫、側翼頻翻車 綠估大罷免恐成精準「手術刀戰」

記者蔡晉宇／台北即時報導
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民進黨立院黨團總召柯建銘（中）高喊，大罷免、大民意、大成功，但綠委認為，全面性大罷免並不切實際，應會走向精準式鎖定罷免戰。(聯合報系資料照片)
民進黨立院黨團總召柯建銘（中）高喊，大罷免、大民意、大成功，但綠委認為，全面性大罷免並不切實際，應會走向精準式鎖定罷免戰。(聯合報系資料照片)

綠營發起大罷免國民黨立委，將進入第二階段連署。民進黨人士表示，經過第一階段連署戰，已成功讓大罷免列車啟動，但當前社會氛圍仍不足以支撐過多的罷免戰場，加上側翼、領銜人頻翻車，多少造成衝擊。評估未來將往雷聲大雨點小方向發展，從全面大罷免轉變為如同手術刀般的精準鎖定罷免。

一位民進黨立委指出，大罷免列車已經啟動是個明確事實，他雖然對此戰略仍有疑義，但現在已無「不上車」選項，勢必只能跟著往前衝；接下來就是評估，個別選區罷免成功、補選逆轉的勝率問題。

該綠委說，就他所知，不少身在藍大於綠選區的綠營議員民代，都明白要罷免成功幾乎不可能，並沒有拿出資源相挺，美其名是「民進黨要站在第二線，不能主導公民自發性行動」，實際上就是將資源保留到2026年地方選舉戰場，做更有效運用；換言之，他同意全面大罷免並不切實際的看法。

綠營人士表示，民進黨民代們「綠營正規軍」各有各的想法，大罷免要走得下去，關鍵是側翼、親綠公民團體能激起多大的社會共鳴；但近日包括史書華、曹興誠等罷免領銜人，都陷入爭議、醜聞事件，相當程度削弱了大罷免正當性，當前社會對大罷免共鳴程度，不用類比到太陽花學運，可能連青鳥行動時的號召力都還沒達到，第二階段連署門檻更高，只會更艱辛。

該人士指出，有鑒於全面大罷免已不切實際，罷免團體已有初步沙盤推演，擬進入第二階段連署後，口號仍不變，一樣喊出要全面大罷免，衝高連署數量；但實際戰場勢必收斂，轉為精準打擊，訴求是就算雷聲大雨點小，精準落下的手術刀仍對國民黨立委造成強大壓力。

罷免 民進黨 國民黨

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